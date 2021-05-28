Казахстан играет с Канадой. Прямая трансляция матча чемпионата мира по хоккею

Сегодня, 28 мая, сборная Казахстана сыграет с Канадой в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею в топ-дивизионе в Риге (Латвия), сообщает корреспондент Vesti.kz.

После четырех игр подопечные Юрия Михайлиса набрали семь очков и занимают четвертое место в группе, которое замыкает зону выхода в плей-офф. Канада же идет шестой - в предыдущей встрече с Норвегией она одержала первую победу на турнире.

Встреча группы В начнется в 19:15 по времени Нур-Султана. Ее в прямом эфире покажет Qazsport. Трансляция будет доступна на официальном сайте телеканала по этой ссылке.

Выбить Канаду и лидеров группы, или как для Казахстана может завершиться борьба за место в плей-офф ЧМ-2021

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