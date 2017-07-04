Фартовые пойдут дальше. Превью к ответным матчам с участием казахстанских клубов в Лиге Европы

Ответные игры состоятся 6 июля.
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Фото с сайта bljesak.info
6-7 июля определятся участники второго квалификационного раунда Лиги Европы. Но казахстанские клубы свои ответные матчи в рамках первого этапа проведут 6-го числа. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.
Лишь кайратовцам не следует беспокоиться за свою путевку в следующий круг, так как в первой игре с "Атлантасом" добились солидного преимущества в виде шести забитых мячей, при этом сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Алматинцы на своем поле изрядно поиздевались над литовцами. Если во втором тайме сыграли бы более собрано, счет мог бы оказаться и вовсе неприличным для гостей. Хотя и 6:0 более чем солидный результат, бьющий по самолюбию соперника.
В Клайпеде у "Кайрата" проблем возникнуть не должно. Даже целесообразно будет предоставить игровое время резервистам, о чем, собственно, подумывал Кахабер Цхададзе после первой игры в Алматы. При этом в Литву его футболисты прибудут более отдохнувшими что ли, ведь на подготовку у них был недельный цикл.
В общем, не будет преувеличением сказать, что в следующем раунде "Кайрат" встретится с победителем пары "Скендербеу" - "Сан-Хулиа".
Кому придется сильно потрудиться, это футболистам "Ордабасы", проигравшим на выезде "Широки Бриег" 0:2. Вообще, в Боснии шымкентцы смотрелись неубедительно, хотя должны были лучше выглядеть оппонента, проведшего всего одну товарищескую встречу до официальной игры в Лиге Европы. Тем досаднее выглядит поражение команды Алексея Петрушина.
В первой игре "Широки Бриег" по основным компонентам превзошел "Ордабасы". Удары 19-10, из них в створ ворот 10-2, угловые 12-4, опасные атаки 25-15.
Хочется верить, что шымкентцам во втором матче посчастливится порадовать своих поклонников. Во всяком случае, в клубе настроены оптимистично, приводя в пример подвиг футболистов "Барселоны" в Лиге чемпионов.
С другой стороны, 0:2 - счет не катастрофический. Такая разница отыгрывается, если используются моменты и сохраняется концентрация до самого финального свистка. Плюс безупречно должен действовать вратарь, в том числе Алмат Бекбаев. Наверняка, он снова окажется в составе, поскольку другие голкиперы шымкентского клуба не выглядят его сильнее. Так что пожелаем ему и "Ордабасы" удачи! Иначе вылет на ранней стадии еврокубкового турнира очень больно ударит по команде.
К слову, игру обслужит судейская бригада из Армении во главе с Завеном Оганесяном. Прежде он обслуживал в основном матчи с участием молодежных клубов и сборных. Например, в прошлом сезоне работал на первом матче тбилисского "Динамо" (U-19) и алматинского "Кайрата" (U-19) в юношеской Лиге УЕФА. В этой встрече Оганесян вынес шесть предупреждений, из них четыре игрокам казахстанской команды. Матч же завершился со счетом 3:0 в пользу кайратовцев.
"Иртыш" обязан был в первой игре более крупно обыгрывать "Дунав", но добился победы с минимальным счетом 1:0. Правда, болгары серьезно упирались и мало в чем уступали хозяевам поля, если не сказать, что превосходили. Смотрите сами. Удары 10-10, из них в створ ворот 2-4, угловые 4-5, опасные атаки 35-40 (не в пользу павлодарского клуба).
Определенно, в Болгарии ожидается совершенно другая игра. И в ней казахстанцы сосредоточатся на удержании минимального преимущества, хоть и попытаются подловить соперника на контратаке. Возможно, такая тактика принесет успех команде Димитара Димитрова. По крайней мере, она заслуживает того, чтобы пройти дальше по сетке турнира.
Интересно, что в последних двух играх, учитывая домашний матч с "Кайсаром" (1:0), "Иртыш" не пропускал. Да и на выезде павлодарцы играют неплохо. В том же КПЛ в гостевых встречах набрали 18 очков, тогда в их активе на сегодняшний день 31 балл.
Плюс состав у "Иртыша" будет посильнее, чем у "Дунавы". И в первую очередь за счет большего количества легионеров. В следующем раунде сильнейший этой пары сыграет с "Црвеной Звездой" или "Флорианой".
Что касается судейства, то главным рефери будет Йован Калуджерович из Черногории. В 2015 году ему приходилось работать на матче молодежных сборных Норвегии и Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2017. Тогда казахстанцы в гостях уступили со счетом 1:2, а Калуджерович показал только две желтые карточки, одну из них нашему вратарю Станиславу Павлову.
Напомним, что ответные игры в первом квалификационном раунде Лиги Европы пройдут 6 июля. Матч между шымкентским "Ордабасы" и боснийским "Широки Бриег" пройдет в Алматы и начнется в 21:00 по времени Астаны.
На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным "Атлантасом" и алматинским "Кайратом".
В 23:00 в Русе начнется матч болгарского "Дунава" с павлодарским "Иртышом".
Как известно, "Ордабасы" в первой игре на выезде уступил со счетом 0:2, в то время как "Кайрат" и "Иртыш" выиграли свои домашние матчи со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.
Фото с сайтов ФК "Кайрат" (1), bljesak.info (2), ФК "Иртыш" (3)
Лишь кайратовцам не следует беспокоиться за свою путевку в следующий круг, так как в первой игре с "Атлантасом" добились солидного преимущества в виде шести забитых мячей, при этом сохранив свои ворота в неприкосновенности.
Алматинцы на своем поле изрядно поиздевались над литовцами. Если во втором тайме сыграли бы более собрано, счет мог бы оказаться и вовсе неприличным для гостей. Хотя и 6:0 более чем солидный результат, бьющий по самолюбию соперника.
В Клайпеде у "Кайрата" проблем возникнуть не должно. Даже целесообразно будет предоставить игровое время резервистам, о чем, собственно, подумывал Кахабер Цхададзе после первой игры в Алматы. При этом в Литву его футболисты прибудут более отдохнувшими что ли, ведь на подготовку у них был недельный цикл.
В общем, не будет преувеличением сказать, что в следующем раунде "Кайрат" встретится с победителем пары "Скендербеу" - "Сан-Хулиа".
Кому придется сильно потрудиться, это футболистам "Ордабасы", проигравшим на выезде "Широки Бриег" 0:2. Вообще, в Боснии шымкентцы смотрелись неубедительно, хотя должны были лучше выглядеть оппонента, проведшего всего одну товарищескую встречу до официальной игры в Лиге Европы. Тем досаднее выглядит поражение команды Алексея Петрушина.
В первой игре "Широки Бриег" по основным компонентам превзошел "Ордабасы". Удары 19-10, из них в створ ворот 10-2, угловые 12-4, опасные атаки 25-15.
Хочется верить, что шымкентцам во втором матче посчастливится порадовать своих поклонников. Во всяком случае, в клубе настроены оптимистично, приводя в пример подвиг футболистов "Барселоны" в Лиге чемпионов.
С другой стороны, 0:2 - счет не катастрофический. Такая разница отыгрывается, если используются моменты и сохраняется концентрация до самого финального свистка. Плюс безупречно должен действовать вратарь, в том числе Алмат Бекбаев. Наверняка, он снова окажется в составе, поскольку другие голкиперы шымкентского клуба не выглядят его сильнее. Так что пожелаем ему и "Ордабасы" удачи! Иначе вылет на ранней стадии еврокубкового турнира очень больно ударит по команде.
К слову, игру обслужит судейская бригада из Армении во главе с Завеном Оганесяном. Прежде он обслуживал в основном матчи с участием молодежных клубов и сборных. Например, в прошлом сезоне работал на первом матче тбилисского "Динамо" (U-19) и алматинского "Кайрата" (U-19) в юношеской Лиге УЕФА. В этой встрече Оганесян вынес шесть предупреждений, из них четыре игрокам казахстанской команды. Матч же завершился со счетом 3:0 в пользу кайратовцев.
"Иртыш" обязан был в первой игре более крупно обыгрывать "Дунав", но добился победы с минимальным счетом 1:0. Правда, болгары серьезно упирались и мало в чем уступали хозяевам поля, если не сказать, что превосходили. Смотрите сами. Удары 10-10, из них в створ ворот 2-4, угловые 4-5, опасные атаки 35-40 (не в пользу павлодарского клуба).
Определенно, в Болгарии ожидается совершенно другая игра. И в ней казахстанцы сосредоточатся на удержании минимального преимущества, хоть и попытаются подловить соперника на контратаке. Возможно, такая тактика принесет успех команде Димитара Димитрова. По крайней мере, она заслуживает того, чтобы пройти дальше по сетке турнира.
Интересно, что в последних двух играх, учитывая домашний матч с "Кайсаром" (1:0), "Иртыш" не пропускал. Да и на выезде павлодарцы играют неплохо. В том же КПЛ в гостевых встречах набрали 18 очков, тогда в их активе на сегодняшний день 31 балл.
Плюс состав у "Иртыша" будет посильнее, чем у "Дунавы". И в первую очередь за счет большего количества легионеров. В следующем раунде сильнейший этой пары сыграет с "Црвеной Звездой" или "Флорианой".
Что касается судейства, то главным рефери будет Йован Калуджерович из Черногории. В 2015 году ему приходилось работать на матче молодежных сборных Норвегии и Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2017. Тогда казахстанцы в гостях уступили со счетом 1:2, а Калуджерович показал только две желтые карточки, одну из них нашему вратарю Станиславу Павлову.
Напомним, что ответные игры в первом квалификационном раунде Лиги Европы пройдут 6 июля. Матч между шымкентским "Ордабасы" и боснийским "Широки Бриег" пройдет в Алматы и начнется в 21:00 по времени Астаны.
На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным "Атлантасом" и алматинским "Кайратом".
В 23:00 в Русе начнется матч болгарского "Дунава" с павлодарским "Иртышом".
Как известно, "Ордабасы" в первой игре на выезде уступил со счетом 0:2, в то время как "Кайрат" и "Иртыш" выиграли свои домашние матчи со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.
Фото с сайтов ФК "Кайрат" (1), bljesak.info (2), ФК "Иртыш" (3)