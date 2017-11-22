Хотели на равных сыграть с "Вильярреалом", но не показали футбол, который задумывали - Шомко

Защитник "Астаны" поделился мнением о поражении.
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Защитник "Астаны" Дмитрий Шомко в интервью корреспонденту Vesti.kz после домашнего матча с "Вильярреалом" поделился мнением о поражении своей команды.
- Хорошая игра. Жалко, что не выиграли. Конечно, хотели выиграть и практически обеспечить себе выход из группы. К сожалению, не удалось. Хорошая игра была, - отметил Шомко.
- Достаточно длительное время "Астана" провела без матчей до встречи с "Вильярреалом", это не сказалось?
- Ну, чуть-чуть сказалось, я думаю, это тоже. Хотели на равных сыграть. Но, к сожалению, чуть-чуть не получилось. В тот футбол, в который задумывали сыграть, не сыграли. К сожалению, проиграли.
- Тактически не угадали, установку тренера не выполнили?
- Установка-то была понятна. Но, я думаю, мы сами не справились с этим. Не выдержали того темпа, который нужен был.
Напомним, в предпоследнем туре группового этапа Лиги Европы "Астана" уступила "Вильярреалу" со счетом 2:3. Теперь для выхода в плей-офф казахстанскому клубу нужно на выезде в заключительном туре выигрывать у чешской "Славии", эта встреча состоится 7 декабря.