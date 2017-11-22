Последний соперник "Астаны" в Лиге Европы победил "Маккаби" в гостях

Заключительный тур пройдет 7 декабря.
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Фото Reuters©
Израильский "Маккаби" из Тель-Авива уступил чешской "Славии" в домашнем матче группового раунда Лиги Европы, передает корреспондент Vesti.kz.
Встреча пятого тура группы А проходила в Нетанье и завершилась со счетом 0:2. Оба гола "Славии" забил полузащитник "Славии" Йозеф Гушбауэр, отличившийся на 45-й и 54-й минутах.
В другом матче пятого тура "Астана" на своем поле уступила испанскому "Вильярреалу" - 2:3.
С 11 очками в группе лидирует "Вильярреал", который обеспечил себе выход в плей-офф. У "Славии" восемь баллов, у "Астаны" - семь, а у "Маккаби" - один.
Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день "Астана" в Праге встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома сыграет с "Маккаби".
Встреча пятого тура группы А проходила в Нетанье и завершилась со счетом 0:2. Оба гола "Славии" забил полузащитник "Славии" Йозеф Гушбауэр, отличившийся на 45-й и 54-й минутах.
В другом матче пятого тура "Астана" на своем поле уступила испанскому "Вильярреалу" - 2:3.
С 11 очками в группе лидирует "Вильярреал", который обеспечил себе выход в плей-офф. У "Славии" восемь баллов, у "Астаны" - семь, а у "Маккаби" - один.
Заключительный тур пройдет 7 декабря. В этот день "Астана" в Праге встретится со "Славией", а "Вильярреал" дома сыграет с "Маккаби".