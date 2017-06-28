"Кайрат" стал автором самой крупной победы казахстанских клубов в еврокубках

29 июня в Алматы со счетом 6:0 был разгромлен "Атлантас".
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Алматинский "Кайрат", обыгравший в матче квалификации Лиги Европы "Атлантас" со счетом 6:0, стал автором самой крупной победы казахстанских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА, сообщают Vesti.kz.
Уже к перерыву матча, который прошел в Алматы, "Кайрат" вел со счетом 4:0. В этой игре в составе казахстанского клуба дублями отличились Жерар Гоу, Андрей Аршавин и Иво Иличевич. Такая результативность позволила обновить рекорд.
Интересно, что прежнее достижение также принадлежало "Кайрату". В прошлом сезоне алматинский коллектив в домашнем матче квалификации Лиги Европы со счетом 5:0 разгромил албанскую "Теуту". Гоу оформил дубль и в этой игре.
Отметим, что самая первая крупная победа казахстанских команд в еврокубках состоялась в 2003 году. "Тобол" дебютировал в Кубке Интертото с яркой гостевой победы над польской "Полонией" со счетом 3:0. Затем в 2009 году в Исландии "Актобе" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 4:0 разгромил местный "Хабнабьфьордур". Этот результат стал самой крупной гостевой победой отечественных клубов в еврокубках.
Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы "Кайрата" против "Атлантаса" состоится 6 июля в Литве. В следующем раунде сильнейшая команда этой пары встретится с победителем противостояния "Скендербеу" (Албания) - "Сан-Хулиа" (Андорра). В первом матче "Скендербеу" добился победы со счетом 1:0.