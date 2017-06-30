Футболисты "Иртыша" прибыли в Болгарию на матч Лиги Европы

Матч состоится 6 июля.
Сегодня 10:26
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Фото с сайта ФК "Иртыш"
Футболисты "Иртыша" после восьми часового перелета прибыли в болгарскую Варну, сообщается на сайте павлодарского клуба.
Отмечается, что из-за непогоды самолет с казахстанской командой долгое время кружился над аэропортом и лишь спустя час и 10 минут совершил посадку.
Далее павлодарцам предстояло совершить двухчасовую поездку на автобусе до небольшого городка Русе, где и пройдет ответная встреча. Завтра в 18:00 по местному времени "Иртыш" проведет тренировку.
Напомним, матч "Дунав" - Иртыш" состоится 6 июля в болгарском городе Русе, начало в 23:00 по времени Астаны. В первом матче в Павлодаре казахстанский клуб победил со счетом 1:0.