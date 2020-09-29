"Барселона" отказалась продавать "МЮ" 17-летнего вундеркинда

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"Барселона" отклонила предложение "Манчестер Юнайтед" по покупке нападающего Ансу Фати, сообщает Goal.com.
Сообщается, что каталонский клуб летом отказался продавать игрока за 150 миллионов евро. После этого сумма отступных в контракте за молодого форварда выросла до 400 миллионов евро.
Фати - воспитанник "Барселоны". В прошлом сезоне принял участие в 24 матчах чемпионата Испании (11 - в основном составе), в которых стал автором семи забитых мячей, отдал одну результативную передачу, а также получил две желтые и одну красную карточки. Контракт игрока с клубом действует до лета 2022 года. В первом матче нового сезона испанской Примеры с "Вильярреалом" (4:0) Фати отметился дублем.
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