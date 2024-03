Свыше 3 миллиардов. Скакун-чемпион из Казахстана нацелился на особый бонус в "гонке года"

Лошадь с казахским именем Кабирхан может принести своему владельцу Тлеку Муканбеткалиеву астрономическую сумму, передают Vesti.kz.

Кабирхан примет участие в главном забеге Dubai World Cup, за победу в котором предусмотрен особый бонус.

Семь участников претендуют на 10-процентный бонус к призовому фонду в случае победы в субботу: среди них числится Кабирхан.

7⃣ are in contention for a 10% bonus of the prize money should they win on Saturday:



🇰🇿 Kabirkhan - DWC

🪖Military Law - DWC

⌛️Measured Time - Turf

🟡Leading Spirit - Shaheen

🥶Frost At Dawn - Al Quoz

🔵Siskany - Gold Cup

🔴Mendelssohn Bay - UAE Derby#DWC24 pic.twitter.com/W8LLN8WCtT