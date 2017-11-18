"Вильярреал" упустил победу в чемпионате Испании перед матчем Лиги Европы с "Астаной"

Лидеры группы А встретятся в столице Казахстана.
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Футболисты "Вильярреала" сыграли вничью с "Атлетиком" в гостевом матче 12-го тура чемпионата Испании, передает корреспондент Vesti.kz.
Игра проходила на стадионе "Сан Мамес" в Бильбао и завершилась со счетом 1:1. На 28-й минуте Мануэль Тригерос вывел "Вильярреал" вперед, но хозяева ответили мячом Арица Адуриса на 77-й.
С 21 очком "Вильярреал" идет на шестом месте, а "Атлетик" с 12 баллами занимает 15-ю строчку в таблице из 20 команд.
Следующий матч "Вильярреал" проведет с "Астаной" в рамках группового раунда Лиги Европы. Эта игра состоится 23 ноября в столице Казахстана и начнется в 22:00 по местному времени. В параллельной встрече чешская "Славия" в Праге примет израильский "Маккаби" из Тель-Авива.
На данный момент у "Вильярреала" - восемь очков и первое место в группе. Далее с семью баллами идет "Астана". Третью строчку с пятью очками занимает "Славия", а "Маккаби" с одним очком идет последним и лишился шансов на плей-офф.