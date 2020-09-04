Соперник "Астаны" добился переноса матча Лиги Европы. Теперь он пройдет в Алматы

"Будучность" добилась переноса места встречи с "Астаной" в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.
"Черногорский клуб направил в УЕФА письмо, в котором изложил свои аргументы в пользу того, что в Костанае проводить матч Лиги Европы нецелесообразно. Как оказалось, аэропорт этого города не может принимать и отправлять международные авиарейсы после 20:00. Да и уровень отелей черногорцев не устроил.
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