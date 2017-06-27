"Иртыш" стартовал с победы в Лиге Европы

Подопечные Димитрова дома обыграли болгарский "Дунав"
Сегодня 21:53
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Фото с сайта ФК "Иртыш"
Фото с сайта ФК "Иртыш"
Лига Европы УЕФАПавлодарский "Иртыш" одержал победу над болгарским "Дунавом" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Квалификационный раунд 1
Иртыш - Дунав 1:0
Голы: Бугаев, 5 (1:0)
Квалификационный раунд 1
Иртыш - Дунав 1:0
Голы: Бугаев, 5 (1:0)
Встреча команд, прошедшая в Павлодаре, закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.
Подопечные Димитара Димитрова открыли счет уже на пятой минуте игры. Новичок "Иртыша" Игорь Бугаев, получив пас через центр, оказался один на один с голкипером и уверенно переиграл того.
После этого отличиться могла как одна, так и другая команда, но до финального свистка счет на табло так и не изменился.
Ответная встреча команд состоится 6 июля в Болгарии.
Обзор матча "Иртыш" - "Дунав"