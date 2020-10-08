"Первый рубеж и оптимальная форма". Тренер сборной Казахстана - о чемпионате страны, сборах и составе

Сборная Казахстана по тяжелой атлетике завершает тренировочно-подготовительный процесс в рамках трех УТС на базе "Ак Булак". Занятия и восстановление после вынужденной паузы прошли на хорошем уровне, о чем сказал главный тренер Бахыт Ахметов
. Также в интервью корреспонденту Vesti.kz
он назвал ближайший возможный старт.
"Подходят к концу наши первые три УТС в олимпийском центре "Ак Булак". Здесь мы находимся полтора месяца, провели хорошую подготовку. Ребята уже набрали оптимальную форму после вынужденного перерыва в связи с карантином. Следующие два сбора пройдут в спортивной академии "Алматау" (Туркестанская область, Толебийский район). Стартуем 25 октября.
В целом тренировочный процесс уже встал на свои привычные рельсы, тренерский состав доволен тем, как выкладываются спортсмены. Видно, что и те, и другие соскучились по полноценным тренировкам, поэтому отдача в сборной на все 100 процентов.
Некоторые титулованные спортсмены тренируются самостоятельно: кто-то восстанавливается после травмы, кто-то предпочел заниматься дома. К тому же в нынешних условиях в УТС могут принять участие не более 30 человек, включая административный и тренерский составы.
На сегодняшний день состав сборной остается прежним. Первый рубеж, после которого можно будет делать выводы и производить рокировки, - предстоящий чемпионат Казахстана. Но в каком формате он будет проходить, пока сказать не могу. Федерация уже отправила письменный запрос на проведение ЧРК в компетентный орган, но ответ, полагаю, зависит от текущей эпидемиологической обстановки в стране", - сказал Ахметов.
Фото: пресс-служба ФТА РК.
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