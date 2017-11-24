Из-за матча с "Астаной" в Казахстане "Вильярреалу" не хватило сил против "Севильи" - комментатор

После игры с "Астаной" испанский клуб проиграл в чемпионате, хотя вел со счетом 2:0.
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Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Эксперт телеканала Viasat Sport и комментатор матчей чемпионата Испании Питер Виланд в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал выездной матч "Вильярреала" с "Астаной" сложнейшим в групповом этапе Лиги Европы.
"Выезд в Казахстан ослабил "Вильярреал". К важному матчу с "Севильей" они подошли несвежими. Это сыграло ключевую роль. По ходу встречи они вели с перевесом в два мяча, но в заключительной части матча им не хватило сил.
На мой взгляд, игра в Казахстане выдалась сложной и измотала лидеров команды. Возможно, стоило предоставить шанс другим игрокам, ведь у "Вильярреала" оставался запасной вариант в домашнем матче с "Маккаби".
Я считаю, что это была стратегическая ошибка тренера "Вильярреала" Хавьера Кальехи. Он неправильно расставил приоритеты", - отметил Виланд.
Ранее "Вильярреал" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании уступил "Севилье" со счетом 2:3. При этом хозяева вели в два мяча, но растеряли преимущество, а вместе с ним и победу.
Отметим, что на прошедшей неделе обе команды играли в групповых раундах еврокубков: "Севилья" в Лиге чемпионов дома сотворила камбэк с 0:3 против английского "Ливерпуля" (3:3), а "Вильярреал" в Лиге Европы одержал волевую победу в гостях над "Астаной" (3:2) и вышел в плей-офф.
"Выезд в Казахстан ослабил "Вильярреал". К важному матчу с "Севильей" они подошли несвежими. Это сыграло ключевую роль. По ходу встречи они вели с перевесом в два мяча, но в заключительной части матча им не хватило сил.
На мой взгляд, игра в Казахстане выдалась сложной и измотала лидеров команды. Возможно, стоило предоставить шанс другим игрокам, ведь у "Вильярреала" оставался запасной вариант в домашнем матче с "Маккаби".
Я считаю, что это была стратегическая ошибка тренера "Вильярреала" Хавьера Кальехи. Он неправильно расставил приоритеты", - отметил Виланд.
Ранее "Вильярреал" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании уступил "Севилье" со счетом 2:3. При этом хозяева вели в два мяча, но растеряли преимущество, а вместе с ним и победу.
Отметим, что на прошедшей неделе обе команды играли в групповых раундах еврокубков: "Севилья" в Лиге чемпионов дома сотворила камбэк с 0:3 против английского "Ливерпуля" (3:3), а "Вильярреал" в Лиге Европы одержал волевую победу в гостях над "Астаной" (3:2) и вышел в плей-офф.