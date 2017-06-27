У "Кайрата" нет слабых сторон. Мы хотим сохранить интригу до второй игры - директор "Атлантаса"

Первый матч команды проведут 29 июня в Алматы.
Вчера 20:52
Ссылки по теме:
- Литовский эксперт определил аутсайдера противостояния ЛЕ "Кайрат" - "Атлантас"
- Что нужно знать о соперниках "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы" по Лиге Европы
- С кем "Кайрат", "Иртыш" и "Ордабасы" могут встретиться во втором раунде Лиги Европы
Вацис Лекявичус. Фото с сайта 15min.lt
Генеральный директор "Атлантаса" Вацис Лекявичус на предматчевой пресс-конференции рассказал о планах своей команды на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против "Кайрата", передает корреспондент Vesti.kz.
"Мы рады такому турниру и такой возможности сыграть на высоком уровне. Литовский чемпионат поднимается постепенно, но мы рады двигаться вперед. В нашей стране "Кайрат" помнят еще с советских времен - тогда это была хорошая команда. На сегодняшний день "Кайрат" сильный клуб по бюджету, но на поле играют не бюджеты.
Есть у нас проблемы с главным тренером (после ухода Константина Сарсании). У нас пока нет постоянного наставника, а есть - исполняющий обязанности. Тренерский штаб изучает соперника и готовится к матчу.
Я не вижу слабых сторон у "Кайрата". Игра будет сложной. Вместе с тренером, ушли три ведущих игрока нашей команды. Мы рассчитываем, что интрига сохранится до второй игры. В этом сезоне в УЕФА мы будем играть теми футболистами, которые у нас есть. С нами прилетело немало болельщиков. Самые верные и преданные фанаты будут завтра поддерживать "Атлантас", - сказал Лекявичус.
Ранее прошла пресс-конференция главного тренера "Кайрата" Кахабера Цхададзе, который заявил, что перед командой стоит задача - выйти в групповой раунд Лиги Европы.
Первый матч "Кайрата" и "Атлантаса" состоится завтра, 29 июня в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени. Ответный поединок пройдет через неделю в Литве.
Что нужно знать о соперниках "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы" по Лиге Европы
"Мы рады такому турниру и такой возможности сыграть на высоком уровне. Литовский чемпионат поднимается постепенно, но мы рады двигаться вперед. В нашей стране "Кайрат" помнят еще с советских времен - тогда это была хорошая команда. На сегодняшний день "Кайрат" сильный клуб по бюджету, но на поле играют не бюджеты.
Есть у нас проблемы с главным тренером (после ухода Константина Сарсании). У нас пока нет постоянного наставника, а есть - исполняющий обязанности. Тренерский штаб изучает соперника и готовится к матчу.
Я не вижу слабых сторон у "Кайрата". Игра будет сложной. Вместе с тренером, ушли три ведущих игрока нашей команды. Мы рассчитываем, что интрига сохранится до второй игры. В этом сезоне в УЕФА мы будем играть теми футболистами, которые у нас есть. С нами прилетело немало болельщиков. Самые верные и преданные фанаты будут завтра поддерживать "Атлантас", - сказал Лекявичус.
Ранее прошла пресс-конференция главного тренера "Кайрата" Кахабера Цхададзе, который заявил, что перед командой стоит задача - выйти в групповой раунд Лиги Европы.
Первый матч "Кайрата" и "Атлантаса" состоится завтра, 29 июня в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени. Ответный поединок пройдет через неделю в Литве.
Что нужно знать о соперниках "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы" по Лиге Европы