"Кайрат" стал автором самой крупной победы казахстанских клубов в еврокубках

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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
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Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
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Викингур Трепча 89 2:1
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Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
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Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
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Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
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Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
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Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
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Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 0:2
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 0:1
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 19:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
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Кто "заменит" Геннадия Головкина, если он завершит карьеру?

"Кайрат" стал автором самой крупной победы казахстанских клубов в еврокубках

29 июня в Алматы со счетом 6:0 был разгромлен "Атлантас".

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14 Комментариев
Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Фото пресс-службы ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат", обыгравший в матче квалификации Лиги Европы "Атлантас" со счетом 6:0, стал автором самой крупной победы казахстанских клубов в соревнованиях под эгидой УЕФА, сообщают Vesti.kz.

Уже к перерыву матча, который прошел в Алматы, "Кайрат" вел со счетом 4:0. В этой игре в составе казахстанского клуба дублями отличились Жерар Гоу, Андрей Аршавин и Иво Иличевич. Такая результативность позволила обновить рекорд.



Интересно, что прежнее достижение также принадлежало "Кайрату". В прошлом сезоне алматинский коллектив в домашнем матче квалификации Лиги Европы со счетом 5:0 разгромил албанскую "Теуту". Гоу оформил дубль и в этой игре.



Отметим, что самая первая крупная победа казахстанских команд в еврокубках состоялась в 2003 году. "Тобол" дебютировал в Кубке Интертото с яркой гостевой победы над польской "Полонией" со счетом 3:0. Затем в 2009 году в Исландии "Актобе" в рамках второго квалификационного раунда Лиги чемпионов со счетом 4:0 разгромил местный "Хабнабьфьордур". Этот результат стал самой крупной гостевой победой отечественных клубов в еврокубках.

Ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы "Кайрата" против "Атлантаса" состоится 6 июля в Литве. В следующем раунде сильнейшая команда этой пары встретится с победителем противостояния "Скендербеу" (Албания) - "Сан-Хулиа" (Андорра). В первом матче "Скендербеу" добился победы со счетом 1:0.

  Комментариев: 14
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Комментарии

 
 
Шах Ермекулы Сегодня 13:45
Статус: Дублёр
Рейтинг: 142
Ждём рекорда и в гостях!)
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Fankz Сегодня 13:55
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
Шах Ермекулы, ))) в гостх можно и скромнее, 5:0 достаточно. Лишь бы без травм, впереди серьезные соперники.
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Стратег Сегодня 15:53
Статус: Профи
Рейтинг: 442
Fankz,да пусть опять также 6-0 будет и чума наконец гол забьет
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Fankz Сегодня 13:57
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
Здорово, такие рекорды тоже нужны, для поднятия спортивного духа, всем клубам)
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Ержан79 Сегодня 14:01
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1146
Пусть Каха даст молодым поиграть, хоть почувствуют на вкус ЛЕ.
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Fankz Сегодня 14:20
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
Ержан79, ему какбэ)) в интервью намекнули, но он не хочет рисковать, даже при таком счете)
Но вроде бы даст шанс молодым, но видно счет должен быть не менее 5:0 ))
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БолеLshiK Сегодня 14:19
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Какой криворукий делал нарезку. Или обдолбанные статьи верстают и проверяют.
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Fankz Сегодня 15:19
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
БолеLshiK, это два обзора, что тут непонятного? Рекордные 6:0 с "Атлантасом" и 5:0 с "Теутой"
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БолеLshiK Сегодня 15:43
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Fankz,да я по первой нарезке, сделана сранно. А вот вторая Кайратовская сделана добротно, профессионально.
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Fankz Сегодня 16:08
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
БолеLshiK, да это наверное по горячим следам)) Позже должен быть и качественный обзор
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Fankz Сегодня 14:29
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
Албанскую "Теуту" в прошлом году прошли с общим счетом 6:0. теперь опять же албанцы, но "Скендербеу". Это конечно не литовцы, соперник посерьезнее.
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Алишер Абилбек Сегодня 15:15
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1129
Fankz,если помнишь его Шахта в тпетьем раунде ЛЧ прошла
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Fankz Сегодня 16:06
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
Алишер Абилбек, да, август 2013... были времена у "Шахты", и думаю такие времена еще вернутся.
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Fankz Сегодня 15:52
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5071
"Скендербеу" сыграл дома с андоррцами 1:0, гол забили со штрафного. Интересно, какой будет ответка?
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