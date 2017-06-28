Дубли Аршавина, Гоу и Иличевича помогли "Кайрату" разгромить "Атлантас" в матче Лиги Европы

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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
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Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
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Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
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Пайде ЛМ Тулевик 22:30
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Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
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Дубли Аршавина, Гоу и Иличевича помогли "Кайрату" разгромить "Атлантас" в матче Лиги Европы

Алматинский клуб забил шесть безответных мячей.

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47 Комментариев
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Лига Европы УЕФА
Квалификационный раунд 1
Кайрат - Атлантас 6:0

Голы: Гоу, 21 (1:0); Аршавин, 26 (2:0); Иличевич, 30 (3:0); Аршавин, 42 (4:0); Гоу, 50 (5:0); Иличевич, 73 (6:0)
Алматинский "Кайрат" нанес разгромное поражение литовскому "Атлантасу" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча, прошедшая на Центральном стадионе Алматы, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.

Подопечные Кахабера Цхададзе сделали весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив в ворота соперника четыре безответных мяча.

Начало разгрому на 21-й минуте положил Жерар Гоу. Спустя пять минут Георгий Жуков заработал пенальти, который реализовал Андрей Аршавин, вышедший на матч с капитанской повязкой.

На 30-й минуте Жуков был вынужден покинуть поле, а заменивший его Иво Иличевич отличился уже спустя минуту. За три минуты до завершения первого тайма Аршавин уже с игры оформил дубль.

Второй тайм начался для гостей не самым лучшим образом. За фол на Иличевиче в ворота "Атлантаса" был назначен второй пенальти, который на этот раз вызвался бить Гоу и записал на свой счет дубль.

На 73-й минуте почин своих одноклубников поддержал Иличевич, забивший ударом из-за пределов штрафной шестой безответный мяч в ворота гостей. В оставшееся время счет на табло не изменился.



Ответная игра пройдет 6 июля в Литве. Победитель противостояния во втором отборочном раунде встретится с сильнейшим в паре "Скендербеу" - "Сан-Хулиа".

Ранее свой первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы провел другой казахстанский клуб "Иртыш". Павлодарцы дома с минимальным счетом переиграли болгарский "Дунав" - 1:0.
  Комментариев: 47
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Комментарии

 
 
Алтай Калимов Вчера 22:35
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1469
С победой! Молодцы
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Талгат Зулхатов Вчера 22:36
Статус: Дублёр
Рейтинг: 137
Алда əлі ұзақ жол бар... Басаңсудың қажеті жоқ бұл жеңіске....
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WBOKING Вчера 22:36
Статус: Профи
Рейтинг: 441
Самая лёгкая команда которая попала казахстанским клубам
Ответить 0
 
Fankz Вчера 23:49
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
это слепой жребий
Ответить 0
 
Сеиткамал Каримсаков Сегодня 07:28
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
WBOKING,посмотрим как бумажники сыграют с "супер" клубом спартак из юрмалы, смогут ли забит столько же как и кайрат? или забьют один гол и будут как мышки сидеть в обороне. склоняюсь ко 2-му варианту
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123 Вчера 22:36
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1821
молодцы
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*09|KeRei^KRG|09* Вчера 22:38
Статус: Дублёр
Рейтинг: 139
"Біздің аулада да мереке" болады екен- ау 6:0 деген, жарайсыңдар, Қайрат жанкүйерлері және қазақ футболының жанкүйерлері жеңіс құтты болсын =)) Алға ОРДАБАСЫ, кезек сенде )

Выбает "И в нашем дворе праздник" 6:0, молодцы, болельщики Кайрата и казахстанского футбола с победой всех =)) Вперед ОРДАБАСЫ, очередь за тобой )
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Fankz Вчера 23:51
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
*09|KeRei^KRG|09*, ты хотел сказать "на нашей улице праздник".
Но честно говоря, это не праздник, и это не соперник. Так, разминочка перед серьезными стартами. Главные праздники впереди))
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*09|KeRei^KRG|09* Сегодня 00:18
Статус: Дублёр
Рейтинг: 139
Fankz, да...) я про 6:0 говорю. На счет, счета ))) Такого у нас давно не было!
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Fankz Сегодня 01:40
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
*09|KeRei^KRG|09*, было 5:0 с "Теутой" в прошлом году
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Рауан Еркебаев Вчера 22:38
Статус: МСМК
Рейтинг: 962
Аталантас откровенно слабая команда ,в нашем чемпе они бы вылетели в первую лигу
Ответить 2
 
Fankz Вчера 23:53
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
Рауан Еркебаев, в нашем КПЛ они бы даже и не играли))
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Rassul Talapov Вчера 22:39
Статус: МСМК
Рейтинг: 838
Хэт трик дублей
Ответить 2
 
Viprin Viprin Вчера 22:40
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1833
Главное чтобы не загордились, эта команда не ваш уровень...
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Fankz Вчера 23:48
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
Viprin Viprin, "Кайрат" это серьезный клуб и гордиться победой над таким соперником не будет. Главное старт хороший, а то что соперник попался классом ниже, так то слепой жребий))
Можно сказать, что первый квалификационый раунд пройден. А для "Атлантаса" это был хороший опыт, но между нами говоря, в какой допотопный футбол они играют((
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Стратег Сегодня 01:28
Статус: Профи
Рейтинг: 437
Fankz,я бы сказал не слепой жребий а везёт сильнейшим
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Fankz Сегодня 01:41
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
Стратег, "Кайрат" не выбирал себе слабого соперника, в этом смысле
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Fankz Вчера 22:40
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
Главное победа! а то что соперник слабый, как некоторые пишут, так это его проблемы. Это ЛЕ, соперника "Кайрат" не выбирал))
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loko Вчера 22:42
Статус: МСМК
Рейтинг: 783
Турусбек и Анене - два полена!
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Павел Вчера 22:48
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
loko, Анене еще пойдет. Просто мало игрового времени у него.
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Fankz Вчера 23:43
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
loko, ты что? Турусбек никогда поленом не был. Сегодня даже Чума что-то стал делать на поле)
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Павел Сегодня 07:35
Статус: Дублёр
Рейтинг: 184
Fankz, Турысбек в этом матче вообще ничего не смог сделать, ни нормально мяч остановить, ни пас отдать и даже обвести. Поэтому согласен, что сегодня то он точно был поленом.
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Галина Кудабаева Вчера 22:43
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 222
триумф казахстанского футбола.
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Дамир Вахитов Вчера 22:47
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 263
в самом конце трансляции при повторе второго гола Иличевича казахский комментатор отжег, назвав его удар - "шахматным". Профессионал, однако.
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Tamasai Вчера 22:50
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1216
Қайрат жеңісіңмен!!! Бірақ бір нәрсе ойландырады,гол соққандардың бәрі легионерлер.
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тигр котовский Вчера 22:57
Статус: Профи
Рейтинг: 400
Что То Арене деревянный совсем
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тигр котовский Вчера 22:57
Статус: Профи
Рейтинг: 400
тигр котовский,то есть Анене
Ответить 0
 
Рустам Езмахунов Вчера 23:08
Статус: Фанат
Рейтинг: 40
тигр котовский,видимо мы смотрели на разных исполнителей
Ответить 0
 
Аззамжан Басанов Вчера 22:57
Статус: Фанат
Рейтинг: 28
Молодцы Кайратовцы , с уверенной победой.
Ответить 1
 
Balg Вчера 22:58
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 575
Феерия голов!Победы нас ждут!
Ответить 1
 
тигр котовский Вчера 23:00
Статус: Профи
Рейтинг: 400
Иртыш может вылететь счёт 1 0 не внушает оптимизма да и комментатор каркун со своими сожалениями и ответный матч типо атака Иртыша может оказаться трагичной так каркнул горе комментатор в матче Иртыш я бы его уволил мерзавца
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 23:02
Статус: Профи
Рейтинг: 400
Аршавин хоть и устал но он получше этого Анене откуда дерево взяли такое кривоногое деревянное
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 23:05
Статус: Профи
Рейтинг: 400
Да рано Россия отказалась от Аршавина
Ответить 1
 
Fankz Вчера 23:40
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
тигр котовский, чёт ты переобулся походу)) Смотри свои же посты)))
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 23:52
Статус: Профи
Рейтинг: 400
Fankz,не переобулся мне Аршавин не кумир но сегодня он нормально смотрелся играет не плохо он но к 65минуте устает а это нужно его заменять после 65 минуты
Ответить 0
 
stark stark Вчера 23:05
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1002
Поздравляю с заслуженной победой, тотальное превосходство кайрата!
Ответить 1
 
The Ring Вчера 23:06
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1836
Жерар Гол
Ответить 2
 
Маркел Вчера 23:09
Статус: Фанат
Рейтинг: 32
Хорошее начало!так держать!молодцы-бойцы!
Ответить 1
 
Адлер Абрахманов Вчера 23:10
Статус: Любитель
Рейтинг: 19
Вопрос? Почему не разгрмили
Ответить 0
 
Стратег Вчера 23:23
Статус: Профи
Рейтинг: 437
Адлер Абрахманов ,тебе ещё какой разгром нужен
Ответить 2
 
Fankz Вчера 23:41
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
Адлер Абрахманов, разгромом считается счет 3:0, а тут 6:0 - просто двойной разгром ))
Ответить 0
 
AsanKoke Вчера 23:20
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1019
С победой!!! Главное результат, а то что попался слабая команда, Кайратже не выбирал себе соперника. Кайрата впереди ждут соперники посерезней. Удачи всем нашим клубам
Ответить 1
 
Тима Вчера 23:46
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2228
Поздравляю Кайрат! Отличная игра, главное чтобы не было как в прошлом году
Ответить 1
 
Fankz Вчера 23:54
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5066
Спасибо за такой старт, "Кайрат"!
Ответить 0
 
тигр котовский Сегодня 00:01
Статус: Профи
Рейтинг: 400
Думаю Куат забил бы если его впереди поставили
Ответить 0
 
НУРСУЛТАН НУРСУЛТАН Сегодня 00:04
Статус: Фанат
Рейтинг: 29
Чемпионы или призеры Албаний, Литвы, Латвий, Эстоний, Армений, Грузий, Молдовы по развитию намного ниже Казахстана, их соперниками назвать то нельзя. Настоящие соперники - это Маккаби, Селтик, всякие призеры Греций или Кипра, турки, азеры
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Argimbaev Serik Сегодня 04:03
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2198
НУРСУЛТАН НУРСУЛТАН,100% согласен.
Но с Скендербеу из Албании не будет такой легкой прогулки. Думаю там будет победа в 1-2 мяча дома, и ничья на выезде. И то, при условии что выложатся на 100%.
Пока это не показатель, у Атлантаса бюджет раз в 10 меньше, и 5 игроков основы не играли в матче.
Даю 80% что в группу лиги европы Кайрат не попадет, а остальные наши клубы в этом раунде отбора вылетят. Потом будет стандартная отмазка - мол сильный клуб попался.
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