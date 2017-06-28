"Ордабасы" потерпел поражение в первом матче квалификации Лиги Европы

Ответная встреча пройдет 6 июля в Алматы.
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Шымкентский "Ордабасы" проиграл боснийскому клубу "Широки Бриег" в первом матче первого раунда квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Встреча, которая состоялась в Боснии и Герцеговине, завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев. Счет в матче был открыт на 37-й минуте с пенальти, а его автором стал Иван Крстанович. Он же в компенсированное время к первому тайму оформил дубль.
Ответная встреча между этими командами пройдет 6 июля в Алматы на Центральном стадионе.
Напомним, ранее павлодарский "Иртыш" одержал победу над болгарским "Дунавом" в первом матче первого квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 1:0, а алматинский "Кайрат" нанес разгромное поражение литовскому "Атлантасу" со счетом 6:0.