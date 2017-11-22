Кабананга назвал причины поражения от "Вильярреала" и оценил шансы "Астаны" на выход в плей-офф

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Результаты
Сегодня
Скоро
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Спартак Автомобилист 5:2
Амур Локомотив 3:1
Сибирь Барыс 6:4
Салават Юлаев Ак Барс 0:5
Йокерит Авангард 3:0
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Челмет Сарыарка 1:4
Спутник НТ Торпедо УК 3:1
Спутник НТ Сарыарка 0:3
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Темиртау Арлан 0:2
Темиртау Арлан 1:3
Горняк Кулагер 2:3 Б
Иртыш Алматы 2:3
Горняк Кулагер 3:2 Б
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 6:2
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 2:0
Мамонты Югры (мол) Снежные Барсы (мол) 3:0
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Бешикташ Порту 1:1
Спартак М Марибор 1:1
Севилья Ливерпуль 3:3
АПОЕЛ Реал М 0:6
Боруссия Д Тоттенхэм 1:2
Манчестер Сити Фейеноорд 1:0
Наполи Шахтер Д 3:0
ФК Монако РБ Лейпциг 1:4
Карабах Челси 0:4
ЦСКА М Бенфика 2:0
Спортинг Л Олимпиакос 3:1
Ювентус Барселона 0:0
ПСЖ Селтик 7:1
Андерлехт Бавария 1:2
Атлетико М Рома 2:0
Базель Манчестер Юнайтед 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Астана Вильярреал 2:3
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18. Женщины
Астана Тайгерс-3 (фарм) Казыгурт МарС 55:59
Иртыш-2 (фарм) Каспий 63:73
Иртыш Синегорье 71:58
Синегорье Астана Тайгерс 35:93
Астана Тайгерс Иртыш 17:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай Есиль СК 3:0
Павлодар Мангыстау 3:1
Буревестник ТНК "Казхром" 0:3
Тараз Атырау 3:2
Алтай Мангыстау 3:0
Павлодар Есиль СК 3:1
Тараз ТНК "Казхром" 0:3
Буревестник Атырау 19:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Бангалор (Индия) - 2017"
Недовесов Шабанов 2:0
Хабибулин, Недовесов Клейтон, О'Мара 2:1
Недовесов Эскофье 1:2
Бркич, Павич Недовесов, Хабибулин 2:1
Теннис. Турнир серии ITF - "Хаммамет (Тунис) - 2017/10"
Луизи, Цукка Иванов, Катич 2:0
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 5:2
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Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Сибирские Снайперы (мол) Реактор (мол) 2:0
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Жетысу Актобе 14:00
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Буревестник Атырау 19:30
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
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Хоккей. Континентальная Хоккейная Лига 2017/18
Куньлунь Ред Стар Локомотив 17:30
Металлург Мг Торпедо НН 20:00
Динамо Мн Авангард 22:30
Ак Барс Барыс 20:00
Слован Амур 22:00
Трактор Северсталь 17:30
ЦСКА Адмирал 20:00
СКА Барыс 22:30
Локомотив Барыс 22:00
Хоккей. Высшая Хоккейная Лига 2017/18
Торпедо УК Южный Урал 18:30
Сарыарка Горняк Уч 19:00
Торпедо УК Горняк Уч 18:30
Сарыарка Южный Урал 19:00
Хоккей. Чемпионат Казахстана 2017/18
Номад Алтай-Торпедо 19:00
Иртыш Алматы 19:00
Номад Алтай-Торпедо 17:00
Астана Арлан 17:00
Астана Арлан 17:00
Кулагер Номад
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Алматы Темиртау
Бейбарыс Алтай-Торпедо
Кулагер Номад
Алматы Темиртау
Арлан Иртыш
Арлан Иртыш
Хоккей. Молодежная Хоккейная Лига 2017/18
Тюменский Легион (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Кузнецкие Медведи (мол) Реактор (мол) 12:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 18:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 18:00
Тюменский Легион (мол) Снежные Барсы (мол) 20:00
Мамонты Югры (мол) Алтай (мол) УК 20:00
Футбол. Чемпионат мира 2019 среди женских команд
Уэльс Казахстан 01:00
Англия Босния и Герцеговина 01:05
Босния и Герцеговина Уэльс 18:30
Англия Казахстан 01:05
Футбол. Чемпионат России 2017/18
Рубин ЦСКА М 17:00
Футбол. Чемпионат Англии 2017/18
Вест Хэм Юнайтед Лестер Сити 02:00
Манчестер Юнайтед Брайтон 21:00
Ливерпуль Челси 23:30
Бернли Арсенал 20:00
Хаддерсфилд Таун Манчестер Сити 22:00
Футбол. Чемпионат Испании 2017/18
Реал М Малага 21:15
Бетис Жирона 23:30
Леванте Атлетико М 01:45
Депортиво Атлетик 17:00
Вильярреал Севилья 23:30
Валенсия Барселона 01:45
Футбол. Чемпионат Италии 2017/18
Кальяри Интер 01:45
Милан Торино 20:00
Лацио Фиорентина 23:00
Футбол. Чемпионат Германии 2017/18
Ганновер 96 Штутгарт 01:30
Боруссия Д Шальке-04 20:30
Боруссия М Бавария 23:30
Футбол. 2 Бундеслига Германии 2017/18
Эрцгебирге Ауе Бохум 18:30
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Согдиана 15:00
Футбол. Чемпионат Израиля 2017/18
Хапоэль Хф Маккаби Т-А 00:15
Футбол. Чемпионат Молдовы 2017
Петрокуб Зимбру 17:00
Футбол. Чемпионат Чехии 2017/18
Яблонец Славия П 22:30
Футбол. Чемпионат Болгарии 2017/18
Левски Верея 21:30
Верея Лудогорец 19:00
Футбол. Лига Европы 2017/18
Маккаби Т-А Славия П 02:05
Скендербеу Динамо К 02:05
Милан Аустрия В 02:05
Шериф Фастав Злин 02:05
Лудогорец Истанбул ББ 02:05
Эвертон Аталанта 02:05
Футзал. Чемпионат Казахстана по футзалу 2017/18
Аят Шахтер
Жетысу Актобе 14:00
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Кайрат Актобе
Шахтер СДЮШОР № 7
Жетысу Аят
Футзал. Кубок УЕФА по футзалу 2017/18
Интер Мовистар Брага/ААУМ 01:00
Брага/ААУМ Кайрат 22:30
Интер Мовистар Дева 01:00
Дева Брага/ААУМ 21:30
Кайрат Интер Мовистар 23:55
Баскетбол. Чемпионат мира 2017/2019
Катар Казахстан 21:00
Ирак Иран 23:00
Иран Катар 19:30
Казахстан Ирак 20:00
Баскетбол. Чемпионат Казахстана 2017/18
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау Барсы Атырау-2
Барсы Атырау-2 Барсы Атырау
Алматинский Легион Капшагай
Каспий Иртыш
Тобол Синегорье
Тобол Синегорье
Каспий Иртыш
Алматинский Легион Капшагай
Синегорье Тобол
Лыжные гонки. Кубок мира по лыжным гонкам 2017/18
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Индивидуальный спринт, 1,4 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 17:30
Индивидуальная гонка, 10 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:45
Индивидуальная гонка. 15 км. Классический стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:30
Гонка преследования. 10 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) (женщины) 15:00
Гонка преследования, 15 км. Свободный стиль. Этап 1. Рука (Финляндия) 17:00
Водное поло. Открытый чемпионат России среди мужчин - 2017/18
Санкт-Петербург (мол) Астана 21:30
Санкт-Петербург (мол) Астана 15:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Нурсултанов Мун
Волейбол. Национальная лига Казахстана 2017/18
Алтай ТНК "Казхром" 12:00
Буревестник Есиль СК 14:30
Тараз Мангыстау 17:00
Павлодар Атырау 19:30
Тараз Есиль СК 12:00
Буревестник Мангыстау 14:30
Павлодар ТНК "Казхром" 17:00
Алтай Атырау 19:30
Биатлон. Кубок мира 2017/18
Эстафета. Синглмикст. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 19:15
Смешанная эстафета 2х6 + 2х7,5 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (микст) 22:10
Индивидуальная гонка. 15 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) (женщины) 22:15
Индивидуальная гонка. 20 км. Этап 1. Эстерсунд (Швеция) 22:15
Бенди. Первенство России среди команд Высшей лиги - 2017/18
Маяк Акжайык
Маяк Акжайык
Обсуждаемые

Лучший спортсмен Казахстана 2017 года?

Кабананга назвал причины поражения от "Вильярреала" и оценил шансы "Астаны" на выход в плей-офф

Также он рассказал, о чем беседовал с Бакамбу, который оформил дубль.

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7 Комментариев
Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©
Фото Vesti.kz. Турар Казангапов©

Конголезский форвард "АстаныЖуниор Кабананга прокомментировал корреспонденту Vesti.kz поражение от "Вильярреала" в домашнем матче группового этапа Лиги Европы.

- Жуниор, вы забили первыми, могли выиграть матч, почему не получилось обыграть "Вильярреал"?

- Игра была непростая. Мы сумели забить, и так было на протяжении всего турнира, мы не отпускали соперников без пропущенных голов. Но сегодня против нас был "Вильярреал", и это был тяжелый оппонент. И мы отдали им мячи, чтобы они нам забили. Ну, что ж, будем смотреть вперед и продолжать работу. 

- О чем вы говорили с Бакамбу?

- Он мой земляк, оформил сегодня дубль. Мы поздравили друг друга с голами. Жаль, что победил сегодня он.

- На твой взгляд, остаются шансы в следующем гостевом матче со "Славией"?

- Шансы всегда есть. Надо просто хорошо готовиться. "Славия" будет играть дома, ничего не будет даваться нам просто. Будем биться, хорошо подготовимся, чтобы удачно сыграть на выезде.

Напомним, матч группового этапа Лиги Европы, который стал для "Астаны" последним домашним в этом сезоне, прошел в столице Казахстана и завершился волевой победой гостей - 2:3. У "Астаны" отличились Жуниор Кабананга и Патрик Твумаси, а у "Вильярреала" - Даниэль Раба и Седрик Бакамбу, вышедший на замену и оформивший дубль.

  Комментариев: 7
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Комментарии

 
 
ayan_astana Сегодня 01:19
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 523
виновата наша защита такие глупые голы ойойой. в обиде на тренерский штаб таких игроков как Гроховац и Томасов нужно с первых минут дать возможность играть тогда мы выиграли бы
Ответить 0
 
Ahiless Сегодня 01:23
Статус: Дублёр
Рейтинг: 129
Только Шитова не берите в Чехию
Ответить 0
 
ayan_astana Сегодня 01:28
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 523
надо было руководству фк Астана подумать о товарищеских играх перед этим матчем и выплатить наконец то премиальные
Ответить -1
 
Мухали ....... Сегодня 01:57
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
так сказать вести с полей!!!)))только со стадиона....спасибо ребятам за игру!!!осадок конечно есть...видать все-таки сказалась пауза в играх...да и соперник ,что и говорить оказался серьезнее ,чем казался, хотя как команда не впечатлила, типичное испанское владение мячом и хороший нап под 17 номером....о наших-Мужиков сам не свой был, Маевский по началу много ошибался, Шомко опять много эмоций, только не игры...Логвиненко все-таки лучший защитник этого сезона, что в КПЛ, что в сборной, непонятно почему его меняли, а не Постникова....Мужикова сразу надо было менять на Граховаца, Абзала не менять а дать вперед на обострение...Томасов много лишней возни...Эрич молодец, все-таки где мог выручал.Болельщикам спасибо за поддержку, но вот выкидывание хлопушек на поле лишнее!!!Вроде бумага, а попади в игрока будет валяться, как будто булыжником кинули....ждем матча с чехами,и может сейчас Маккаби нам подарок подкинет!
Ответить -1
 
Стратег Сегодня 02:48
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1493
Перестаньте себя успокаивать,надоело ваше нытьё. Вальярреал на данный момент средняя команда а фкАстана ниже среднего просто в КПЛ привыкли играть с ней в поддавки и это сыграло с ней злую шутку.
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Batyr Dusekew Сегодня 02:50
Статус: Дублёр
Рейтинг: 171
Что сказал. Не желею что приехаал на матч с Актау. Всетаки последги домашни матч. Был аншлак стадион. Смотрнть в живую луче чем через ящик.
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Nurkhat Begenov Сегодня 02:55
Статус: Любитель
Рейтинг: 14
РЕБЯТА, ДРУЖНО ГОЛОСУЕМ ЗА РОДИНУ ДЛЯ ДОБАВЛЕНИЯ В СИМУЛЯТОР ФИФА 19!!! ВОТ ССЫЛКА: http://www.fifplay.com/fifa-19-leagues-vote/comment-page-2/#comment-302248
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