"У "Ордабасы" есть Жоао Пауло, а у "Кайрата", надеюсь, прорвет Вагнера". Алиев - о шансах клубов в Лиге Европы

Казахстанский тренер Али Алиев
в беседе с корреспондентом Vesti.kz
высказал свое мнение о перспективах клубов КПЛ в квалификации Лиги Европы и, в частности, подчеркнул, чем опасен соперник "Ордабасы"
в лице румынского "Ботошани"
и что его тревожит в игре "Кайрата"
перед встречей с армянским "Ноа"
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"Ордабасы" нужно опасаться. Румынский футбол всегда был агрессивным, на грани фола, на грани хамства. Тем более мы видели проблемы обороны "Ордабасы" в чемпионате. Но при этом у команды есть атака, есть Жоао Пауло - просто находка для всего чемпионата Казахстана, для наших молодых игроков бразилец является эталоном игры.
У "Кайрата" мне понравилась физподготовка, но непонятно, что они хотят в атаке, у них какой-то сумбур. Да, мощь есть, бегут, но техническое исполнение оставляет желать лучшего. Они изматывают соперника прессингом, очевидно, что ставка сделана на это, все говорили про "Лейпциг" и в целом эти идеи проглядываются, но все-таки это копия. Отсутствует фактор нестандартного действия в атаке. Поэтому определенная тревога за "Кайрат" в квалификации Лиги Европы есть. Проблемы могут возникнуть даже против "Ноа", но я надеюсь, что прорвет Вагнера, Косовича, Аймбетова. Но если судить более глобально, чтобы пробиться в групповой этап, нужно выйти на другой уровень игры", - отметил Алиев.
Напомним, матчи первого квалификационного раунда Лиги Европы "Кайрат" - "Ноа" и "Ордабасы" - "Ботошани" пройдут сегодня, 27 августа в 20:00. Прямые трансляции матчей будут доступны по следующей ссылке
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