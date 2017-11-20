Комментатор чемпионата Испании назвал матч с "Астаной" самым сложным для "Вильярреала" в Лиге Европы

"Астана" не проигрывает в 17 домашних матчах в еврокубках кряду.
Вчера 19:55
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- Вполне возможно, что "Вильярреал" проиграет "Астане" - журналист испанской газеты Marca
Фото пресс-службы ФК "Астана"
Эксперт телеканала Viasat Sport и комментатор матчей чемпионата Испании Питер Виланд в интервью корреспонденту Vesti.kz назвал выездной матч "Вильярреала" с "Астаной" сложнейшим в групповом этапе Лиги Европы.
"Не самый удачный момент для выездного матча "Вильярреала". Команда под руководством Хавьера Кальехи еще не проигрывала в чемпионате Испании. Впереди встреча с неуступчивой "Астаной". У казахстанской команды фантастическая домашняя беспроигрышная серия.
Последнюю победу в Казахстане одержал именно "Вильярреал". Однако в этот раз будет другая игра. Испанская команда держит в уме принципиальный поединок с "Севильей", который состоится в ближайшие выходные. К тому же, "Астана" стала сильнее. В составе казахстанского клуба есть хорошие нападающие Твумаси и Кабананга. Я думаю, для "Вильярреала" это будет сложнейший матч в групповом этапе", - отметил Виланд.
На данный момент беспроигрышная серия "Астаны" в турнирах под эгидой УЕФА составляет 17 матчей, что является рекордом для казахстанских клубов в международных соревнованиях. Последний раз в еврокубках на своем поле столичная команда проигрывала 3 июля 2014 года, когда в раунде плей-офф ЛЕ уступила испанскому "Вильярреалу" (0:3).
Отметим, что журналист известной испанской газеты Marca Хуанма Родригес подчеркнул, что игроки "Вильярреала" постараются обезопасить себя от травм. В свою очередь, французский комментатор и обозреватель журнала France Football и газеты L'Équipe Танги Ле Севилье считает, что "Астана" сможет продлить свою беспроигрышную серию.
"Вильярреал" деклассирует "Астану" в предстоящем матче Лиги Европы?
Сейчас в активе "Астаны" семь очков и второе место в группе А. У лидера квартета - "Вильярреала" на один балл больше. Матч между командами состоится 23 ноября на "Астана-Арене".
"Не самый удачный момент для выездного матча "Вильярреала". Команда под руководством Хавьера Кальехи еще не проигрывала в чемпионате Испании. Впереди встреча с неуступчивой "Астаной". У казахстанской команды фантастическая домашняя беспроигрышная серия.
Последнюю победу в Казахстане одержал именно "Вильярреал". Однако в этот раз будет другая игра. Испанская команда держит в уме принципиальный поединок с "Севильей", который состоится в ближайшие выходные. К тому же, "Астана" стала сильнее. В составе казахстанского клуба есть хорошие нападающие Твумаси и Кабананга. Я думаю, для "Вильярреала" это будет сложнейший матч в групповом этапе", - отметил Виланд.
На данный момент беспроигрышная серия "Астаны" в турнирах под эгидой УЕФА составляет 17 матчей, что является рекордом для казахстанских клубов в международных соревнованиях. Последний раз в еврокубках на своем поле столичная команда проигрывала 3 июля 2014 года, когда в раунде плей-офф ЛЕ уступила испанскому "Вильярреалу" (0:3).
Отметим, что журналист известной испанской газеты Marca Хуанма Родригес подчеркнул, что игроки "Вильярреала" постараются обезопасить себя от травм. В свою очередь, французский комментатор и обозреватель журнала France Football и газеты L'Équipe Танги Ле Севилье считает, что "Астана" сможет продлить свою беспроигрышную серию.
"Вильярреал" деклассирует "Астану" в предстоящем матче Лиги Европы?
Сейчас в активе "Астаны" семь очков и второе место в группе А. У лидера квартета - "Вильярреала" на один балл больше. Матч между командами состоится 23 ноября на "Астана-Арене".