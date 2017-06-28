Не представляю, за счет чего "Ордабасы" отыграет два гола "Широки Бриега" - боснийский журналист

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Результаты
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Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Иртыш Дунав 1:0
Кайрат Атлантас 6:0
Пюник Слован Бр 1:4
Динамо Мн Рунавик НСИ 2:1
Чихура Альтах 0:1
Шахтер Сл Судува 0:0
Зира Дифферданж 03 2:0
Фола Милсами 2:1
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Каталония (U-17) Казахстан (U-17) 1:2
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Германия Мексика 4:1
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Турция Сербия 1:3
Россия Болгария 3:0
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Канберра Хит Алтай 0:3
Аль Араби Янь Чай 3:0
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Брандс Бублик 3:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка 1:0 ТКО
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 2:8
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 3:1
Кайсар (мол) Рузаевка 0:5
Актобе (мол) Тараз (мол) 1:1
Атырау (мол) Шахтер (мол) 4:0
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 0:2
Футбол. Лига Европы 2017/18
Широки Бриег Ордабасы 2:0
Младость Лч Интер Бк 0:3
Сент-Джонстон Тракай 1:2
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Казахстан Турция 0:3
Россия Сербия 2:3
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Аль Араби Алтай 0:3
Янь Чай Канберра Хит 3:2
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 18:00
Кызыл-Жар СК Каспий 18:00
Кайрат А Кыран 19:30
Байконур Экибастуз 19:00
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 0:2
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 20:00
Шахтер Д Бохум 20:30
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 18:00
Чили Германия 23:55
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Коточигов Янянин 01:00
Жанузак Бобокалонов
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 19:00
Спорт Вьетнам Аль Араби 19:00
Спорт Вьетнам Алтай 16:30
Аль Бахри Аль Араби 19:00
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Не представляю, за счет чего "Ордабасы" отыграет два гола "Широки Бриега" - боснийский журналист

"Ордабасы" со счетом 0:2 уступил "Широки Бриегу" в первом матче квалификации ЛЕ.

Bahytzhan Nurpeisov

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17 Комментариев
Фото с сайта nk-sirokibrijeg.com
Фото с сайта nk-sirokibrijeg.com
Журналист боснийского сайта Klix.ba Омар Типура в беседе с корреспондентом Vesti.kz заявил, что победа "Широки Бриега" в первом матче квалификации Лиги Европы против "Ордабасы" (2:0) практически обеспечила клубу выход в следующий раунд.

- "Широки Бриег" оставил хорошее впечатление. Технически очень одаренная команда, у которой очень хороший и талантливый тренер. Они контролировали ход матча и продемонстрировали отличную производительность. Преимущество в два мяча дает прекрасные шансы на проход в следующую стадию. Считаю, что "Широки Бриег" сможет это сделать. Не представляю, за счет чего "Ордабасы" сможет отыграться в ответном матче", - заявил Типура.

Ранее игрок "Ордабасы" Кайрат Аширбеков назвал "Широки Бриег" самым серьезным соперником из всех возможных в Лиге Европы. 

Отметим, что "Ордабасы" из-за неготовности стадиона был вынужден обменяться домашними матчами с "Широки Бриегом". Ответная игра между казахстанским и боснийским клубами состоится 6 июля на Центральном стадионе Алматы.
  Комментариев: 17
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Комментарии

 
 
besken omarov Сегодня 16:56
Статус: Юниор
Рейтинг: 73
вот истина команды ордабасы
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Ержан79 Сегодня 17:27
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1147
besken omarov, 6 июля соберем полный стадион и погоним Орду вперед, думаю поддержка поможет в ответке!!!!!!!!!!
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besken omarov Сегодня 17:31
Статус: Юниор
Рейтинг: 73
Ержан79,ВОТ ЭТО БЫЛО БЫ ПОДДЕРЖКОЙ
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Методист ******* Сегодня 18:05
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 209
Ержан79,после первого пропущенного вся поддержка пойдет домой, к сожалению это истина болельщика из Казахстана, потом сверху еще грязью обольют
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Naiman Сегодня 19:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 299
Щас бы с аватаркой Кайрата за Ордабасы болеть
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 17:02
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5075
Сначала дождемся ответной игры
Ответить 1
 
Blackwolf ! Сегодня 17:04
Статус: МСМК
Рейтинг: 808
....а Я предстовляю ! Надо игру назначить на 16-00 местного времени ! НУ И САМИМ КОСТЬМИ , БЛИН ЛЕЧЬ ! ! !
Ответить 1
 
Timur Sultanov Сегодня 17:14
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 517
Не надо было меняться играми
Ответить 0
 
Даурен брат Сегодня 17:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 176
Ордабасы не может отыграть два мяча, как и в прошлом году.
Ответить 0
 
Naiman Сегодня 19:13
Статус: Сидит на банке
Рейтинг: 299
чимкент не может судья помо...
Ответить 0
 
Steppenwolf !!! Сегодня 21:22
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 7506
Naiman,.......ноЙман , а как ты вклиниваешься между комментариями , аСь ?
Ответить 1
 
МУЗЫКА THE BEST Сегодня 17:58
Статус: Дублёр
Рейтинг: 146
Не падайте духом , всё может ещё произойти ! Будем ждать чуда !
Ответить 1
 
Димьян Демидов Сегодня 18:51
Статус: Фанат
Рейтинг: 34
Будем надеяться на чудо
Ответить 1
 
Марат Токтаев Сегодня 19:00
Статус: Юниор
Рейтинг: 50
Орда слаба.
Ответить 0
 
KAIRAT Сегодня 20:37
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 6044
Кайрат бы порвал боснийский клуб на британский флаг,
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Steppenwolf !!! Сегодня 21:20
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 7506
KAIRAT ,......А Барсы ваще бы сниЧтожили ! Но жребий .....таки расспорядился !
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Balg Сегодня 23:20
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 575
Тут "шымкентский вариант" не проканает)
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