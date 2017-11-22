Болельщики выбежали на поле и отпраздновали гол с игроками "Астаны" в матче с "Вильярреалом"

Теперь "Астану" наверняка ждет штраф от УЕФА.
Сегодня 01:08
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Фото Vesti.kz.Турар Казангапов©
Четыре болельщика выбежали на поле в матче Лиги Европы между "Астаной" и испанским "Вильярреалом", передает корреспондент Vesti.kz.
Это случилось на 88-й минуте, когда нападающий Патрик Твумаси забил второй мяч хозяев и установил окончательный счет - 2:3.
Сразу четыре фаната пытались прорваться к футболистам "Астаны" и поздравить их с голом, но получилось это не у всех. Уводили нарушителей с поля представители правоохранительных органов.
Теперь фанатов может ждать штраф за нарушение порядка на общественных мероприятиях. Санкции со стороны УЕФА наверняка будут применены и к "Астане", так как организация всегда штрафует клубы, если на поле появляются посторонние - например, недавно за такое был наказан греческий "Олимпиакос".
Фото Vesti.kz.Турар Казангапов©
Напомним, матч "Астана" - "Вильярреал" завершился волевой победой гостей - 2:3. У хозяев отличились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси, а у испанского клуба - Даниэль Раба и Седрик Бакамбу, который вышел на замену и оформил дубль.
Видео всех голов и обзор матча
Это случилось на 88-й минуте, когда нападающий Патрик Твумаси забил второй мяч хозяев и установил окончательный счет - 2:3.
Сразу четыре фаната пытались прорваться к футболистам "Астаны" и поздравить их с голом, но получилось это не у всех. Уводили нарушителей с поля представители правоохранительных органов.
Теперь фанатов может ждать штраф за нарушение порядка на общественных мероприятиях. Санкции со стороны УЕФА наверняка будут применены и к "Астане", так как организация всегда штрафует клубы, если на поле появляются посторонние - например, недавно за такое был наказан греческий "Олимпиакос".
Фото Vesti.kz.Турар Казангапов©
Напомним, матч "Астана" - "Вильярреал" завершился волевой победой гостей - 2:3. У хозяев отличились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси, а у испанского клуба - Даниэль Раба и Седрик Бакамбу, который вышел на замену и оформил дубль.
Видео всех голов и обзор матча