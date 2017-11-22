Шампанское - в самолете. "Вильярреал" представил видео о матче с "Астаной" в Казахстане

Испанский клуб показал лучшие виды города и кадры со снегом.
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Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Испанский "Вильярреал" представил видео, в котором показал, что окружало матч Лиги Европы против "Астаны" в столице Казахстана, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пятого тура группы А завершилась со счетом 2:3. Волевая победа позволила "Вильярреалу" с 11 очками выйти в 1/16 финала с первого места.
В самолете по пути в Испанию руководство, тренеры и игроки "Вильярреала" пригубили шампанское в честь досрочного выхода в плей-офф Лиги Европы. Эти кадры вошли в видео, в котором также показаны виды Астаны, удивление снегу и отрывки трансляции матча.
"Наслаждайтесь лучшими кадрами из визита "желтой субмарины" в Астану", - говорится в анонсе официального твиттера "Вильярреала". К публикации добавлен эмодзи снеговика.
Матчи шестого тура пройдут 7 декабря и начнутся в одно время: в этот день "Вильярреал" дома примет израильский "Маккаби" из Тель-Авива, а чешская "Славия" в Праге встретится с "Астаной". Для выхода в плей-офф казахстанскому клубу необходима только победа.
Игра пятого тура группы А завершилась со счетом 2:3. Волевая победа позволила "Вильярреалу" с 11 очками выйти в 1/16 финала с первого места.
В самолете по пути в Испанию руководство, тренеры и игроки "Вильярреала" пригубили шампанское в честь досрочного выхода в плей-офф Лиги Европы. Эти кадры вошли в видео, в котором также показаны виды Астаны, удивление снегу и отрывки трансляции матча.
"Наслаждайтесь лучшими кадрами из визита "желтой субмарины" в Астану", - говорится в анонсе официального твиттера "Вильярреала". К публикации добавлен эмодзи снеговика.
VillarrealTV | ¡Disfruta de las mejores imágenes de la visita del Submarino a Astana ! pic.twitter.com/rJAKCKxPrw— Villarreal CF (@VillarrealCF) 24 ноября 2017 г.
#UEL | ¡Un brindis por la victoria y la clasificación como primeros! ¡Grande, presi ! pic.twitter.com/Yj2632X8CX— Villarreal CF (@VillarrealCF) 23 ноября 2017 г.
Матчи шестого тура пройдут 7 декабря и начнутся в одно время: в этот день "Вильярреал" дома примет израильский "Маккаби" из Тель-Авива, а чешская "Славия" в Праге встретится с "Астаной". Для выхода в плей-офф казахстанскому клубу необходима только победа.