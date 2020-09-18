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"Этот состав не готов к новым достижениям". Жалмагамбетов - о вылете "Астаны" из Лиги Европы

Действующий чемпион Казахстана проиграл черногорской "Будучности".

"Этот состав не готов к новым достижениям". Жалмагамбетов - о вылете "Астаны" из Лиги Европы
Фото: Vesti.kz©
Новости спорта Футбол Казахстан(футбол)
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Бывший защитник сборной Казахстана Максим Жалмагамбетов в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о поражении "Астаны" от "Будучности" в матче второго квалификационного раунда Лиги Европы. Он отметил, что столичному клубу необходимы изменения.  

- Максим, какие впечатления от игры, от результата "Астаны"?


- Если говорить глобально, это кризис всего клуба. Ну вот давайте объективно, если "Астана" не приносит еврокубки, то в чем их смысл? У клуба нет академии, базы, практически ничего нет своего, при этом у "Астаны" огромный бюджет. Для меня странно, что за столько лет клуб не сделал условия для своих же игроков, воспитанников, для своего будущего. У меня нет никаких эмоций. И это касается не только "Астаны", но и других клубов. Единственный, кто сыграл достойно - "Кайрат", они действительно бились, старались и могли добыть результат.

"Кайсар" и "Астана" вчера просто стояли, причем на чужих стадионах. Честно, когда я вчера увидел флаги "Кайрата", пусть и заклеенные, на вроде бы домашнем матче "Астаны"... Ну это получается мы ничего не построили за 30 лет, если клуб играет в Алматы, когда на их стадионе меняют газон. Это трагедия! 

А вы знаете, что такое "Кайсар" - "Ордабасы"? Я знаю, играл за один из этих клубов, и этот матч - южноказахстанское дерби. И сейчас "Кайсар" приезжает играть свой первый еврокубковый матч в Шымкент, на домашний стадион "Ордабасы"! Вы представляете, чтобы "Реал" приехал на "Ноу Камп" играть домашний матч Лиги чемпионов?
   
- Благодаря чему "Астана" может выйти из этого кризиса?

- Мне сложно сказать, что будет делать руководство клуба, но, на мой взгляд, менеджерский состав однозначно стоит перестроить, а потом уже думать о новом тренере, игроках. Но прежде всего надо по-другому выстроить систему клуба и, наконец, уделить должное внимание своим детским, юношеским и молодежным командам.  

- Если говорить именно про игру с "Будучностью", понятно, что Полу Эшуорту в качестве тренера практически невозможно было что-либо сделать за такой срок, но почему игроки сами не проявили характер? Неужели у спортсменов, которые еще недавно обыгрывали "Манчестер Юнайтед", не появляется злости на самих себя в такой момент?

- Думаю, этот состав уже не готов к новым достижениям, есть отдельные игроки, которые пытались что-то доказать, но они не выглядели как команда. Понятно, что "Будучность" отбивалась, но им было не так уж и трудно, "Астана" не задавила их темпом, напором, поэтому соперник довел игру до победы. Да, у "Астаны" были моменты, если так рассуждать, то они могли их пройти. "Будучности" повезло, но на общем фоне того, что происходит с "Астаной" - это закономерный исход. 

Добавим, что "Астана" впервые за шесть лет осталась без группового раунда еврокубков. Хуже нынешнего результата команда выступила только в дебютном розыгрыше 2013-2014 годов, когда вылетела в первом квалификационном раунде Лиги Европы, уступив болгарскому "Ботеву" с общим счетом 0:6.

 

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Метки:
Астана ФК Лига Европы Эшуорт Пол Наши в еврокубках Черногория Кайсар ФК Кайрат ФК Ордабасы ФК Футбол

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