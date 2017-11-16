"Севилья" отыгралась с 0:3 против "Ливерпуля", а "Реал" и "Бешикташ" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

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Результаты
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Футбол. Чемпионат России 2017/18
Анжи Локомотив М 0:1
Зенит Тосно 5:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Уотфорд Вест Хэм Юнайтед 2:0
Брайтон Сток Сити 2:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эспаньол Валенсия 0:2
Лас-Пальмас Леванте 0:2
Атлетик Вильярреал 1:1
Эйбар Бетис 5:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Сампдория Ювентус 3:2
Интер Аталанта 2:0
Верона Хеллас Болонья 2:3
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Вердер Ганновер 96 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Спартак М Марибор 1:1
Бешикташ Порту 1:1
Наполи Шахтер Д 01:45
Манчестер Сити Фейеноорд 01:45
Боруссия Д Тоттенхэм 01:45
АПОЕЛ Реал М 01:45
Севилья Ливерпуль 01:45
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Верея Этар 2:0
Футбол. Чемпионат Литвы 2017
Судува Жальгирис 3:0
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бунедкор Бухоро 3:0
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
ЦСКА Нефтехимик 3:2 Б
Адмирал Локомотив 0:2
Сибирь Барыс 4:0
Ак Барс Авангард 3:4 Б
Торпедо НН Металлург Мг 2:1 ОТ
Спартак Автомобилист 5:2
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Горняк Уч Торпедо УК 4:9
Южный Урал Сарыарка 1:3
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Бейбарыс Кулагер 1:2 ОТ
Алтай-Торпедо Алматы 2:3 Б
Темиртау Арлан 0:2
Хоккей. Национальная Молодежная хоккейная лига 2017/18
Мунайши (мол) Пв Прогресс (мол) Гл 4:6
Хоккей. Континентальный Кубок 2017/18
Гренобль Номад 0:4
ДВТК Эгесмедвек Мискольч Риттен Спорт 1:3
Волейбол. Суперкубок Казахстана 2017
Атырау Алтай 3:1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ-2017/18
Химки Зенит СПб 66:76
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Алматинский Легион 80:73
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Иртыш Синегорье 71:58
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
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Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФК Монако РБ Лейпциг 01:45
Севилья Ливерпуль 01:45
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 01:45
Карабах Челси 23:00
ЦСКА М Бенфика 23:00
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Эскофье 15:30
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 20:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Амур Локомотив 15:30
Сибирь Барыс 18:30
Салават Юлаев Ак Барс 20:00
Йокерит Авангард 22:30
Динамо М Югра 22:30
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Торпедо УК 19:30
Спутник НТ Сарыарка 20:00
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Горняк Кулагер 19:00
Темиртау Арлан 19:00
Горняк Кулагер 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Астана Арлан 17:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Кулагер Номад
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 17:30
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ЦСКА М Бенфика 23:00
Карабах Челси 23:00
Базель Манчестер Юнайтед 01:45
Атлетико М Рома 01:45
Андерлехт Бавария 01:45
ПСЖ Селтик 01:45
Ювентус Барселона 01:45
Спортинг Л Олимпиакос 01:45
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 22:00
Локомотив М Копенгаген 22:00
Зенит Вардар 23:55
Кельн Арсенал 23:55
БАТЭ Црвена Звезда 23:55
Атлетик Герта 23:55
Эстерсунд Заря Лг 23:55
Русенборг Реал Сосьедад 23:55
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Синегорье Астана Тайгерс 17:00
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 12:00
Павлодар Мангыстау 14:30
Буревестник ТНК "Казхром" 17:00
Тараз Атырау 19:30
Алтай Мангыстау 12:00
Павлодар Есиль СК 14:30
Тараз ТНК "Казхром" 17:00
Буревестник Атырау 19:30
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Эскофье 15:30
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 20:30
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Кайрат Дева 22:30
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
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Лучшая спортсменка Казахстана 2017 года?

"Севилья" отыгралась с 0:3 против "Ливерпуля", а "Реал" и "Бешикташ" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

У "Реала" по дублю оформили Бензема и Роналду.

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Игроки "Севильи". Фото Reuters©
Игроки "Севильи". Фото Reuters©
В Лиге чемпионов прошли восемь матчей пятого тура группового раунда, передает корреспондент Vesti.kz

В группе E испанская "Севилья"  сделала невероятный камбэк в домашнем матче с английским "Ливерпулем" - 3:3. К перерыву гости вели с разницей в три мяча, но умудрились растерять преимущество.

На втором и 30-й минутах у "Ливерпуля" отличился Роберто Фирмино, а на 22-й - Садио Мане. Во втором тайме "Севилья" ликвидировала этот разрыв: на 51-й минуте Виссам Бен-Йедер забил с игры, на 60-й он же реализовал пенальти, а автором третьего мяча на 93-й стал Гидо Писарро

Ухудшил шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов московский "Спартак", который упустил победу над словенским "Марибором" - 1:1. На 82-й минуте Зе Луиш вывел россиян вперед, но на 90-й Ясмин Мешанович принес гостям ничью. 





Уже обеспечивший себе место в плей-офф "Манчестер Сити" в рамках группы F на своем поле обыграл голландский "Фейеноорд" - 1:0. Единственный гол англичан на 88-й минуте провел Рахим Стерлинг

За вторую путевку продолжают бороться "Наполи" и донецкий "Шахтер", которые в этом туре встретились в очном матче - 3:0. На 56-й минуте Лоренцо Инсинье вывел итальянцев вперед, а голы Петра Зелиньски на 81-й и Дриса Мертенса на 83-й сняли сделали победу крупной. 





От группы G в плей-офф вышел турецкий "Бешикташ", который в прошедшем туре дома сыграл вничью с "Порту" - 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме. У гостей на 29-й минуте отличился Фелипе Монтейро, а у хозяев на 41-й - Талиска

В этой же группе последнее место занял "Монако", который на этот раз крупно проиграл немецкому "РБ Лейпцигу" - 1:4. Все пять голов пришлись на первый тайм. Автогол Жемерсона на шестой минуте и мяч Тимо Вернера на девятой лишили игру интриги. На 31-й минуте Вернер с пенальти оформил дубль, на 43-й Фалькао отыграл один мяч, но на 45-й Наби Кейта вновь сделал счет крупным, установив окончательный результат. 





Из группы H вторым участником плей-офф стал мадридский "Реал". В прошедшем туре испанский клуб играл на Кипре, где разгромил местный АПОЭЛ - 6:0. В первом тайме дубль оформил Карим Бензема (39-я и 45-я минуты), а еще по голу забили Лука Модрич (23-я) и Начо (41-я). После перерыва еще два мяча на свой счет записал Криштиану Роналду (49-я и 54-я).

Английский "Тоттенхэм", который оформил выход в плей-офф туром ранее, на этот раз одержал волевую победу в гостях над дортмундской "Боруссией" - 2:1. На 31-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вывел хозяев вперед. На 49-й минуте Харри Кейн счет сравнял, а на 76-й победный мяч забил Сон Хын Мин





Сегодня в 23:00 по времени Астаны начнутся матчи ЦСКА - "Бенфика" и "Карабах" - "Челси", а остальные игры пройдут уже в ночь с 22 на 23 ноября и стартуют в 01:45: это "Атлетико" - "Рома", ПСЖ - "Селтик", "Ювентус" - "Барселона", "Базель" - "Манчестер Юнайтед", "Андерлехт" - "Бавария" и "Спортинг" - "Олимпиакос". 
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