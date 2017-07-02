Снова надежда только на "Астану"? Какие из казахстанских клубов потянут еврокубки

Наверх
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email Материал добавлен в избранное Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
добавить новый тег Просмотр слайдшоу (пробел) Пауза Назад Вперёд Переместить Закрыть (Esc) Развернуть до полного размера Кликните для закрытия картинки, нажмите и удерживайте для перемещения
Спасибо за Ваш комментарий! Вставьте текст...
Пожалуйста, подождите...
Результаты
Сегодня
Скоро
>>>
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 1:0
Тараз Астана 0:1
Кайсар Акжайык 0:0
Шахтер Актобе 0:2
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу 0:5
Кызыл-Жар СК Каспий 2:0
Кайрат А Кыран 2:1
Байконур Экибастуз 2:1
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 2:3
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 2:0
СДЮШОР №7 Алтай УК 0:3
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Женщины
БИИК-Казыгурт ОДЮСШ № 2 3:0 ТП
Футбол. Товарищеские матчи 2017
Андорра (U-17) Казахстан (U-17) 2:1
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Сент-Джонстон Абердин 0:3
Шахтер Д Бохум 2:0
Вождовац Спартак М 2:3
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Мексика 2:1 ДВ
Чили Германия 0:1
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Аль Бахри 3:1
Спорт Вьетнам Аль Араби 0:3
Аль Бахри Аль Араби 0:3
Спорт Вьетнам Алтай 1:3
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жакупов Турксюнжан 1:0 КО
Шарипова Куценко
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Маррей Бублик 3:0
Путинцева Севастова 0:2
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Крстин, Лоусон Янкович, Попко 0:2
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай БАИК Моторс 11:30
Банк Сармайех Аль Бахри 14:00
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:30
Хань Дияс 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 14:30
>>>
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
Групповая гонка. Этап 6. Везуль - Труа (216 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 7. Труа - Нюи-Сен-Жорж (213.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 8. Доль - Стасьон де Рус (187.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 9. Нантуа - Шамбери (181.5 km) 15:55
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Астана Кайсар 18:30
Атырау Тараз
Актобе Окжетпес
Акжайык Кайрат
Ордабасы Шахтер
Иртыш Тобол
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Экибастуз Шахтер-Булат
Жетысу Кызыл-Жар СК
Каспий Махтаарал
Кайрат А Байконур
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Рузаевка Иртыш (мол)
Тараз (мол) Кайсар (мол)
Тобол (мол) Актобе (мол)
Акжайык (мол) Кайрат М (мол)
Шахтер (мол) Окжетпес (мол)
СДЮШОР №7 Астана (мол)
Алтай УК Ордабасы (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Бухоро Насаф 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Калев Силламяэ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Ордабасы Широки Бриег 21:00
Судува Шахтер Сл 21:00
Елгава Ференцварош 21:30
ХИК Коннахс Куэй ГАП 22:00
Атлантас Кайрат 22:00
Лиепая Крузейдерс 22:45
Дунав Иртыш 23:00
Дифферданж 03 Зира 23:00
Рунавик НСИ Динамо Мн 23:30
Сараево Заря Бл 23:55
Горица Ширак 00:30
Корк Сити Левадия 00:45
Валюр Вентспилс 02:00
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Зенит Аустрия В 22:00
Краснодар Копенгаген 22:00
Спартак М Целе 21:30
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Кукушкин Даниэль 16:30
Хань Дияс 18:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Реканати (Италия) -2017"
Мертенс Попко 14:30
Волейбол. Мировое гран-при среди женских команд 2017. Группа 3.
Южная Корея Германия 19:40
Болгария Казахстан 23:10
Германия Казахстан 19:40
Болгария Южная Корея 23:10
Казахстан Южная Корея 19:40
Болгария Германия 23:10
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай БАИК Моторс 11:30
Банк Сармайех Аль Бахри 14:00
Аль Араби Спорт Китайский Тайбэй 16:30
Тойода Госэй Трефуэрца Спорт Вьетнам 19:00
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Жанузак Бобокалонов
Ешенов Томащук
Обсуждаемые

Как завершится бой Головкин - Альварес?

Снова надежда только на "Астану"? Какие из казахстанских клубов потянут еврокубки

При этом астанчане стартуют в квалификации Лиги чемпионов лишь 12 июля.

Ссылки по теме:

0 Комментариев
Фото с сайта ФК "Астана"
Фото с сайта ФК "Астана"

6 июля предстоят ответные матчи в первом квалификационном раунде Лиги Европы. Из казахстанских клубов только "Кайрат" решил вопрос выхода в следующий этап, тогда как "Иртышу" и "Ордабасы" еще предстоит доказать свою состоятельность на международной арене. Конечно, хотелось бы более лучшей участи для представителей КПЛ, но в групповую стадию способен квалифицироваться лишь "Кайрат". Да и то при благосклонности жребия. Более подробно рассказывает корреспондент Vesti.kz.

"Ордабасы" настолько бездарно сыграл в Боснии, что даже болельщики клуба не до конца верят в возможность шымкентских футболистов пройти по сумме двух игр "Широки Бриег". Возможно, южане дадут бой в Алматы и даже пройдут дальше, однако навряд ли в последующем смогут рассчитывать на успешное выступление. И причина не только в недостаточном мастерстве или мотивации, но и, скорее всего, в том, что нынешний главный тренер не нашел подход к некоторым лидерам команды. По крайней мере, именно такое впечатление создается по некоторым играм "Ордабасы". И все же было бы здорово, если бы команда сплотилась и выдала неплохой результат. Посмотрим, какой она предстанет в четверг. 



Что касается "Иртыша", то от него мало кто ожидает выхода в групповой этап. В каждом сезоне состав павлодарцев терпит значительные изменения, нет сформировавшегося костяка годами. А на плаву удерживаются во многом благодаря своему тренеру Димитару Димитрову. Хотя и он в душе понимает, что в нынешнем состоянии "Иртыш" не способен решать серьезных задач в Лиге Европы. Успехом будет добраться хотя бы до третьего раунда. Правда, еще нужно выстоять против "Дунавы" в Болгарии. Задача не из легких, но вполне выполнимая на данном этапе.

"Кайрат" по всем статьям выглядит предпочтительнее "Ордабасы" и "Иртыша". Кроме того, алматинцы уверенно разобрались с "Атлантасом" в первом матче и маловероятно, что во второй игре пропустят шесть мячей. Не должно у них возникнуть проблем и во втором раунде, где предстоит сыграть с победителем пары "Скендербеу" (Албания) - "Сан-Хулиа" (Андорра).

С серьезными трудностями кайратовцы, судя по всему, столкнутся на третьем этапе. Там в соперники может попасться "Милан", "Зенит", "Фенербахче" или другие непростые клубы. Хоть национальные чемпионаты у них не начались, в классе все равно превосходят подопечных Кахабера Цхададзе. А этот аспект зачастую предопределяет исход двухраундовых противостояний. Так что алматинцам необходимо уповать на благосклонность жребия, в противном случае им не удастся порадовать своих поклонников попаданием в основную сетку Лиги Европы. Если же "Кайрат" по пути в группу пройдет тот же "Зенит" или "Милан", то кто этому событию не обрадуется? Вот только это уже из области фантастики, вследствие чего решающим фактором для клуба из Алматы станет жребий. 


 
Это в какой-то степени касается и "Астаны". Чемпион обязан проходить  "Спартак" из Латвии, но, как известно: чем дальше, тем сложнее. Однако "Астана" - очень фартовая команда, поэтому не исключено, что и в этом сезоне ей будет благоволить удача. А в крайнем случае северяне могут рассчитывать на попадание в групповой этап Лиги Европы, если вдруг оступятся в третьем раунде Лиги чемпионов. В этом случае можно будет через раунд плей-офф побороться за место во втором по значимости еврокубковом турнире. Все же это лучше, чем ничего. К тому же, можно набрать баллы в рейтинге и неплохо подзаработать. Как видим, у "Астаны" хорошие перспективы, чем у остальных казахстанских клубов. Правда, болеть будем за все наши команды и надеяться на фарт.   

Напомним, что ответные игры в первом квалификационном раунде Лиги Европы пройдут 6 июля. Матч между шымкентским "Ордабасы" и боснийским "Широки Бриег" пройдет в Алматы и начнется в 21:00 по времени Астаны.

На 22:00 в литовской Клайпеде намечено начало встречи между местным "Атлантасом" и алматинским "Кайратом".

В 23:00 в Русе начнется матч болгарского "Дунава" с павлодарским "Иртышом".

Как известно, "Ордабасы" в первой игре на выезде уступил со счетом 0:2, в то время как "Кайрат" и "Иртыш" выиграли свои домашние матчи со счетом 6:0 и 1:0 соответственно.

"Астана" и "Спартак" первую встречу второго квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграют 12 июля в Юрмале, а ответный поединок - 18 июля в столице Казахстана.

Фото с сайтов ФК "Ордабасы" (1), ФК "Кайрат" (2) 

  Комментариев: 0
  0  
На главнуюВ раздел
 
 