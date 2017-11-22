Видео всех голов и обзор матча Лиги Европы "Астана" - "Вильярреал"

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Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Футболисты "Астаны" уступили испанскому "Вильярреалу" в матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пятого тура группы А завершилась со счетом 2:3. У казахстанского клуба отличились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Обзор матча:
Встреча пятого тура группы А завершилась со счетом 2:3. У казахстанского клуба отличились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча:
Обзор матча: