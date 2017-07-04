Фартовые пойдут дальше. Превью к ответным матчам с участием казахстанских клубов в Лиге Европы

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Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
СШВСМ-Барыс БИИК-СДЮШОР №7 4:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 0:1
Ла-Фиорита Линфилд 0:0
Санта-Колома Алашкерт 1:1
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 3:3
Прогрес Глазго Рейнджерс 2:0
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Зенит Аустрия В 2:1
Краснодар Копенгаген 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 3:0
Аль Бахри Спорт Китайский Тайбэй 3:2
БАИК Моторс Спорт Вьетнам 3:0
Алтай Тойода Госэй Трефуэрца 0:3
Банк Сармайех Аль Араби 3:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Астана Кайсар 18:30
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Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
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Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 19:00
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Дияс Родионова 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Янкович, Попко Де Ваард, Маклахлан 0:1 ТП
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз 19:30
Актобе Окжетпес 20:00
Акжайык Кайрат 19:00
Ордабасы Шахтер 19:00
Иртыш Тобол 20:00
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат 17:00
Каспий Махтаарал 18:00
Жетысу Кызыл-Жар СК 19:00
Кайрат А Байконур 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол) 18:00
Рузаевка Иртыш (мол) 17:00
Тобол (мол) Актобе (мол) 17:00
Шахтер (мол) Окжетпес (мол) 17:30
Тараз (мол) Кайсар (мол) 18:00
СДЮШОР №7 Астана (мол) 18:00
Алтай УК Ордабасы (мол) 18:00
Акжайык (мол) Кайрат М (мол) 19:00
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Бухоро Насаф 17:00
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Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
Атлантас Кайрат 22:00
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Сараево Заря Бл 23:00
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Карабах Самтредиа 23:00
Партизан Будучность Пд 00:45
Спартак Юр Астана 22:00
Шериф Кукеси 23:00
БАТЭ Алашкерт 23:30
Жальгирис Лудогорец 23:55
Дандолк Русенборг 00:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Спартак М Целе 21:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
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Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Араби 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Банк Сармайех 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Фартовые пойдут дальше. Превью к ответным матчам с участием казахстанских клубов в Лиге Европы

Ответные игры состоятся 6 июля.

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1 Комментариев
Фото с сайта bljesak.info
Фото с сайта bljesak.info
6-7 июля определятся участники второго квалификационного раунда Лиги Европы. Но казахстанские клубы свои ответные матчи в рамках первого этапа проведут 6-го числа. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

Лишь кайратовцам не следует беспокоиться за свою путевку в следующий круг, так как в первой игре с "Атлантасом" добились солидного преимущества в виде шести забитых мячей, при этом сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Алматинцы на своем поле изрядно поиздевались над литовцами. Если во втором тайме сыграли бы более собрано, счет мог бы оказаться и вовсе неприличным для гостей. Хотя и 6:0 более чем солидный результат, бьющий по самолюбию соперника. 

В Клайпеде у "Кайрата" проблем возникнуть не должно. Даже целесообразно будет предоставить игровое время резервистам, о чем, собственно, подумывал Кахабер Цхададзе после первой игры в Алматы. При этом в Литву его футболисты прибудут более отдохнувшими что ли, ведь на подготовку у них был недельный цикл.

В общем, не будет преувеличением сказать, что в следующем раунде "Кайрат" встретится с победителем пары "Скендербеу" - "Сан-Хулиа".  

 
Кому придется сильно потрудиться, это футболистам "Ордабасы", проигравшим на выезде "Широки Бриег" 0:2.  Вообще, в Боснии шымкентцы смотрелись неубедительно, хотя должны были лучше выглядеть оппонента, проведшего всего одну товарищескую встречу до официальной игры в Лиге Европы. Тем досаднее выглядит поражение команды Алексея Петрушина.

В первой игре "Широки Бриег" по основным компонентам превзошел "Ордабасы". Удары 19-10, из них в створ ворот 10-2, угловые 12-4, опасные атаки 25-15.

Хочется верить, что шымкентцам во втором матче посчастливится порадовать своих поклонников. Во всяком случае, в клубе настроены оптимистично, приводя в пример подвиг футболистов "Барселоны" в Лиге чемпионов.   

С другой стороны, 0:2 - счет не катастрофический. Такая разница отыгрывается, если используются моменты и сохраняется концентрация до самого финального свистка. Плюс безупречно должен действовать вратарь, в том числе Алмат Бекбаев. Наверняка, он снова окажется в составе, поскольку другие голкиперы шымкентского клуба не выглядят его сильнее. Так что пожелаем ему и "Ордабасы" удачи! Иначе вылет на ранней стадии еврокубкового турнира очень больно ударит по команде. 



К слову, игру обслужит судейская бригада из Армении во главе с Завеном Оганесяном. Прежде он обслуживал в основном матчи с участием молодежных клубов и сборных. Например, в прошлом сезоне работал на первом матче тбилисского "Динамо" (U-19) и алматинского "Кайрата" (U-19) в юношеской Лиге УЕФА. В этой встрече Оганесян вынес шесть предупреждений, из них четыре игрокам казахстанской команды. Матч же завершился со счетом 3:0 в пользу кайратовцев. 

"Иртыш" обязан был в первой игре более крупно обыгрывать "Дунав", но добился победы с минимальным счетом 1:0. Правда, болгары серьезно упирались и мало в чем уступали хозяевам поля, если не сказать, что превосходили. Смотрите сами. Удары 10-10, из них в створ ворот 2-4, угловые 4-5, опасные атаки 35-40 (не в пользу павлодарского клуба). 

Определенно, в Болгарии ожидается совершенно другая игра. И в ней казахстанцы сосредоточатся на удержании минимального преимущества, хоть и попытаются подловить соперника на контратаке. Возможно, такая тактика принесет успех команде Димитара Димитрова. По крайней мере, она заслуживает того, чтобы пройти дальше по сетке турнира. 

Интересно, что в последних двух играх, учитывая домашний матч с "Кайсаром" (1:0), "Иртыш" не пропускал. Да и на выезде павлодарцы играют неплохо. В том же КПЛ в гостевых встречах набрали 18 очков, тогда в их активе на сегодняшний день 31 балл.   



Плюс состав у "Иртыша" будет посильнее, чем у "Дунавы". И в первую очередь за счет большего количества легионеров. В следующем раунде сильнейший этой пары сыграет с "Црвеной Звездой" или "Флорианой".

Что касается судейства, то главным рефери будет Йован Калуджерович из Черногории. В 2015 году ему приходилось работать на матче молодежных сборных Норвегии и Казахстана в рамках отборочного цикла Евро-2017. Тогда казахстанцы в гостях уступили со счетом 1:2, а Калуджерович показал только две желтые карточки, одну из них нашему вратарю Станиславу Павлову

Напомним, что ответные игры в первом квалификационном раунде Лиги Европы пройдут 6 июля. Матч между шымкентским "Ордабасы" и боснийским "Широки Бриег" пройдет в Алматы и начнется в 21:00 по времени Астаны.

На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным "Атлантасом" и алматинским "Кайратом".

В 23:00 в Русе начнется матч болгарского "Дунава" с павлодарским "Иртышом".

Как известно, "Ордабасы" в первой игре на выезде уступил со счетом 0:2, в то время как "Кайрат" и "Иртыш" выиграли свои домашние матчи со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.

Фото с сайтов ФК "Кайрат" (1), bljesak.info (2), ФК "Иртыш" (3) 
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Комментарии

 
 
Стратег Сегодня 09:41
Статус: Профи
Рейтинг: 481
Орда покажи Широки кто в доме хозяин и вынеси их с поля со счётом 3-0 АЛГА ОРДАБАСЫ!!!
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