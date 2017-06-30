"Кайрат" в квалификации Лиги Европы может сыграть с "Миланом", "Зенитом" или "Фенербахче"

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
БИИК-Казыгурт ОДЮСШ № 2 3:0 ТП
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай БАИК Моторс 11:30
Банк Сармайех Аль Бахри 14:00
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:30
Хань Дияс 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 14:30
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Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Иртыш Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:30
Хань Дияс 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 14:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай БАИК Моторс 11:30
Банк Сармайех Аль Бахри 14:00
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
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"Кайрат" в квалификации Лиги Европы может сыграть с "Миланом", "Зенитом" или "Фенербахче"

Встреча с грандом может состояться в третьем отборочном раунде.

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10 Комментариев
© REUTERS/ Alessandro Garofalo
© REUTERS/ Alessandro Garofalo

Соперником алматинского футбольного клуба "Кайрат" по третьему отборочному раунду Лиги Европы может стать итальянский "Милан", турецкий "Фенербахче" или российский "Зенит", передает корреспондент Vesti.kz.

Полный список известных участников третьего этапа Лиги Европы выглядит таким образом: "Атлетик" (Испания), "Бордо" (Франция), ПСВ (Голландия), "Университатя" (Румыния), Фрайбург (Германия),"Зенит" (Россия), "Фенербахче" (Турция), "Аустрия" (Австрия),"Эвертон" (Англия), "Краснодар" (Россия), "Сьон" (Швейцария), "Динамо З" (Хорватия), "Милан" (Италия), "Олимпик" (Украина), "Спарта" (Чехия), "Арка" (Польша), "Брага" (Португалия), "Александрия" (Украина), ПАОК (Греция), "Маритиму" (Португалия), "Гент" (Бельгия), "Панатинаикос" (Греция), "Олимпик" (Франция), "Остенде" ( Бельгия), "Динамо"(Румыния).

Остальные участники этапа определятся по итогам первого и второго этапов квалификации Лиги Европы. Отметим, что "Кайрат" в первом матче обыграл литовский "Атлантас" со счетом 6:0. Эта победа стала самой крупной для казахстанских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА. Ответная встреча состоится в четверг в Литве.

Следующий соперник "Кайрата" по второму раунду определится в ответном матче между албанским "Скендербеу" и андорской "Сан-Хулиа". В первом матче "Скендербеу" добился домашней победы со счетом 1:0.

  Комментариев: 10
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Комментарии

 
 
Naiman Сегодня 11:56
Статус: Профи
Рейтинг: 308
А потом еще всякие глоры говорят что Астана после своих "бумажных" чемпионств учавствует в групповых раундах Еврокубков. Не учитывая что пробиться через сетку Лиги чемпионов гораздо проще попасть в Еврокубки играя со всякими там Жальгирисам Хиками и Спартаками из Юрмалы. Тут вопрос в другом: какова цена "БУМАЖНОГО" чемпионства Астаны? и когда наш чемпионат станет прозрачным?
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Мухали ....... Сегодня 12:46
Статус: Юниор
Рейтинг: 64
Naiman, так Платини и предложил такую схему, чтобы команды из нефутбольных стран попадали в групповые раунды еврокубков, а не только команды из ведущей пятерки!!!!!и хватит уже за Астану писать-никто не мешает Кайрату завоевать чемпионство и играть в ЛЧ, вот идет сезон 2017, пожалуйста!!!
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Balg Сегодня 11:56
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 578
Всё идёт к тому чтобы Аршавин в составе Кайрата сыграл с Зенитом,сенсационный проход нашего клуба!Вот это было бы действительно интересно!
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Просто Вова Сегодня 11:58
Статус: Зритель
Рейтинг: 2
ИНФОРМАЦИЯ НЕВЕРНА. ЭТО СПИСОК УЧАСТНИКОВ ГРУППОВОГО ЭТАПА ЛИГИ ЕВРОПЫ
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Darkhan Сегодня 12:10
Статус: Профи
Рейтинг: 483
Просто Вова,ай вовчик хорош молодец )
Ответить 1
 
Bahytzhan Nurpeisov Сегодня 12:35
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Просто Вова, Уважаемый читатель, внимательно проверьте вашу информацию. На всякий случай посмотрите несколько ресурсов, а затем уже выступайте с таким заявлением. Для того, чтобы убедиться в правдивости данной информации вы можете заглянуть на страничку википедии. Если вам нужно еще одно доказательство, то просто прочитайте подробнее о представительстве стран в еврокубках (обычно этот пункт указывается в описании к таблице коэффициентов УЕФА). Большое спасибо за внимание, нам важно мнение всех читателей!
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тигр котовский Сегодня 12:10
Статус: Профи
Рейтинг: 404
Милан интересный соперник
Ответить -1
 
Шах Ермекулы Сегодня 12:17
Статус: Дублёр
Рейтинг: 167
Милан в плане гранда, Зенит в плане Аршавина, и Бордо в плане реванша.
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Егор Никотов Сегодня 13:11
Статус: Зритель
Рейтинг: 1
Нашел классный сайт с договорными матчами, взял у них 8 матчей и 8 зашло. За приглашенного человека дают скидку. Если будете брать скажите что от " Tonik ", буду благодарен. Сайт - wintennis.in
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Дәуит Алаба'й Сегодня 13:15
Статус: Профи
Рейтинг: 482
Румынов нам дайте! Не надо пока грандов, в группе с ними встретимся!
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