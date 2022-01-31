Швабры и жилетки вместо флажков. Как судьи "накосячили" в матче отбора на ЧМ-2022

В матче отбора на чемпионат мира-2022 в южноамериканской зоне между сборными Чили и Аргентины произошел курьезный эпизод, сообщает isport.ua.

Бразильские лайнсмены Фабрисио Вилариньо и Родриго Корреа не взяли на игру флажки, забыв их в отеле.

Выход из сложившейся ситуации нашелся в виде флажков, изготовленных из ручек швабр и жилеток стюардов.

На второй тайм арбитры получили уже нормальные флажки.

Тем не менее за такую оплошность лайнсмены все же были дисквалифицированы на четыре месяца.

Встреча завершилась победой Аргентины со счетом 2:1.