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"Будет сравнивать с прошлогодней командой Андрея Скабелки". Российский эксперт оценил старт "Барыса" в новом сезоне

Он также высказался о матче с "Динамо".

"Будет сравнивать с прошлогодней командой Андрея Скабелки". Российский эксперт оценил старт "Барыса" в новом сезоне
Алексей Бадюков. Фото: ХК "Барыс"©
Новости спорта Хоккей КХЛ
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Старт "Барыса" в новом сезоне КХЛ можно назвать удачным, учитывая то, что команда поздно начала сборы. Такое мнение в интервью сайту клуба выразил чемпион Суперлиги, двукратный обладатель Кубка Гагарина, а ныне хоккейный эксперт и комментатор "Матч ТВ" Алексей Бадюков. Являясь воспитанником московского "Динамо", он также поделился ожиданием от игры в Нур-Султане.

Напомним, матч состоится сегодня, в 17:00 на "Барыс-Арене".

- "Барыс" взял пять очков из восьми на старте сезона, все по делу, или где-то не добрали один-два балла, что не позволило войти в лидирующую группу, состоящую из "Авангарда", "Автомобилиста" и "Металлурга"?

- После тех изменений, что произошли в команде в межсезонье, когда ушли несколько лидеров, и с учетом того физического состояния, в котором пребывает команда, тут не нужно забывать, что "Барыс" начал тренироваться позже многих клубов, и в общей неопределенности по тому вопросу, что сможет ли команда из Нур-Султана принять участие в нынешнем сезоне КХЛ или нет, учитывая все вышеперечисленные факторы, могу сказать, что ваша команда стартовала достаточно удачно.

Другой вопрос, что всегда, конечно же, хочется большего, и мы будем сравнивать нынешний "Барыс" с той командой, которая была у Андрея Скабелки в двух прошедших сезонах. Я считаю, для той команды, что выходит на лед сейчас, это вполне нормальное начало.

- Какие плюсы и минусы в игре "Барыса" Вы выделите? Подметили, может быть, моменты, которые не видит болельщик, но замечает профессионал?

- Видно, что лидерам команды пока не хватает оптимальных физических кондиций. Мы знаем, каким игроком является Даррен Диц, когда он в хорошем функциональном состоянии - капитан "Барыса" выполняет очень большой объем работы.

Сейчас лидером в обороне выглядит Сведберг, очень хорошо, что есть такая взаимозаменяемость в защите среди легионеров. Что касается нападения, хотелось бы, чтобы команда лучше выглядела на "точке", и центральные нападающие, особенно первых двух звеньев, повышали свой процент выигранных вбрасываний.

Я вживую видел матч "Барыса" против ЦСКА в Москве, и игра против "армейцев" - это лакмусовая бумажка для любой команды. Я обратил внимание на следующее: как только не идет игра у защитников, появляется неуверенный первый пас, так сразу возникают проблемы против остро атакующей команды. Это первое.

Второе, что, опять же, зависит от физического состояния игроков, - нападение. Не хватает ребятам хладнокровия в завершающей стадии и уверенного броска.

Видно, что команда в нападении играет по системе, старается играть плотно к сопернику, накрывать шайбу, накрывать защитников соперника. Это у "Барыса" получается, и дальше нужно сделать решающий шаг. И здесь как раз чуть-чуть не хватает, вроде, все рядышком, а шайба в ворота не идет. Все-таки очень важно использовать свои моменты.

- Упомянутый Вами Даррен Диц стал лучшим защитником первой недели КХЛ. В отсутствие Нестерова и Войнова можно ли назвать капитана "Барыса" лучшим защитником лиги на данный момент?

- Думаю, что говорить об этом пока преждевременно. Мы должны сравнивать его с лучшими защитниками КХЛ: Микко Лехтоненом, Альбертом Яруллиным, Микаэлем Викстрандом, Алексеем Марченко и ведущими игроками обороны ЦСКА.

Еще слишком мало матчей прошло против таких серьезных соперников, в которых лидеры как раз и должны себя проявлять, если они такими и являются не на словах, а на деле. И чтобы Даррена назвать лучшим, он должен проявить себя с атакующий точки зрения в таких самых главных матчах, не просто хорошо сыграть в обороне.

Если хочешь быть лучшим, надо играть больше 20 минут, регулярно иметь положительный показатель полезности и набирать свои очки, как в большинстве, так и в равных составах, одним словом, успевать везде.

- Такие ошибки, как гол, пропущенный на смене от ЦСКА, или вторая шайба от "Куньлуня", объясняются стартом сезона или дело в небрежности, которую необходимо убирать?

- Все дело в концентрации, а она, повторюсь, идет от физического состояния. Потому что как только ты переигрываешь смену, пусть даже по чуть-чуть - это все потихоньку накапливается и дает не только на ноги и на руки, но и на голову тоже. И этой концентрации ее как раз не хватает, отсюда идут эти неточные, резкие передачи и, соответственно, не самый лучший прием.

Видно, что хоккеисты уже утомлены в этих моментах. Поскольку "Барыс" старается играть в быстрый хоккей, мы видим, что более опытные хоккеисты быстро устают из-за того, что они стараются играть в таком темпе. Ведь мы всегда говорим: начало чемпионата - это "скорость", "молодежь" и "темп", и это происходит в любых командах. Эта молодежь, которая дает скорость, потому что в начале все бегут, а более опытные хоккеисты этот момент пережидают и начинают прибавлять уже ближе к половине чемпионата, со следующих месяцев после сентября. Поэтому я думаю, как только темп спадет, все встанет на свои места, тем более игроки, которые остались в "Барысе", обучены, они прекрасно выучили систему Скабелки за два сезона, и я думаю, эта система будет давать плоды еще не один чемпионат, поскольку хоккеисты знают, как себя готовить. Поэтому ответ на ваш вопрос - чисто потеря концентрации из-за физического состояния.

- На пресс-конференции после "Куньлуня" Юрий Владимирович сказал, что, когда ведешь в третьем периоде в две шайбы, не надо ничего выдумывать, наоборот, надо играть попроще. Как я понял из Ваших слов, Вы разделяете эту точку зрения?

- Ну, конечно. Но это рекомендации тренера, а в голову хоккеистам не залезешь. С другой стороны, на арене в Казахстане нет зрителей, и проще играть по заданию, которое тренер дает команде. Потому что, если бы был полный стадион, он гнал бы свою команду вперед, и тут попробуй их останови. Это очень тонкий момент - заставить хоккеиста правильно играть, и в то же время сделать так, чтобы он поймал кураж - зачастую приходится выбирать что-то одно.

Я думаю, что тут просто сидело в подсознании, что уж "Куньлунь" обязаны обыгрывать, кого, если не их, и хотелось сыграть в атаку. В этом матче я увидел очень много выходов один на один. Что есть провалы в обороне у китайского клуба - понятная ситуация, а вот насчет "Барыса" скажу, что это прощаться в дальнейших матчах не будет, и матч с ЦСКА это показал. Любая неправильная даже полусмена может привести к печальным последствиям, и сразу же последует наказание, которое решит судьбу матча.

- В продолжение этой темы: минимум две шайбы наша команда пропускает в каждом матче на старте сезона. Есть ли, на Ваш взгляд, системные трудности при игре в обороне? Когда ждать, что команда будет  играть если не на ноль, то пропускать не более одной шайбы?

- Только тогда, я думаю, когда поступит конкретное задание сыграть на результат. Но когда это будет, честно сказать не могу. Если мы вспомним прошлый сезон, то команда первый месяц чемпионата не играла вничью, а потом было 12 овертаймов в 16 матчах.

Соответственно, все игры были в одну шайбу, велась отработка системы, причем проблем с составом тогда особенно не было. Вырабатывалась система игры, которая выстроилась ко второй половине чемпионата, и уже было понятно, какую силу из себя представляет "Барыс" и в какой хоккей будет играть.

Во-первых, Михайлис опытный тренер, а во-вторых, ему нет смысла ломать то хорошее, что осталось после Андрея Владимировича. Юрий Владимирович добавит, конечно же, что-то свое, но на базисе того, что есть, и привьет эту систему игры хоккеистам. Понятное дело, он поменяет какие-то нюансы, но основные базовые вещи он трогать сейчас не будет.

Сейчас неважно, одну или две шайбы пропускает команда, главное - поиск этой системы, которая будет приносить результат в дальнейшем, на протяжении всего сезона.

- "Динамо" буксует на старте сезона. Владимир Васильевич Крикунов даже разбил звено Шипачева в последней игре против "Локомотива", но пока безрезультатно. Что, на Ваш взгляд, происходит с бело-голубыми?

- Тут, конечно же, несколько факторов. Во-первых, лидеры Кагарлицкий, Шипачев и Яшкин - у них была пауза, они позже других входили в сезон. Вроде нормально готовились, тренировались, была хорошая "предсезонка", но потом была пауза, и две недели ребята почти ничего не делали.

Естественно, сразу на Кубке Мэра было видно, что физики им не хватает. Крикунов пытался их реанимировать через игровое время к началу регулярки, но мы видели, что в концовке - в третьем периоде и в овертайме - не хватает им сил на игру в обороне. Не хватает именно концентрации при игре в защите, о чем мы уже говорили выше относительно к "Барысу". Если в атаке получается что-то сделать за счет мастерства, то в обороне полшага где-то добежать просто нет сил,  поэтому это и сказывалось на результате.

Эта нехватка физических кондиций сейчас и отражается в начале чемпионата на результате, плюс сломалась связка Линдберга и Пулккинена. Но вроде к встрече с "Барысом" оба должны вернуться в строй, и у "Динамо" за счет этого появляется второе созидательное звено.

Теперь время, которое "вешалось" в основном на звено Шипачева, можно будет распределять более равномерно, поэтому команде будет легче поймать игровой ритм.

Но это касается именно Шипачева и Яшкина. Насчет Кагарлицкого - я не думаю, что он находится в какой-то там плохой физической форме, просто у него такой стиль игры. Конечно, всей этой тройке необходимо нащупать свою "химию", которая была в прошлом сезоне у них с Петерссоном. Шипачев привык играть в "Динамо" с Кагарлицким все время, но в прошлом сезоне появился Яшкин. Оба эти крайних нападающих требуют к себе внимания со стороны центрфорварда.

Я помню начала сезона, Шипачев был готов играть по 20 с лишним минут, физически Вадим чувствовал себя отлично, я с ним лично разговаривал на эту тему. Он говорил, что полностью готов, и поначалу это было видно, что он и назад отрабатывает, и удар держит, но сейчас это другой Шипачев, и мы видим, что лидеры, которые привыкли играть по двадцать минут, если у них не идет игра, то и все остальное московское "Динамо" показывает довольно среднюю игру и не достигает нужного результата.

На предсезонке, когда матчи пропускало первое звено, Пулккинен и Линдберг брали на себя лидирующие роли и определяли результат. И если сейчас 24-й и 8-й номера бело-голубых вернутся в состав, то в любом случае "Динамо" будет легче, а "Барысу" наоборот будет тяжеловато против двух атакующих звеньев "Динамо". Хотя, конечно же, неизвестно, в каком состоянии они подойдут к первой игре, возможно, в первом матче они будут только вкатываться в сезон.

- Какого рисунка игры Вы ждете в субботу, какие аспекты предопределят победителя?

- Последние матчи, которые были между двумя этими командами, запомнились веселой голевой игрой. Как я помню, все игры проходили практически без средней зоны. Я думаю, что так будет и в этот раз. И в "Барысе", и в "Динамо" есть мастера, которые готовы продемонстрировать свои умения и поиграть в открытый хоккей. Многое будет зависеть от игры в неравных составах. Надеюсь, в субботу нас ждет яркая, голевая игра. Победителя предугадать тяжело, это зависит от многих факторов: Динамо поедет на дальний выезд, а "Барыс" играет дома без зрителей. Кроме того, непонятно, в каком состоянии вернутся в строй Линдберг и Пулккинен.

Продлим победную серию? Прямая трансляция домашнего матча "Барыса" в КХЛ против московского "Динамо"

 

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Метки:
Барыс в КХЛ КХЛ Скабелка Андрей Динамо Москва Крикунов Владимир Диц Даррен Михайлис Юрий

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