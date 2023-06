Назван лучший игрок Лиги Европы-2022/2023

Представитель "Севильи" Хесус Навас признан УЕФА лучшим игроком Лиги Европы в сезоне-2022/2023, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу организации.

37-летний испанец принял участие в девяти матчах турнира, отметившись одной результативной передачей.

В финале "Севилья" в серии пенальти обыграла "Рому". Для испанской команды это седьмая победа в ЛЕ.

