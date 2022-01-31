 Thre92DZapBlDDstwn2q5v4HozZYcJVon0qXTcU8
Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Вакансии на Vesti.kz
Зимняя Олимпиада Футзал Бокс MMA Футбол Борьба Хоккей Теннис Атлетика Другие Еще
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Швабры и жилетки вместо флажков. Как судьи "накосячили" в матче отбора на ЧМ-2022

Швабры и жилетки вместо флажков. Как судьи "накосячили" в матче отбора на ЧМ-2022
©isport.ua
Новости спорта Футбол Сборные

В матче отбора на чемпионат мира-2022 в южноамериканской зоне между сборными Чили и Аргентины произошел курьезный эпизод, сообщает isport.ua.

Бразильские лайнсмены Фабрисио Вилариньо и Родриго Корреа не взяли на игру флажки, забыв их в отеле.

Выход из сложившейся ситуации нашелся в виде флажков, изготовленных из ручек швабр и жилеток стюардов.

На второй тайм арбитры получили уже нормальные флажки.


Тем не менее за такую оплошность лайнсмены все же были дисквалифицированы на четыре месяца.

Встреча завершилась победой Аргентины со счетом 2:1.

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
ЧМ-2022 Чили Аргентина Бразилия

Ссылки по теме:

Новости
Сегодня , 11:21
Футбол
Футболисты сборных Египта и Марокко подрались после матча Кубка африканских наций Футболисты сборных Египта и Марокко подрались после матча Кубка африканских наций
Сегодня , 08:00
Футбол
Швабры и жилетки вместо флажков. Как судьи "накосячили" в матче отбора на ЧМ-2022 Швабры и жилетки вместо флажков. Как судьи "накосячили" в матче отбора на ЧМ-2022
25 января, 19:13
Футбол
"Алипу нужно показывать себя". "Зенит" представил обзор матча с дебютом казахстанца "Алипу нужно показывать себя". "Зенит" представил обзор матча с дебютом казахстанца
25 января, 17:33
Футбол
В России оценили дебютную игру Алипа за "Зенит" В России оценили дебютную игру Алипа за "Зенит"
25 января, 15:57
Футбол
Вахид Масудов получил работу в сборной Казахстана Вахид Масудов получил работу в сборной Казахстана
25 января, 08:21
Футбол
Сборная Казахстана по футболу определилась с первым соперником в 2022 году Сборная Казахстана по футболу определилась с первым соперником в 2022 году
24 января, 23:25
Футбол
Тренер клуба Зайнутдинова высказался о сенсационном результате в первом матче в 2022 году Тренер клуба Зайнутдинова высказался о сенсационном результате в первом матче в 2022 году
24 января, 18:44
Футбол
Сенсационным результатом закончился первый матч Зайнутдинова за ЦСКА в 2022 году Сенсационным результатом закончился первый матч Зайнутдинова за ЦСКА в 2022 году
24 января, 17:22
Футбол
Заменит легионера? Защитнику сборной Казахстана подобрали роль в составе "Зенита" Заменит легионера? Защитнику сборной Казахстана подобрали роль в составе "Зенита"
23 января, 08:00
Футбол
Озвучена зарплата Шевченко на новом месте работы Озвучена зарплата Шевченко на новом месте работы
21 января, 18:53
Футбол
Соперник сборной Казахстана по стыковым матчам в Лиге наций потерпел крупное поражение Соперник сборной Казахстана по стыковым матчам в Лиге наций потерпел крупное поражение
19 января, 23:26
Футбол
Семак описал первое впечатление от Алипа после приезда в "Зенит" Семак описал первое впечатление от Алипа после приезда в "Зенит"
19 января, 21:51
Футбол
"Зенит" без Алипа выиграл первый матч в 2022 году "Зенит" без Алипа выиграл первый матч в 2022 году
19 января, 21:09
Футбол
Как и где казахстанцам купить билеты на ЧМ-2022 по футболу в Катаре Как и где казахстанцам купить билеты на ЧМ-2022 по футболу в Катаре
19 января, 20:43
Футбол
Вратарь сборной Казахстана вместо "Ростова" подписал контракт с другим клубом Вратарь сборной Казахстана вместо "Ростова" подписал контракт с другим клубом
19 января, 11:21
Футбол
Соперник сборной Казахстана по стыковым матчам в Лиге наций проиграл, ведя 2:0 к 13-й минуте Соперник сборной Казахстана по стыковым матчам в Лиге наций проиграл, ведя 2:0 к 13-й минуте
18 января, 20:14
Футбол
"Я могу по-русски". Казахстанский защитник в "Зените" дал первый комментарий "Я могу по-русски". Казахстанский защитник в "Зените" дал первый комментарий
18 января, 11:10
Футбол
Стало известно, за кого голосовали капитан и тренер сборной Казахстана при выборе лучшего футболиста ФИФА Стало известно, за кого голосовали капитан и тренер сборной Казахстана при выборе лучшего футболиста ФИФА
18 января, 10:13
Футбол
Главный тренер сборной Португалии не включил Роналду в тройку лучших игроков года Главный тренер сборной Португалии не включил Роналду в тройку лучших игроков года
18 января, 08:51
Футбол
Криштиану Роналду получил специальный приз от ФИФА Криштиану Роналду получил специальный приз от ФИФА
17 января, 23:55
Футбол
Лионель Месси пропустит матчи сборной Аргентины в отборе на ЧМ Лионель Месси пропустит матчи сборной Аргентины в отборе на ЧМ
17 января, 12:32
Футбол
Появилась информация по главному тренеру и сборам сборной Казахстана по футболу Появилась информация по главному тренеру и сборам сборной Казахстана по футболу
15 января, 20:12
Футбол
"Казах! Только алга". Как встретили Нуралы Алипа в "Зените" "Казах! Только алга". Как встретили Нуралы Алипа в "Зените"
15 января, 19:45
Футбол
Вратарь сборной Казахстана из "Кайрата" выбрал клуб в РПЛ Вратарь сборной Казахстана из "Кайрата" выбрал клуб в РПЛ
14 января, 14:27
Футбол
Футболист сборной Казахстана заинтересовал чемпиона из Европы Футболист сборной Казахстана заинтересовал чемпиона из Европы
13 января, 20:13
Футбол
Вратарь сборной Казахстана покинул "Кайрат" - источник Вратарь сборной Казахстана покинул "Кайрат" - источник
13 января, 16:21
Футбол
"Зенит" включил футболиста сборной Казахстана в состав на сбор в ОАЭ "Зенит" включил футболиста сборной Казахстана в состав на сбор в ОАЭ
12 января, 20:50
Футбол
Футболист сборной Казахстана прокомментировал ситуацию со сменой гражданства Футболист сборной Казахстана прокомментировал ситуацию со сменой гражданства
12 января, 18:07
Футбол
Дебютант сборной Казахстана решил сменить гражданство Дебютант сборной Казахстана решил сменить гражданство
11 января, 12:23
Футбол
Стали известны финансовые детали трансфера футболиста сборной Казахстана в "Зенит" Стали известны финансовые детали трансфера футболиста сборной Казахстана в "Зенит"
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ
© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus