Обидчик "Астаны" проиграл чемпиону Боснии и вылетел из Лиги Европы

Выбившая "Астану" из Лиги Европы
черногорская "Будучность" в третьем раунде турнира со счетом 1:2 проиграла "Сараево" из Боснии и покинула турнир, передает корреспондент Vesti.kz
.
Уже на четвертой минуте встречи Бенджамин Татар
вывел "Сараево" вперед. Но перед перерывом Панайотис Мораитис
счет сравнял. Победу чемпиону Боснии принес точный удар Маттиаса Фанимо
на 67-й минуте. При этом с 75-й минуты встречи "Будучность" играла в большинстве после удаления Амара Рахмановича.
В раунде плей-офф за выход в групповой этап "Сараево" сыграет против шотландского "Селтика". "Кельты" в третьем раунде со счетом 1:0 обыграли латвийскую "Ригу".
Добавим, что во втором раунде Лиги Европы "Будучность" победила в Алматы "Астану
" со счетом 1:0. Чемпион Казахстана впервые за шесть лет остался
без группового этапа еврокубков.
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