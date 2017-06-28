Не представляю, за счет чего "Ордабасы" отыграет два гола "Широки Бриега" - боснийский журналист

"Ордабасы" со счетом 0:2 уступил "Широки Бриегу" в первом матче квалификации ЛЕ.
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Фото с сайта nk-sirokibrijeg.com
Журналист боснийского сайта Klix.ba Омар Типура в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что победа "Широки Бриега" в первом матче квалификации Лиги Европы против "Ордабасы" (2:0) практически обеспечила клубу выход в следующий раунд.
- "Широки Бриег" оставил хорошее впечатление. Технически очень одаренная команда, у которой очень хороший и талантливый тренер. Они контролировали ход матча и продемонстрировали отличную производительность. Преимущество в два мяча дает прекрасные шансы на проход в следующую стадию. Считаю, что "Широки Бриег" сможет это сделать. Не представляю, за счет чего "Ордабасы" сможет отыграться в ответном матче", - заявил Типура.
Ранее игрок "Ордабасы" Кайрат Аширбеков назвал "Широки Бриег" самым серьезным соперником из всех возможных в Лиге Европы.
Отметим, что "Ордабасы" из-за неготовности стадиона был вынужден обменяться домашними матчами с "Широки Бриегом". Ответная игра между казахстанским и боснийским клубами состоится 6 июля на Центральном стадионе Алматы.
- "Широки Бриег" оставил хорошее впечатление. Технически очень одаренная команда, у которой очень хороший и талантливый тренер. Они контролировали ход матча и продемонстрировали отличную производительность. Преимущество в два мяча дает прекрасные шансы на проход в следующую стадию. Считаю, что "Широки Бриег" сможет это сделать. Не представляю, за счет чего "Ордабасы" сможет отыграться в ответном матче", - заявил Типура.
Ранее игрок "Ордабасы" Кайрат Аширбеков назвал "Широки Бриег" самым серьезным соперником из всех возможных в Лиге Европы.
Отметим, что "Ордабасы" из-за неготовности стадиона был вынужден обменяться домашними матчами с "Широки Бриегом". Ответная игра между казахстанским и боснийским клубами состоится 6 июля на Центральном стадионе Алматы.