УЕФА оштрафовал три клуба за поведение фанатов на матчах Лиги чемпионов

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Фанаты "Боруссии". Фото Reuters©
Немецкая "Боруссия" из Дортмунда, греческий "Олимпиакос" и кипрский АПОЭЛ оштрафованы за поведение своих болельщиков в матчах группового раунда Лиги чемпионов. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.
17 октября АПОЭЛ в рамках третьего тура на своем поле сыграл вничью с "Боруссией" - 1:1. Кипрский клуб оштрафован на 51 тысячу евро за использование фанатами пиротехники, бросание посторонних предметов и блокирование лестничных пролетов стадиона, а за неподобающую организацию получил предупреждение. На 15 тысяч евро наказана "Боруссия" за пиротехнику.
На 60 тысяч оштрафован "Олимпиакос", который 31 октября в рамках четвертого тура дома сыграл вничью с испанской "Барселоной" - 0:0. УЕФА наказал греческий клуб за появление болельщиков на поле, использование фанатами лазерных указок, блокирование лестничных пролетов и запрещенные скандирования.
17 октября АПОЭЛ в рамках третьего тура на своем поле сыграл вничью с "Боруссией" - 1:1. Кипрский клуб оштрафован на 51 тысячу евро за использование фанатами пиротехники, бросание посторонних предметов и блокирование лестничных пролетов стадиона, а за неподобающую организацию получил предупреждение. На 15 тысяч евро наказана "Боруссия" за пиротехнику.
На 60 тысяч оштрафован "Олимпиакос", который 31 октября в рамках четвертого тура дома сыграл вничью с испанской "Барселоной" - 0:0. УЕФА наказал греческий клуб за появление болельщиков на поле, использование фанатами лазерных указок, блокирование лестничных пролетов и запрещенные скандирования.