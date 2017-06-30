"Барселона" проиграла ПСЖ, а дома победила. Всегда есть шанс - президент "Ордабасы" о Лиге Европы

Шымкентскому клубу предстоит отыгрывать два гола "Широки Бриега".
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Матч "Широки Бриег" -"Ордабасы". Фото c сайта bljesak.info
Президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов в интервью Vesti.kz назвал причины гостевого поражения от боснийского "Широки Бриега" и оценил шансы своей команды на успех в ответной игре квалификации Лиги Европы в Алматы.
- Чего не хватило в матче в Боснии?
- Была общая усталость после перелета. Из-за остановки в Минеральных Водах мы добирались 16 часов. Представьте себе, это как ехать без остановки из Алматы до Тараза, а затем сразу выходить на поле!
Играть в Боснии было сложно, но все было нормально до судейской ошибки. Я уверен, пенальти в том эпизоде не было. Мы расстроились после того решения, а это сказалось на действиях команды. Об ошибке Алмата Бекбаева давайте не будем говорить. Я нервничать не хочу.
- А он будет играть в ответном матче?
- Я думаю, это будет на рассмотрении главного тренера. Я не хочу влазить в эти дела.
- Как Вы думаете, насколько вероятно отыграться в ответном матче?
- Дома шансы против "Широки Бриега" будут. "Барселона" проигрывала ПСЖ 0:4, а в ответной встрече выиграла со счетом 6:1 - всегда есть шанс. Хотелось бы, чтобы собралось больше болельщиков. Они - 12-й игрок - порой делают больше, чем команда.
К примеру, по приезде в Боснию мы обратили внимание, что там мало людей, однако на стадионе был аншлаг. Как они поддерживали свою команду, это надо было видеть! Хотелось бы, чтобы и в Алматы был полный стадион. Поддержка болельщиков будет важнейшим фактором в ответном матче.
- Расскажите о стоимости билетов и где их можно приобрести?
- Билеты будут стоить от 500 до 2000 тенге. Они поступили в продажу сегодня. Их можно приобрести в кассах Центрального стадиона.
Первый матч между командами состоялся в Боснии и завершился победой "Широки Бриег" со счетом 2:0. После матча журналист боснийского сайта Klix.ba Омар Типура заявил, что не верит в возможный проход "Ордабасы" в следующий раунд.
Ответный матч между "Ордабасы" и "Широки Бриегом" состоится в Алматы 6 июля.
- Чего не хватило в матче в Боснии?
- Была общая усталость после перелета. Из-за остановки в Минеральных Водах мы добирались 16 часов. Представьте себе, это как ехать без остановки из Алматы до Тараза, а затем сразу выходить на поле!
Играть в Боснии было сложно, но все было нормально до судейской ошибки. Я уверен, пенальти в том эпизоде не было. Мы расстроились после того решения, а это сказалось на действиях команды. Об ошибке Алмата Бекбаева давайте не будем говорить. Я нервничать не хочу.
- А он будет играть в ответном матче?
- Я думаю, это будет на рассмотрении главного тренера. Я не хочу влазить в эти дела.
- Как Вы думаете, насколько вероятно отыграться в ответном матче?
- Дома шансы против "Широки Бриега" будут. "Барселона" проигрывала ПСЖ 0:4, а в ответной встрече выиграла со счетом 6:1 - всегда есть шанс. Хотелось бы, чтобы собралось больше болельщиков. Они - 12-й игрок - порой делают больше, чем команда.
К примеру, по приезде в Боснию мы обратили внимание, что там мало людей, однако на стадионе был аншлаг. Как они поддерживали свою команду, это надо было видеть! Хотелось бы, чтобы и в Алматы был полный стадион. Поддержка болельщиков будет важнейшим фактором в ответном матче.
- Расскажите о стоимости билетов и где их можно приобрести?
- Билеты будут стоить от 500 до 2000 тенге. Они поступили в продажу сегодня. Их можно приобрести в кассах Центрального стадиона.
Первый матч между командами состоялся в Боснии и завершился победой "Широки Бриег" со счетом 2:0. После матча журналист боснийского сайта Klix.ba Омар Типура заявил, что не верит в возможный проход "Ордабасы" в следующий раунд.
Ответный матч между "Ордабасы" и "Широки Бриегом" состоится в Алматы 6 июля.