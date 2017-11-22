Красивый гол Кабананги и мяч Твумаси не спасли "Астану" от поражения "Вильярреалу" в матче Лиги Европы

Испанский клуб вышел в плей-офф.
Вчера 23:52
Фото Vesti.kz©. Турар Казангапов
Футболисты "Астаны" уступили испанскому "Вильярреалу" в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра пятого тура группы А проходила сегодня, 23 ноября, на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 2:3.
Первый тайм получился богатым на моменты. Обе команды предпочли играть в открытый футбол. Счет же был открыт на 23-й минуте, а сделали это футболисты "Астаны". На 23-й минуте Жуниор Кабананга, получив мяч от Патрика Твумаси, красивым дальним ударом перекинул вратаря "Вильярреала" Мариано Барбосу.
Удержать этот счет "Астана", к сожалению, не смогла. Еще до перерыва "Вильярреал" успел отыграться. На 43-й минуте молодой полузащитник Даниэль Раба, получив передачу из центра поля, переиграл Ненада Эрича - 1:1.
Развязка в матче наступила уже во втором тайме. На исходе часа игры у "Вильярреала" на поле появился нападающий сборной ДР Конго Седрик Бакамбу. Через пять минут именно он и стал автором второго мяча своей команды. Интересно, что Бакамбу играет в одной сборной с Кабанангой из "Астаны".
Все тот же Бакамбу на 83-й минуте увеличил преимущество "Вильярреала", но избежать нервной концовки его команде не дал гол форварда "Астаны" Патрика Твумаси на 88-й минуте.
В ночь на 24 ноября в группе А состоится еще один матч, в котором израильский "Маккаби" из Тель-Авива примет на своем поле чешскую "Славию". Эта игра начнется в 02:05 по времени Астаны.
Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день "Астана" в Праге встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома сыграет с "Маккаби".
С 11 очками в группе лидирует "Вильярреал", у "Астаны" - семь баллов, у "Славии" - пять, а у "Маккаби" - один. Таким образом, "Вильярреал" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы, а за вторую путевку поборются "Астана" и "Славия".
Игра пятого тура группы А проходила сегодня, 23 ноября, на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 2:3.
Первый тайм получился богатым на моменты. Обе команды предпочли играть в открытый футбол. Счет же был открыт на 23-й минуте, а сделали это футболисты "Астаны". На 23-й минуте Жуниор Кабананга, получив мяч от Патрика Твумаси, красивым дальним ударом перекинул вратаря "Вильярреала" Мариано Барбосу.
Удержать этот счет "Астана", к сожалению, не смогла. Еще до перерыва "Вильярреал" успел отыграться. На 43-й минуте молодой полузащитник Даниэль Раба, получив передачу из центра поля, переиграл Ненада Эрича - 1:1.
Развязка в матче наступила уже во втором тайме. На исходе часа игры у "Вильярреала" на поле появился нападающий сборной ДР Конго Седрик Бакамбу. Через пять минут именно он и стал автором второго мяча своей команды. Интересно, что Бакамбу играет в одной сборной с Кабанангой из "Астаны".
Все тот же Бакамбу на 83-й минуте увеличил преимущество "Вильярреала", но избежать нервной концовки его команде не дал гол форварда "Астаны" Патрика Твумаси на 88-й минуте.
В ночь на 24 ноября в группе А состоится еще один матч, в котором израильский "Маккаби" из Тель-Авива примет на своем поле чешскую "Славию". Эта игра начнется в 02:05 по времени Астаны.
Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день "Астана" в Праге встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома сыграет с "Маккаби".
С 11 очками в группе лидирует "Вильярреал", у "Астаны" - семь баллов, у "Славии" - пять, а у "Маккаби" - один. Таким образом, "Вильярреал" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы, а за вторую путевку поборются "Астана" и "Славия".