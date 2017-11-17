Журналист France Football спрогнозировал ничью в матче Лиги Европы "Астана" - "Вильярреал"

Игра этих команд пройдет 23 ноября в столице Казахстана.
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Фото Reuters
Французский комментатор и обозреватель журнала France Football и газеты L'Équipe Танги Ле Севилье в беседе с корреспондентом Vesti.kz назвал главную угрозу в составе "Вильярреала" в предстоящем матче Лиги Европы с "Астаной".
"Это будет сложная игра для "Астаны". На мой взгляд, опасность номер один - Седрик Бакамбу. Я очень впечатлен его выступлением в Испании. Он - один из лучших нападающих в Ла Лиге и продолжает улучшать свои навыки. Защита "Астаны" должна будет контролировать его. Если они это сделают, вы можете надеяться на хороший результат. Вероятным итогом будет ничья.
В заключение, будет очень интересно наблюдать за игрой "леопардов" Бакамбу и Кабананги, которые выступают за одну сборную", - поделился Ле Севилье.
Отметим, что форвард "Вильярреала" Седрик Бакамбу сыграл в восьми матчах за сборную ДР Конго и отметился двумя голами. В свою очередь нападающий "Астаны" Жуниор Кабананга принял участие в 11 играх за сборную ДР Конго, в которых забил три гола.
Ранее журналист известной испанской газеты Marca Хуанма Родригес заявил, что "Астана" способна победить "Вильярреал". В последнем матче в рамках 12-го тура чемпионата Испании соперник казахстанской команды поделил очки с "Атлетиком"(1:1).
"Вильярреал" деклассирует "Астану" в предстоящем матче Лиги Европы?
Сейчас в активе "Астаны" семь очков и второе место в группе А. На один балл больше у лидера квартета - "Вильярреала". Матч между командами состоится 23 ноября на "Астана-Арене".
"Это будет сложная игра для "Астаны". На мой взгляд, опасность номер один - Седрик Бакамбу. Я очень впечатлен его выступлением в Испании. Он - один из лучших нападающих в Ла Лиге и продолжает улучшать свои навыки. Защита "Астаны" должна будет контролировать его. Если они это сделают, вы можете надеяться на хороший результат. Вероятным итогом будет ничья.
В заключение, будет очень интересно наблюдать за игрой "леопардов" Бакамбу и Кабананги, которые выступают за одну сборную", - поделился Ле Севилье.
Отметим, что форвард "Вильярреала" Седрик Бакамбу сыграл в восьми матчах за сборную ДР Конго и отметился двумя голами. В свою очередь нападающий "Астаны" Жуниор Кабананга принял участие в 11 играх за сборную ДР Конго, в которых забил три гола.
Ранее журналист известной испанской газеты Marca Хуанма Родригес заявил, что "Астана" способна победить "Вильярреал". В последнем матче в рамках 12-го тура чемпионата Испании соперник казахстанской команды поделил очки с "Атлетиком"(1:1).
"Вильярреал" деклассирует "Астану" в предстоящем матче Лиги Европы?
Сейчас в активе "Астаны" семь очков и второе место в группе А. На один балл больше у лидера квартета - "Вильярреала". Матч между командами состоится 23 ноября на "Астана-Арене".