Дубли Аршавина, Гоу и Иличевича помогли "Кайрату" разгромить "Атлантас" в матче Лиги Европы

Алматинский клуб забил шесть безответных мячей.
Вчера 22:33
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Фото с сайта ФК "Кайрат"
Лига Европы УЕФААлматинский "Кайрат" нанес разгромное поражение литовскому "Атлантасу" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Квалификационный раунд 1
Кайрат - Атлантас 6:0
Голы: Гоу, 21 (1:0); Аршавин, 26 (2:0); Иличевич, 30 (3:0); Аршавин, 42 (4:0); Гоу, 50 (5:0); Иличевич, 73 (6:0)
Квалификационный раунд 1
Кайрат - Атлантас 6:0
Голы: Гоу, 21 (1:0); Аршавин, 26 (2:0); Иличевич, 30 (3:0); Аршавин, 42 (4:0); Гоу, 50 (5:0); Иличевич, 73 (6:0)
Встреча, прошедшая на Центральном стадионе Алматы, завершилась со счетом 6:0 в пользу хозяев.
Подопечные Кахабера Цхададзе сделали весомую заявку на победу уже в первом тайме, забив в ворота соперника четыре безответных мяча.
Начало разгрому на 21-й минуте положил Жерар Гоу. Спустя пять минут Георгий Жуков заработал пенальти, который реализовал Андрей Аршавин, вышедший на матч с капитанской повязкой.
На 30-й минуте Жуков был вынужден покинуть поле, а заменивший его Иво Иличевич отличился уже спустя минуту. За три минуты до завершения первого тайма Аршавин уже с игры оформил дубль.
Второй тайм начался для гостей не самым лучшим образом. За фол на Иличевиче в ворота "Атлантаса" был назначен второй пенальти, который на этот раз вызвался бить Гоу и записал на свой счет дубль.
На 73-й минуте почин своих одноклубников поддержал Иличевич, забивший ударом из-за пределов штрафной шестой безответный мяч в ворота гостей. В оставшееся время счет на табло не изменился.
Ответная игра пройдет 6 июля в Литве. Победитель противостояния во втором отборочном раунде встретится с сильнейшим в паре "Скендербеу" - "Сан-Хулиа".
Ранее свой первый матч в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы провел другой казахстанский клуб "Иртыш". Павлодарцы дома с минимальным счетом переиграли болгарский "Дунав" - 1:0.