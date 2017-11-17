Вполне возможно, что "Вильярреал" проиграет "Астане" - журналист испанской газеты Marca

Соперники встретятся 23 ноября на "Астана-Арене".
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Журналист известной испанской газеты Marca Хуанма Родригес в беседе с корреспондентом Vesti.kz сделал прогноз на матч пятого тура группового этапа Лиги Европы между "Астаной" и "Вильярреалом".
"У "Вильярреала" неплохая позиция перед последними двумя турами. Они могут себе позволить осечку в Астане, если дома обыграют "Маккаби".
В свою очередь "Астана" великолепно играет дома. "Вильярреал" - одна из немногих команд, которая смогла увезти победу из Казахстана. Кстати, я посмотрел, что после этой игры "Астаны" дома не проигрывала.
Нужно учесть длительный перелет и травмоопасное покрытие на "Астана-Арене". Я допускаю, что игроки "Вильярреала" будут действовать аккуратно. В первую очередь, они постараются обезопасить себя от травм.
"Астана" сейчас на эмоциональном подъеме. Клуб в четвертый раз подряд выиграл чемпионат страны и имеет прекрасные шансы на выход из группы Лиги Европы. Это будет непростой матч для "Вильярреала". Вполне возможно, что он завершится не в пользу испанской команды", - отметил Родригес.
Напомним, что первая встреча команд в Испании завершилась победой "Вильярреала" со счетом 3:1. Это единственное поражение "Астаны" в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.
Матч пятого тура группового раунда Лиги Европы "Астана" - "Вильярреал" пройдет 23 ноября в столице Казахстана. Обе команды сейчас идут в лидерах группы А. С восемью очками "Вильярреал" занимает первое место и опережает "Астану" всего на один балл.