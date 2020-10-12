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Зайнутдинов или Куат. Кто в отсутствие Исламхана спасет сборную Казахстана и Билека от провала в Лиге наций

Футболисты клубов РПЛ обязаны играть заметные роли в сложный момент турнира.

Зайнутдинов или Куат. Кто в отсутствие Исламхана спасет сборную Казахстана и Билека от провала в Лиге наций
Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Футбол Сборные
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Сборная Казахстана по футболу возглавляет свою группу в Лиге наций, но может не выйти из квартета на повышение в следующий дивизион без лучшей игры от Бахтиера Зайнутдинова и Исламбека Куата. О некоторых проблемах для Михала Билека перед второй половиной турнира - в материале корреспондента Vesti.kz.

Лидерство в группе команде Билека принесла не только ничья в игре с Албанией, но и результативный матч в Литве. Шансы на повышение сохраняются, но на финишный рывок может не хватить ресурсов и свежести. Чтобы квалифицироваться в вышестоящую лигу, нужно набрать еще примерно четыре очка и более.


Почему? Казахстанская сборная в такой ситуации, что с каждой игрой ее переход в следующий дивизион еще больше усложняется. Четыре набранных очка вывели на первое место, но это ничего не гарантирует.

Шансы на положительный и отрицательный результаты примерно равны. У сборной Билека нет определенного почерка и стабильности. А что еще важнее - нет лидера на поле.

Но четвертая группа с казахстанской командой остается самой непредсказуемой, ведь все ее участники успели как победить, так и проиграть. Есть у конкурентов и по одной ничьей. Так кто же имеет преимущество на экваторе турнира? Есть несколько критериев, которые могут повлиять на результат казахстанской команды.

Лучше играть в гостях, чем дома

Казахстан в двух встречах на своем поле набрал одно очко. Его конкуренты не лучше - четыре поражения и две ничьи в домашних матчах. В такой ситуации, если тенденция продолжится, похуже шансы тех, кому чаще играть на своем поле, а это Албания и Беларусь. Казахстану всего в одном матче осталось принимать соперников - в середине ноября сыграет в Литвой, которую обыграл в гостях (2:0).



Игры без лидеров, но с новичками

Тренерский штаб Билека должен серьезно подумать перед тем, как объявить состав на матч следующего тура. Ставка на амбициозных новичков сыграла отчасти, ведь Казахстан не проиграл, но снова и не выиграл.

Потерянное очко в первой встрече с командой Беларуси и ничья или поражение во втором, могут помешать в борьбе на финише. Может не спасти даже разгром в матче с Литвой, ведь конкуренты идут очень близко. Прямо сейчас у кого-то есть шанс проявить себя и заставить забыть о всех проблемах и неудачах.

Снова без Исламхана?

Капитан и конструктор атак национальной сборной может пропустить еще один матч, а это значит, нападение снова будет смотреться скромнее. Билек может сыграть на удержание ничьей, но с "Астаной" в Беларуси это уже не сработало. Нужен игрок или игроки, которые не просто будут направлять мяч в атаку с надеждой на партнеров, а те, кто создают условия для голевого момента.

Настоящими звездами сборной должны проявить себя Зайнутдинов с Куатом, которые уже попробовали себя в РПЛ и способны потащить национальную команду.

Рисковать или нет?

Разные причины заставили Билека перекроить оборону, выпустив новых игроков. Без Исламхана, Суюмбаева и еще группы исполнителей по-другому будут выглядеть и оставшиеся линии, что уже сказывается на результативности с набранными очками. Выпустить в следующем гостевом матче можно и пять форвардов, но, скорее всего, ставка будет сделана на одинокого Аймбетова с поддержкой одного-двоих атакующих полузащитников. Опять же - роли Зайнутдинова с Куатом. Втроем они могут забить гол, который всей командой можно отстоять.



Сборная Казахстана сыграла вничью с Албанией и сохранила лидерство в группе Лиги наций

Таким образом, в не самой стабильной ситуации в группе казахстанская сборная вполне может навязать борьбу конкурентам. Если подопечные Билека не проиграют в Беларуси, то повысят шансы на итоговый успех.

Без некоторых лидеров должны о себе заявить проверенные Зайнутдинов с Куатом. Первый способен стать вожаком в команде и повести за собой партнеров, а второй умеет забить гол, когда сборная в очень сложной ситуации, как это было в матчах с Латвией или Литвой. Шансы есть, осталось ими воспользоваться.

Гостевой матч против Беларуси пройдет 15 октября, а заключительные игры турнира пройдут в ноябре. Перед второй половиной группового раунда все команды четвертой группы Лиги С набрали одинаковое количество очков (по четыре балла), но Казахстан лидирует по дополнительным показателям. Шанс на повышение получит сборная, которая выиграет групповой раунд.

Зайнутдинов - худший? Назван лучший игрок сборной Казахстана в матче Лиги наций с Албанией

 

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Метки:
Сборная РК по футболу Лига наций Билек Михал Исламхан Бауыржан Астана ФК Лига чемпионов Литва Албания Беларусь Зайнутдинов Бахтиер Куат Исламбек Аль-Айн ФК ЦСКА Химки ФК

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