"Барселона" определила приоритетную цель после ухода Суареса

Стала известна приоритетная цель "Барселоны"
после ухода Луиса Суареса
и еще нескольких футболистов, сообщает Eurosport
со ссылкой на другие источники.
Так, журналист Transfermarkt Мануэль Фет заявил, что каталонцы присматриваются к немецкому защитнику "Челси" Антонио Рюдигеру
.
Kicker располагает той же информацией.
Отмечается, что 27-летний футболист недоволен ситуацией в "Челси" и хочет чаще выходить на поле, чтобы обеспечить себе участие в Евро-2020, перенесенном на лето 2021 года. В двух матчах сезона-2020/21 он не получил ни минуты игрового времени.
Рюдигер выступает за "Челси" с лета 2017 года. В 115 матчах за лондонский клуб забил шесть мячей.
Суарес продолжит карьеру в "Атлетико", мадридский клуб за этот трансфер заплатит "Барселоне" шесть миллионов евро. Ранее уругваец, чей контракт с "Барселоной" должен был действовать еще один сезон, договорился с клубом о расторжении соглашения.
Суарес выступал за "сине-гранатовых" с 2014 года, за которых провел 283 матча и забил 198 мячей.
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