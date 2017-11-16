"Севилья" отыгралась с 0:3 против "Ливерпуля", а "Реал" и "Бешикташ" вышли в плей-офф Лиги чемпионов

У "Реала" по дублю оформили Бензема и Роналду.
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Игроки "Севильи". Фото Reuters©
В Лиге чемпионов прошли восемь матчей пятого тура группового раунда, передает корреспондент Vesti.kz.
В группе E испанская "Севилья" сделала невероятный камбэк в домашнем матче с английским "Ливерпулем" - 3:3. К перерыву гости вели с разницей в три мяча, но умудрились растерять преимущество.
На втором и 30-й минутах у "Ливерпуля" отличился Роберто Фирмино, а на 22-й - Садио Мане. Во втором тайме "Севилья" ликвидировала этот разрыв: на 51-й минуте Виссам Бен-Йедер забил с игры, на 60-й он же реализовал пенальти, а автором третьего мяча на 93-й стал Гидо Писарро.
Ухудшил шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов московский "Спартак", который упустил победу над словенским "Марибором" - 1:1. На 82-й минуте Зе Луиш вывел россиян вперед, но на 90-й Ясмин Мешанович принес гостям ничью.
Уже обеспечивший себе место в плей-офф "Манчестер Сити" в рамках группы F на своем поле обыграл голландский "Фейеноорд" - 1:0. Единственный гол англичан на 88-й минуте провел Рахим Стерлинг.
За вторую путевку продолжают бороться "Наполи" и донецкий "Шахтер", которые в этом туре встретились в очном матче - 3:0. На 56-й минуте Лоренцо Инсинье вывел итальянцев вперед, а голы Петра Зелиньски на 81-й и Дриса Мертенса на 83-й сняли сделали победу крупной.
От группы G в плей-офф вышел турецкий "Бешикташ", который в прошедшем туре дома сыграл вничью с "Порту" - 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме. У гостей на 29-й минуте отличился Фелипе Монтейро, а у хозяев на 41-й - Талиска.
В этой же группе последнее место занял "Монако", который на этот раз крупно проиграл немецкому "РБ Лейпцигу" - 1:4. Все пять голов пришлись на первый тайм. Автогол Жемерсона на шестой минуте и мяч Тимо Вернера на девятой лишили игру интриги. На 31-й минуте Вернер с пенальти оформил дубль, на 43-й Фалькао отыграл один мяч, но на 45-й Наби Кейта вновь сделал счет крупным, установив окончательный результат.
Из группы H вторым участником плей-офф стал мадридский "Реал". В прошедшем туре испанский клуб играл на Кипре, где разгромил местный АПОЭЛ - 6:0. В первом тайме дубль оформил Карим Бензема (39-я и 45-я минуты), а еще по голу забили Лука Модрич (23-я) и Начо (41-я). После перерыва еще два мяча на свой счет записал Криштиану Роналду (49-я и 54-я).
Английский "Тоттенхэм", который оформил выход в плей-офф туром ранее, на этот раз одержал волевую победу в гостях над дортмундской "Боруссией" - 2:1. На 31-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вывел хозяев вперед. На 49-й минуте Харри Кейн счет сравнял, а на 76-й победный мяч забил Сон Хын Мин.
Сегодня в 23:00 по времени Астаны начнутся матчи ЦСКА - "Бенфика" и "Карабах" - "Челси", а остальные игры пройдут уже в ночь с 22 на 23 ноября и стартуют в 01:45: это "Атлетико" - "Рома", ПСЖ - "Селтик", "Ювентус" - "Барселона", "Базель" - "Манчестер Юнайтед", "Андерлехт" - "Бавария" и "Спортинг" - "Олимпиакос".
В группе E испанская "Севилья" сделала невероятный камбэк в домашнем матче с английским "Ливерпулем" - 3:3. К перерыву гости вели с разницей в три мяча, но умудрились растерять преимущество.
На втором и 30-й минутах у "Ливерпуля" отличился Роберто Фирмино, а на 22-й - Садио Мане. Во втором тайме "Севилья" ликвидировала этот разрыв: на 51-й минуте Виссам Бен-Йедер забил с игры, на 60-й он же реализовал пенальти, а автором третьего мяча на 93-й стал Гидо Писарро.
Ухудшил шансы на продолжение борьбы в Лиге чемпионов московский "Спартак", который упустил победу над словенским "Марибором" - 1:1. На 82-й минуте Зе Луиш вывел россиян вперед, но на 90-й Ясмин Мешанович принес гостям ничью.
Уже обеспечивший себе место в плей-офф "Манчестер Сити" в рамках группы F на своем поле обыграл голландский "Фейеноорд" - 1:0. Единственный гол англичан на 88-й минуте провел Рахим Стерлинг.
За вторую путевку продолжают бороться "Наполи" и донецкий "Шахтер", которые в этом туре встретились в очном матче - 3:0. На 56-й минуте Лоренцо Инсинье вывел итальянцев вперед, а голы Петра Зелиньски на 81-й и Дриса Мертенса на 83-й сняли сделали победу крупной.
От группы G в плей-офф вышел турецкий "Бешикташ", который в прошедшем туре дома сыграл вничью с "Порту" - 1:1. Оба гола были забиты в первом тайме. У гостей на 29-й минуте отличился Фелипе Монтейро, а у хозяев на 41-й - Талиска.
В этой же группе последнее место занял "Монако", который на этот раз крупно проиграл немецкому "РБ Лейпцигу" - 1:4. Все пять голов пришлись на первый тайм. Автогол Жемерсона на шестой минуте и мяч Тимо Вернера на девятой лишили игру интриги. На 31-й минуте Вернер с пенальти оформил дубль, на 43-й Фалькао отыграл один мяч, но на 45-й Наби Кейта вновь сделал счет крупным, установив окончательный результат.
Из группы H вторым участником плей-офф стал мадридский "Реал". В прошедшем туре испанский клуб играл на Кипре, где разгромил местный АПОЭЛ - 6:0. В первом тайме дубль оформил Карим Бензема (39-я и 45-я минуты), а еще по голу забили Лука Модрич (23-я) и Начо (41-я). После перерыва еще два мяча на свой счет записал Криштиану Роналду (49-я и 54-я).
Английский "Тоттенхэм", который оформил выход в плей-офф туром ранее, на этот раз одержал волевую победу в гостях над дортмундской "Боруссией" - 2:1. На 31-й минуте Пьер-Эмерик Обамеянг вывел хозяев вперед. На 49-й минуте Харри Кейн счет сравнял, а на 76-й победный мяч забил Сон Хын Мин.
Сегодня в 23:00 по времени Астаны начнутся матчи ЦСКА - "Бенфика" и "Карабах" - "Челси", а остальные игры пройдут уже в ночь с 22 на 23 ноября и стартуют в 01:45: это "Атлетико" - "Рома", ПСЖ - "Селтик", "Ювентус" - "Барселона", "Базель" - "Манчестер Юнайтед", "Андерлехт" - "Бавария" и "Спортинг" - "Олимпиакос".