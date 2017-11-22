Красивый гол Кабананги и мяч Твумаси не спасли "Астану" от поражения "Вильярреалу" в матче Лиги Европы

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Результаты
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Иртыш Алматы 2:3
Горняк Кулагер 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 2:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Брайтон Сток Сити 2:2
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Эйбар Бетис 5:0
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Верона Хеллас Болонья 2:3
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 1:1
Спартак М Марибор 1:1
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Карабах Челси 0:4
ЦСКА М Бенфика 2:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Ювентус Барселона 0:0
ПСЖ Селтик 7:1
Андерлехт Бавария 1:2
Атлетико М Рома 2:0
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 0:3
Буревестник Атырау 19:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 2:0
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 14:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Буревестник Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Астана Арлан 17:00
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Арлан Иртыш
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Верея Лудогорец 19:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Алматинский Легион Капшагай
Каспий Иртыш
Тобол Синегорье
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
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Красивый гол Кабананги и мяч Твумаси не спасли "Астану" от поражения "Вильярреалу" в матче Лиги Европы

Испанский клуб вышел в плей-офф.

76 Комментариев
Фото Vesti.kz©. Турар Казангапов
Фото Vesti.kz©. Турар Казангапов
Футболисты "Астаны" уступили испанскому "Вильярреалу" в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz. 

Игра пятого тура группы А проходила сегодня, 23 ноября, на стадионе "Астана Арена" и завершилась со счетом 2:3. 

Первый тайм получился богатым на моменты. Обе команды предпочли играть в открытый футбол. Счет же был открыт на 23-й минуте, а сделали это футболисты "Астаны". На 23-й минуте Жуниор Кабананга, получив мяч от Патрика Твумаси, красивым дальним ударом перекинул вратаря "Вильярреала" Мариано Барбосу

Удержать этот счет "Астана", к сожалению, не смогла. Еще до перерыва "Вильярреал" успел отыграться. На 43-й минуте молодой полузащитник Даниэль Раба, получив передачу из центра поля, переиграл Ненада Эрича - 1:1. 

Развязка в матче наступила уже во втором тайме. На исходе часа игры у "Вильярреала" на поле появился нападающий сборной ДР Конго Седрик Бакамбу. Через пять минут именно он и стал автором второго мяча своей команды. Интересно, что Бакамбу играет в одной сборной с Кабанангой из "Астаны". 

Все тот же Бакамбу на 83-й минуте увеличил преимущество "Вильярреала", но избежать нервной концовки его команде не дал гол форварда "Астаны" Патрика Твумаси на 88-й минуте. 

В ночь на 24 ноября в группе А состоится еще один матч, в котором израильский "Маккаби" из Тель-Авива примет на своем поле чешскую "Славию". Эта игра начнется в 02:05 по времени Астаны. 

Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день "Астана" в Праге встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома сыграет с "Маккаби".

С 11 очками в группе лидирует "Вильярреал", у "Астаны" - семь баллов, у "Славии" - пять, а у "Маккаби" - один. Таким образом, "Вильярреал" гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы, а за вторую путевку поборются "Астана" и "Славия". 
  Комментариев: 76
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Комментарии

 
 
Mansur Nurmukhambetov Вчера 23:52
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1873
Хорошие голы . Проиграли ничего страшного. Надеюсь выйдет Астана из группы. Разница в чемпионатах слишком большая. Особенно раздражает оператор казспорта каторый показыал без конца vip ложе Астаны арены в чем прикол?
Ответить 6
 
Naiman Вчера 23:56
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1111
Вечный поражняк у мешков. Даже из такой легкой группы не могут выйти лопаты
Ответить -9
 
Naiman Вчера 23:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1111
Астанинским глорам остается только довольсвоватся поражениями от не самых сильных клубов.
Ответить -6
 
KZ KZ Вчера 23:59
Статус: Дублёр
Рейтинг: 131
Naiman, вильяреал не сильная команда? Ты че гонишь. Испанская лига самая сильная лига считается. Короче брысь отсюда.)
Ответить -4
 
Naiman Сегодня 00:18
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1111
KZ KZ, расскатали как на тренировке
Ответить -2
 
Санек Васильев Сегодня 00:03
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2470
Naiman,Зато твой Кайрат всегда выходит в групповые этапы еврокубков)))))
Ответить -4
 
Naiman Сегодня 00:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1111
Санек Васильев, Причем здесь вообще Кайрат параноик. Эта новость вообще то про колхозников. Ах да я же забыл ведь Кайрат это кошмар для колхоты. Ведь только он указывает на место колхоты в нашем футболе
Ответить -1
 
Атеист Казак улы Вчера 23:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 75
Mansur Nurmukhambetov , vip агашки, это те на чью деньги можно было содержать весь футбол кз и не только)))
Ответить 6
 
LEGENDA Вчера 23:58
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1163
Mansur Nurmukhambetov ,спасибо легионерам что прославляют нашу страну Казахстан
Ответить 3
 
Санек Васильев Сегодня 00:04
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2470
LEGENDA ,Гастербайтер не приписывай нашу страну к себе.
Ответить 0
 
LEGENDA Сегодня 00:07
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1163
Санек Васильев,а какая твоя страна Россия )))
Ответить 0
 
LEGENDA Сегодня 00:00
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1163
Mansur Nurmukhambetov ,а сборная одно позорище
Ответить 1
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 00:04
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1873
LEGENDA ,сборная 1 no comments
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 00:06
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1641
Mansur Nurmukhambetov ,а еще каркливые комментаторы которых нужно уволить на забытый гол Астаны выразил трижды сожаление вместо того чтоб сказать к радости и ещё он накаркал если выдет Бакамбу то победа Вильярреалу мол обеспечена
Ответить 1
 
*09|KeRei^KRG|09* Вчера 23:52
Статус: Профи
Рейтинг: 416
Сегодня Шамко полный ноль, первый гол зашел из за его тактической ошибки!  Мне кажется самый худший игрок в этом сезоне и игрок который не нашел свои клуб это - Томасов, ни какого толка. Эрич как всегда хорош, эээх жаль что серия закончилась именно с Виллераелом...(
Ответить 3
 
RolanGarros Вчера 23:54
Статус: Дублёр
Рейтинг: 146
Третий гол необязательный такой(
Жаль, что круг замкнулся на Вильярреале (серия домашних матчей без поражений в еврокубках)
Ответить 1
 
Ahiless Вчера 23:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 126
Шитов сделал игру сегодня, низкий поклон ему
Ответить 2
 
Saken Qazaq Вчера 23:56
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
бұндай командаға екі гол салды Астана. базар жоқ!
Ответить 3
 
Марат Жулдаспаев Вчера 23:56
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2033
Самый худший игрок,это Маевский,ваще отстой,Шитов бревно,Томасов,Граховац ниочем,лучший игрок,Логвиненко,неплохо сыграли Мужиков,и Бейсебеков
Ответить 4
 
Mansur Nurmukhambetov Сегодня 00:00
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1873
Марат Жулдаспаев ,в этот раз да
Ответить 1
 
Марат Токтаев Вчера 23:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 75
Есмагамбетов оказался прав.
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 23:57
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1641
Поменьше Щитовых в Астане побольше Патриков и Кабананг тогда будет толк успех слава!
Ответить 2
 
Дмитрий Дианов Вчера 23:57
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 237
Вильяреалом началось и им же закончилось ,логично!
Ответить 0
 
Санек Васильев Вчера 23:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2470
С Вильяреала начали в 2015 и Вильяреалом закончили. Я имею ввиду поражения
Ответить 0
 
Жумабай Санкубаев Вчера 23:57
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2055
Ну что же,класс есть класс! "Астана" сделала всё,на что способна.Спасибо за это!
Ответить 4
 
Yer Mark Вчера 23:58
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Разрывы между полузащитой и обороной были большими, много пространства оставляли сопернику. Если бы плотнее действовали, закрывали зоны возможно игра была бы другой. Не исключаю и психологический фактор, на ком цепь началась на тех и закончилась. Игра была яркой, чтобы не говорили а играли против Топ 5 команды Испании. Надеемся что Славия не обыграет Маккаби, в Праге уверен наши студенты поддержат команду.
Ответить 1
 
Абзал Жаганов Вчера 23:58
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Жаксынын айтканы емес,жаманнын сандырагы келеди деуши еди.Булат Есмагамбетов астана жениледи деп жаман ырым бастап еди,сонын айтканына периште аумин деп койдыма. Жаксы соз айтып журейк агайын! Астанада женистер коп алы!!!
Ответить 0
 
Sake Qazaq Вчера 23:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
арбитрлар деңгейі онша емес болды.
Ответить 3
 
Есен Мусаулы Вчера 23:58
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Судия онбаған екен, қарғыс атсын осы істегені үшін
Ответить 2
 
Timur Sultanov Вчера 23:59
Статус: МСМК
Рейтинг: 736
защита ноль, проходной двор, Постников и Шитов суперпожарники. Если бы не 2 кара бала болтались бы в квалификации.
Ответить 4
 
серик Вчера 23:59
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 227
защитники что в Барысе, в Астане дырявые,столько лет играют,но так и не выработалось игравое мышление,стоят и смотрят,как игроки соперника их вокруг пальца обводят
Ответить 3
 
Ahiless Вчера 23:59
Статус: Дублёр
Рейтинг: 126
Когда же Астана наконец то решится продать Шитова, постоянно ошибки у него
Ответить 2
 
The Ring Вчера 23:59
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2037
Бакамбю красавчик за дубль
Ответить 0
 
The Ring Сегодня 00:00
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2037
Один Бакамбю испортил все планы Астаны
Ответить 0
 
Санек Васильев Сегодня 00:01
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2470
Чемпионат закончился давненько, игровой практики не было, плюс за время отпусков игроки набрали лишний вес и тд. Я думаю в этом причина поражения. Мне нравится как Вильяреал быстро в 2-3 паса из своей штрафной переходит в атаку в чужую штрафную.
Ответить 0
 
Naiman Сегодня 00:17
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1111
Санек Васильев, отмазки отмазки и снова отмазки... Просто юрисдикция Астаны заканчивается за пределами казахстана. Никто даже всерьез не воспринимает как соперника колхозный клуб
Ответить 0
 
fff ddddd Сегодня 00:22
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 205
Санек Васильев, Да, товарищеские игры в виде кпл закончились, могли бы организовать товарняк с кем нибудь
Ответить 0
 
Талгат Зулхатов Сегодня 00:01
Статус: Дублёр
Рейтинг: 196
Керемет ойнады. Бір кездері елдің командасының қатысуымен осындай ойындар қашан болады деп армандап едік. Шүкір осы күнге де.... Группадан шығады деп үміт артамыз!!!
Ответить 1
 
тигр котовский Сегодня 00:01
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1641
Каба красавец! !!руководству Астаны нужны серьезные защитники Астане и центры если играть на смысл нужно укрепляться если нет задач то и смысла нет иметь дорогих легов Щитов это не серьезно для успеха один Каба и Патрик этого мало
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Есен Мусаулы Сегодня 00:02
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Шитов, Постников дегендер мүлдем керек емеско Астанаға
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Асхат Жусупов Сегодня 00:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 122
Жаль.. но бились до конца молодцы. Сегодня Шомко, Маевский и мужиков не в лучшей форме были. Перерыв сказался. Эрич на высоте. Логвиненко тоже. Томасов техничный, но физически слабоват. Его просто выпихивают. В принципе поражение объяснимо, это не Маккаби. Но все же то поражение и это совсем разные. Тогда никто подумать не мог что Вильярреал на посл минутах будет тянуть время боясь от нас пропустить. И что главное угроза действительно была. Спасибо ребятам!
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Нурлан Габдулин Сегодня 00:02
Статус: Дублёр
Рейтинг: 127
Мы играли с очень крепкой командой одной изтлучших лиг мира.И играли достойно, рахмет всем игрокам и болелам заполнившим стадион!
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fff ddddd Сегодня 00:04
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 205
Кайрат и Вильярреал обыгрывают астану в любом состоянии. Вторым составом, первым составом, на нормальном поле, или же на пластамассе.
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Нурлан Габдулин Сегодня 00:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 127
fff ddddd,подлодку в один ряд с кайратиком. Да уж - албанцы в истерическом смехе, а евреи....
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fff ddddd Сегодня 00:30
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 205
Нурлан Габдулин, Никого в один ряд не ставлю. Просто факт, эти клубы не по силам правительственной команде.
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Argimbaev Serik Сегодня 00:05
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 3146
Ну вот, писал же - главное чтобы Шитов не привез гол в свои ворота. Привез же собака. Так бы ничья была бы. Шитова не надо выпускать
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Ahiless Сегодня 00:12
Статус: Дублёр
Рейтинг: 126
Argimbaev Serik,из за ошибки одного игрока отдувается вся команда. Неужели тренеры не видят его грубейших ошибок столько лет, почти каждую игру столько ошибок от Шитова
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Naiman Сегодня 00:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1111
чай фантазеру
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TROLLJEGEREN Сегодня 00:05
Статус: Профи
Рейтинг: 439
Этих платный троллей (найман, легенда) уже читать не интересно - одни тупые вбросы. Совсем плохо свои денежки отрабатывают.

Будем желать удачи Маккаби теперь ))) и верить в гостевую победу со Славией. Алға, Астана.
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серик Сегодня 00:06
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 227
Средняя команда Испании уровнем выше нашей первой команды,чтобы поднять уровень ЧК,надо добиться того,чтобы как минимум 5-6 команд было уровня Астаны и Кайрата,тогда можно поднять уровень нашего футбола и интерес к нему
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Стратег Сегодня 00:08
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1490
Я поражён поведениями игроков фкАстана.Команда проиграла а вели себя после игры как будто выиграли .Испанцы играли с фкАстаной как КАЙРАТ в 32 туре с фкАстаной.
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Нурлан Габдулин Сегодня 00:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 127
Стратег , привет тебе от Скендер... как его там?)))
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Даник Сегодня 00:10
Статус: Дублёр
Рейтинг: 144
Это Вам не скендербеу, команда добротная, с четкими действиями! Астане спасибо за бой!!! Все решится в последнем туре, удачи столичные!!!
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Есен Мусаулы Сегодня 00:10
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Ештеңе етпес біздің Астана соңғы сөзін айтқан жоқ алі
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Нурдин Абдрахимов Сегодня 00:10
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
Как была защита ноль так и осталось когда же начнут укреплять состав 30 млн заработали как никак
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Davor Shuker Сегодня 00:11
Статус: Профи
Рейтинг: 482
Да чуть не хватило нашим, по ходу Стойлов уйдет из команды, задача была занять третье место они выполнили. Что Барысу что Астане пауза не идет в пользу
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Абзал Жаганов Сегодня 00:12
Статус: Любитель
Рейтинг: 16
Отее окиништи есеп 2:2болып битуши еди. Ай Шитов жан жакка карап пас беру кереккой, кателигиннин орнын калай толтырар екенсин енди...
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Ahiless Сегодня 00:14
Статус: Дублёр
Рейтинг: 126
Шитова и Постникова на продажу!
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Каппас Жакупов Сегодня 00:18
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2645
Ahiless,можно отдать бесплатно, даже сверху доплатить и плюс Малого.
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Серик Жансеит Сегодня 00:14
Статус: Профи
Рейтинг: 306
Спасибо за игру и за радость которую нам сколько лет подарила Астана мы верим раньше мечтали об этом но сейчас хоть по чуть чуть сделали шаг перед. На следующий сезон хорошенько укомплектоватся надо игроков как Бакамбю я верю что очень близко достижение которую мы мечтаем.
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Каппас Жакупов Сегодня 00:16
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2645
Обидно до слёз! Мужикову рахмет за участие в первом мяче, а по всему матчу (его максимум один тайм )играл хреново.Полузащита -ноль. Защита, кроме Юры пипец, не понял ГТ, почему его поменяли. Нападение молодцы, слов нет, хотя. .
.Эричу большой рахмет!!!Ребята, не всё потеряно. Мы уверены, что последнюю игру выиграем!!!!!!!!!!!!!
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ККК Сегодня 00:17
Статус: Фанат
Рейтинг: 30
Смотрел по футбол2, комментатор капец прошелся по пердятлам, то есть по их глорам))
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Есен Мусаулы Сегодня 00:18
Статус: Юниор
Рейтинг: 67
Серік Жансейіт команданы ерте жерлеме,алі соңғы ойын бар
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Balg Сегодня 00:18
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1078
Деспотовича этого гнать нужно в шею, с Томасовым бесполезным! Бейсебеков и Логвиненко лучше доиграли бы. Без Кабананги и Твумаси тяжко будет, нельзя вам их
терять. Шитов с Постниковым очень слабые. Эрич хорош! Немного нехватило. А так достойная игра.
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Атеист Казак улы Сегодня 00:18
Статус: Юниор
Рейтинг: 75
Какая страна такой и футбол))) легионеров лучше набрать больше, от них толку больше, и в кфф назначенить иностранных людей. У нас в политике кз застой как при Совке. Так и везде застой не только в спорте.
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Серик Жаксыбаев Сегодня 00:19
Статус: МСМК
Рейтинг: 828
Сегодня проиграл стойлов... во первых играть даже не от обороны, а в обороне во втором тайме до забитого гола это было зря. Надо идти вперед и забивать. Тогда шанс на ничью был. Потому как при равном количестве очков со славией дальше прозодил бы чешский клуб, по личным встречам. Во вторых замены не правильные, томасов и граховац так и не вошли в игру. Логвиненко зря убрал шитов и мавески с начала игры пароли косяки. Эрич сегодня на высоте, красавчик.
Будем ждать и верить дальше. Шансы есть. Ну и как всегда коментаторы постарались испортить настроение.
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Арлан Галенулы Сегодня 00:22
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Как обычно Постников либо Шитов привозят голы
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Tamasai Сегодня 00:25
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1532
Даже после такого поражения Астана не теряет шансов на выход в плейофф.Скажите мне когда такое было в нашем футболе,ни-ког-да.Вильярреал сейчас в Испанском чемпионате набрал ходу,а очень долго отдыхавшая Астана показала достойную игру,так что ребята не надо делать сиюминутные выводы и обсирать команду.
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тигр котовский Сегодня 00:27
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1641
Все старания Кабы и Патрика на смарку пустил Щитов вот от кого надо избавляться
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Жанибек Жумабайулы Сегодня 00:41
Статус: Дублёр
Рейтинг: 145
О
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Жанибек Жумабайулы Сегодня 00:49
Статус: Дублёр
Рейтинг: 145
Щитов, Постников олтирдиндергой адамды куйдирип , Стойлова иногда не могу понять ну нах нужно было убирать Лиогвиненко Щитова убирать надо было Деспота нах выпустили Мужиков дах косячил пораньше не мог убрать ну видно было же. Руководство клуба неужели не видят этих идиотов Постникова и Щитова акеси сатып апергенба орынды .Все старания двух карабала насмарку.Ну это же не только произвол Астане всему футболу Казахстанскому. Уйдут скоро хорощие леги изза того что эти два долбана вечно косячат.
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Жанибек Жумабайулы Сегодня 00:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 145
Ебанулись что ли за букву два минуса далбаны
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Алтай Калимов Сегодня 00:53
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2064
Жанибек Жумабайулы,))) да, они такие
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Каппас Жакупов Сегодня 00:56
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2645
Казахстанцы, верьте в победу над Славией. А эти педики, пишущие плохо про Астану пусть закроют свои "бальники!
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Алтай Калимов Сегодня 01:09
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2064
Каппас Жакупов, ппц, не приятно читать такое от типа шала, бальник, мда, правильно вам грубят, по ходу заслуживаете
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Жасулан Токсанбаев Сегодня 01:02
Статус: Юниор
Рейтинг: 59
Да нормально все. Рановато еще испанские клубы выигровать макси 0.0. Шансы е сть. Как говариться надежда умераеть последней.Астана вперед
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