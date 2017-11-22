"Славия" не оставила "Астане" выбора в последнем туре группы Лиги Европы

Обе команды претендуют на выход в плей-офф.
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Фото пресс-службы "Астаны"
Завершились матчи пятого тура группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
В группе А "Астана" на своем поле уступила испанскому "Вильярреалу" - 2:3, а израильский "Маккаби" из Тель-Авива проиграл чешской "Славии" - 0:2.
С 11 очками первое место в группе гарантировал себе "Вильярреал", который в феврале сыграет в 1/16 финала. За вторую путевку поборются идущие вторым и третьим "Славия" и "Астана", у которых по восемь и семь баллов соответственно. Набравший всего одно очко "Маккаби" еще туром ранее лишился математических шансов на выход из группы.
Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день "Астана" в Праге встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома сыграет с "Маккаби".
Таким образом, "Астане" для выход в плей-офф необходима победа в Праге, а вот "Славию" устроит и ничья. Чехи даже в случае собственной победы и поражения "Вильярреала" не смогут стать первыми, так как уступают испанцам по личным встречам.
В группе А "Астана" на своем поле уступила испанскому "Вильярреалу" - 2:3, а израильский "Маккаби" из Тель-Авива проиграл чешской "Славии" - 0:2.
С 11 очками первое место в группе гарантировал себе "Вильярреал", который в феврале сыграет в 1/16 финала. За вторую путевку поборются идущие вторым и третьим "Славия" и "Астана", у которых по восемь и семь баллов соответственно. Набравший всего одно очко "Маккаби" еще туром ранее лишился математических шансов на выход из группы.
Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день "Астана" в Праге встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома сыграет с "Маккаби".
Таким образом, "Астане" для выход в плей-офф необходима победа в Праге, а вот "Славию" устроит и ничья. Чехи даже в случае собственной победы и поражения "Вильярреала" не смогут стать первыми, так как уступают испанцам по личным встречам.