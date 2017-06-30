"Барселона" проиграла ПСЖ, а дома победила. Всегда есть шанс - президент "Ордабасы" о Лиге Европы

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Академия Найк (U-17) Казахстан (U-17) 0:7
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
Мертенс Попко 2:1
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Банк Сармайех Аль Бахри 3:1
Алтай БАИК Моторс 3:0
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 3:0
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 1:0
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 3:1
Хань Дияс 0:1
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 2:1
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Групповая гонка. Этап 10. Перижо - Бержерак (178 km) 17:25
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Иртыш Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Хань Дияс 0:0
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 1:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

"Барселона" проиграла ПСЖ, а дома победила. Всегда есть шанс - президент "Ордабасы" о Лиге Европы

Шымкентскому клубу предстоит отыгрывать два гола "Широки Бриега".

Ссылки по теме:

15 Комментариев
Матч "Широки Бриег" -"Ордабасы". Фото c сайта bljesak.info
Матч "Широки Бриег" -"Ордабасы". Фото c сайта bljesak.info
Президент "Ордабасы" Бахтияр Байсеитов в интервью Vesti.kz назвал причины гостевого поражения от боснийского "Широки Бриега" и оценил шансы своей команды на успех в ответной игре квалификации Лиги Европы в Алматы.

- Чего не хватило в матче в Боснии?

- Была общая усталость после перелета. Из-за остановки в Минеральных Водах мы добирались 16 часов. Представьте себе, это как ехать без остановки из Алматы до Тараза, а затем сразу выходить на поле!

Играть в Боснии было сложно, но все было нормально до судейской ошибки. Я уверен, пенальти в том эпизоде не было. Мы расстроились после того решения, а это сказалось на действиях команды. Об ошибке Алмата Бекбаева давайте не будем говорить. Я нервничать не хочу.

- А он будет играть в ответном матче?

- Я думаю, это будет на рассмотрении главного тренера. Я не хочу влазить в эти дела.

- Как Вы думаете, насколько вероятно отыграться в ответном матче?

- Дома шансы против "Широки Бриега" будут. "Барселона" проигрывала ПСЖ 0:4, а в ответной встрече выиграла со счетом 6:1 - всегда есть шанс. Хотелось бы, чтобы собралось больше болельщиков. Они - 12-й игрок - порой делают больше, чем команда.

К примеру, по приезде в Боснию мы обратили внимание, что там мало людей, однако на стадионе был аншлаг. Как они поддерживали свою команду, это надо было видеть! Хотелось бы, чтобы и в Алматы был полный стадион. Поддержка болельщиков будет важнейшим фактором в ответном матче.

- Расскажите о стоимости билетов и где их можно приобрести?

- Билеты будут стоить от 500 до 2000 тенге. Они поступили в продажу сегодня. Их можно приобрести в кассах Центрального стадиона.

Первый матч между командами состоялся в Боснии и завершился победой "Широки Бриег" со счетом 2:0. После матча журналист боснийского сайта Klix.ba Омар Типура заявил, что не верит в возможный проход "Ордабасы" в следующий раунд.

Ответный матч между "Ордабасы" и "Широки Бриегом" состоится в Алматы 6 июля.
  Комментариев: 15
  0  
На главнуюВ раздел

Комментарии

 
 
Bekw148 . Сегодня 18:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 110
сравнил Барселону с Ордабасы)) надеюсь он пошутил)
Ответить 1
 
Рашид Салтурин Сегодня 18:06
Статус: Любитель
Рейтинг: 13
Сравнил муху со слоном.вообще не уместное сравнение.
Ответить 1
 
Zhum Сегодня 18:13
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1153
Непотопляемый ордабасынец, сравнить извините за выражение что то с пальцем...
Ответить 1
 
Алтай Калимов Сегодня 18:19
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1479
Ребята он имел ввиду наверно в целом ситуацию, и да согласен барса и ордабасы не одно и тоже))) танат и азат это не месси и неймар)))
Ответить 1
 
besken omarov Сегодня 18:20
Статус: Юниор
Рейтинг: 81
всегда есть шанс,то что президент ордабасы говорил или не говорил или сравнивал с барселоной это его слова,просто нужно поддержать ордабасы я думаю они победять и выйдут на абердин
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 18:30
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5091
besken omarov, быдо бы здорово
Ответить 0
 
Blackwolf ! Сегодня 18:25
Статус: МСМК
Рейтинг: 830
.....это позор ! Лететь на игру на перекладных ! А где чартер и борт под еврокубки !
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 18:29
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5091
Blackwolf !, они и с Кумыковым летали на перекладных. Получается, не нужна ЛЕ чиновникам (
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 18:32
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5091
О полном стадионе надо было думать заранее, ведь не вчера узнали о ЛЕ.
Ответить 0
 
Zhum Сегодня 18:39
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1153
Стадион заполнят, не проблема.С одного только Шанырака сколько техасцев будет,не считая бомбил. Главное что бы игру показали.
Ответить 0
 
Бауыржан Сарсебеков Сегодня 18:44
Статус: Дублёр
Рейтинг: 101
Ордабасы Барселона емес шығар бірақ Широки Бриег те ПСЖ емес қой. Сәттілік жолдас болып келесі раундқа өтуіне тілектеспіз
Ответить 1
 
Руслан Каримов Сегодня 19:02
Статус: Юниор
Рейтинг: 76
К сожалению в алмате этих шымкентских очень много. Они и заполнят трибуны.
Ответить -1
 
Руслан Каримов Сегодня 19:04
Статус: Юниор
Рейтинг: 76
Байсеитов, твое место в тюрьме, рядом с Васильевым.
Ответить 1
 
Стратег Сегодня 19:14
Статус: Профи
Рейтинг: 468
Шанс всегда есть,другое дело что у орды мало их пропустив два мяча и не забив ни одной на выезде очень трудна а если и на центральном орде забьют хоть один гол то шанс можно сказать сводится к нулю. Но мы конечно будем надеется и верить
Ответить 0
 
Жандос Алимбеков Сегодня 19:27
Статус: Зритель
Рейтинг: 6
shim қала тек алға
Ответить 0
 