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Победитель Лиги Европы в составе "Челси" перешел в "Спартак"

Игрок подписал контракт в заключительный день трансферного окна в России.

Победитель Лиги Европы в составе "Челси" перешел в "Спартак"
Виктор Мозес. Фото: Sports.ru ©
Новости спорта Футбол
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"Спартак" на своем официальном сайте объявил о переходе полузащитника Виктора Мозеса из лондонского "Челси", сообщает "Р-Спорт".

Арендное соглашение с 29-летним нигерийцем рассчитано до конца текущего сезона с возможностью выкупа трансфера игрока.

"Мозес присоединится к "Спартаку" в самое ближайшее время. Мы приветствуем Виктора в красно-белой семье и желаем ярко проявить себя в нашей команде!" - говорится в сообщении "Спартака".

Мозес начал карьеру в 2007 году в "Кристал Пэлас", откуда в 2010 году перешел в "Уиган Атлетик". С 2012 года нигериец был игроком "Челси", но также играл на правах аренды за "Ливерпуль" (2013-2014), "Сток Сити" (2014-2015), "Вест Хэм Юнайтед" (2015-2016), турецкий "Фенербахче" (2019) и миланский "Интер" (2020). За сборную Нигерии Мозес отыграл 38 матчей и забил 12 мячей. В составе "Челси" он становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге Европы.

"Спартак" в текущем чемпионате России набрал 21 очко в десяти турах и занимает второе место в турнирной таблице. Такое же количество баллов и у лидирующего петербургского "Зенита", который опережает "красно-белых" по дополнительным показателям.

 

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Метки:
Челси Спартак Москва Лига Европы

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