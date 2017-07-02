Снова надежда только на "Астану"? Какие из казахстанских клубов потянут еврокубки

При этом астанчане стартуют в квалификации Лиги чемпионов лишь 12 июля.

6 июля предстоят ответные матчи в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Из казахстанских клубов только "Кайрат" решил вопрос выхода в следующий этап, тогда как "Иртышу" и "Ордабасы" еще предстоит доказать свою состоятельность на международной арене. Конечно, хотелось бы более лучшей участи для представителей КПЛ, но в групповую стадию способен квалифицироваться лишь "Кайрат". Да и то при благосклонности жребия. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.



"Ордабасы" настолько бездарно сыграл в Боснии, что даже болельщики клуба не до конца верят в возможность шымкентских футболистов пройти по сумме двух игр "Широки Бриег". Возможно, южане дадут бой в Алматы и даже пройдут дальше, однако навряд ли в последующем смогут рассчитывать на успешное выступление. И причина не только в недостаточном мастерстве или мотивации, но и, скорее всего, в том, что нынешний главный тренер не нашел подход к некоторым лидерам команды. По крайней мере, именно такое впечатление создается по некоторым играм "Ордабасы". И все же было бы здорово, если бы команда сплотилась и выдала неплохой результат. Посмотрим, какой она предстанет в четверг.







Что касается "Иртыша", то от него мало кто ожидает выхода в групповой этап. В каждом сезоне состав павлодарцев терпит значительные изменения, нет сформировавшегося костяка годами. А на плаву удерживаются во многом благодаря своему тренеру Димитару Димитрову. Хотя и он в душе понимает, что в нынешнем состоянии "Иртыш" не способен решать серьезных задач в Лиге Европы. Успехом будет добраться хотя бы до третьего раунда. Правда, еще нужно выстоять против "Дунавы" в Болгарии. Задача не из легких, но вполне выполнимая на данном этапе.



"Кайрат" по всем статьям выглядит предпочтительнее "Ордабасы" и "Иртыша". Кроме того, алматинцы уверенно разобрались с "Атлантасом" в первом матче и маловероятно, что во второй игре пропустят шесть мячей. Не должно у них возникнуть проблем и во втором раунде, где предстоит сыграть с победителем пары "Скендербеу" (Албания) - "Сан-Хулиа" (Андорра).



С серьезными трудностями кайратовцы, судя по всему, столкнутся на третьем этапе. Там в соперники может попасться "Милан", "Зенит", "Фенербахче" или другие непростые клубы. Хоть национальные чемпионаты у них не начались, в классе все равно превосходят подопечных Кахабера Цхададзе. А этот аспект зачастую предопределяет исход двухраундовых противостояний. Так что алматинцам необходимо уповать на благосклонность жребия, в противном случае им не удастся порадовать своих поклонников попаданием в основную сетку Лиги Европы. Если же "Кайрат" по пути в группу пройдет тот же "Зенит" или "Милан", то кто этому событию не обрадуется? Вот только это уже из области фантастики, вследствие чего решающим фактором для клуба из Алматы станет жребий.







Это в какой-то степени касается и "Астаны". Чемпион обязан проходить "Спартак" из Латвии, но, как известно: чем дальше, тем сложнее. Однако "Астана" - очень фартовая команда, поэтому не исключено, что и в этом сезоне ей будет благоволить удача. А в крайнем случае северяне могут рассчитывать на попадание в групповой этап Лиги Европы, если вдруг оступятся в третьем раунде Лиги чемпионов. В этом случае можно будет через раунд плей-офф побороться за место во втором по значимости еврокубковом турнире. Все же это лучше, чем ничего. К тому же, можно набрать баллы в рейтинге и неплохо подзаработать. Как видим, у "Астаны" хорошие перспективы, чем у остальных казахстанских клубов. Правда, болеть будем за все наши команды и надеяться на фарт.



Напомним, что ответные игры в первом квалификационном раунде Лиги Европы пройдут 6 июля. Матч между шымкентским "Ордабасы" и боснийским "Широки Бриег" пройдет в Алматы и начнется в 21:00 по времени Астаны.



На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным "Атлантасом" и алматинским "Кайратом".



В 23:00 в Русе начнется матч болгарского "Дунава" с павлодарским "Иртышом".



Как известно, "Ордабасы" в первой игре на выезде уступил со счетом 0:2, в то время как "Кайрат" и "Иртыш" выиграли свои домашние матчи со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.



"Астана" и "Спартак" первую встречу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют 12 июля в Юрмале, а ответный поединок - 18 июля в столице Казахстана.



Фото с сайтов ФК "Ордабасы" (1), ФК "Кайрат" (2)