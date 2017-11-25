"Вильярреал" после матча с "Астаной" вел 2:0 и проиграл в чемпионате Испании

А "Севилья" сделала второй камбэк за неделю.
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Футболисты "Вильярреала" уступили "Севилье" в домашнем матче 13-го тура чемпионата Испании, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра на стадионе "Эстадио де ла Серамика" завершилась со счетом 2:3. При этом хозяева вели в два мяча, но растеряли преимущество, а вместе с ней и победу.
В составе "Вильярреала" на 19-й минуте отличился Седрик Бакамбу, а на 53-й - Карлос Бакка. На это "Севилья" ответила голами Клемана Лангле и Франко Васкеса на 56-й и 57-й минутах, а победный мяч на 78-й с пенальти забил Эвер Банега.
Отметим, что на прошедшей неделе обе команды играли в групповых раундах еврокубков: "Севилья" в Лиге чемпионов дома сотворила камбэк с 0:3 против английского "Ливерпуля" (3:3), а "Вильярреал" в Лиге Европы одержал волевую победу в гостях над "Астаной" (3:2) и вышел в плей-офф.
Игра на стадионе "Эстадио де ла Серамика" завершилась со счетом 2:3. При этом хозяева вели в два мяча, но растеряли преимущество, а вместе с ней и победу.
В составе "Вильярреала" на 19-й минуте отличился Седрик Бакамбу, а на 53-й - Карлос Бакка. На это "Севилья" ответила голами Клемана Лангле и Франко Васкеса на 56-й и 57-й минутах, а победный мяч на 78-й с пенальти забил Эвер Банега.
Отметим, что на прошедшей неделе обе команды играли в групповых раундах еврокубков: "Севилья" в Лиге чемпионов дома сотворила камбэк с 0:3 против английского "Ливерпуля" (3:3), а "Вильярреал" в Лиге Европы одержал волевую победу в гостях над "Астаной" (3:2) и вышел в плей-офф.