"Кайрату" по силам побороться за чемпионство и попасть в группу Лиги Европы - Цхададзе

Первый матч с "Атлантасом" состоится в Алматы завтра, 29 июня.
Вчера 18:29
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Кахабер Цхададзе. Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе рассказал о планах своей команды на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против литовского "Атлантаса", передает корреспондент Vesti.kz.
"Мы все хотим пробиться в групповой раунд Лиги Европы. Ребята готовятся, но это другой уровень. Могу обещать,что мы будем стараться. Надо с уважением относиться ко всем командам. Если футболисты "Кайрата" покажут свой максимум, то проблем с "Атлантасом" не будет.
Мы посмотрели три игры и разобрали действия соперника. Нам помогает, что мы провели уже много матчей в сезоне. Но, с другой стороны, нельзя забывать, что это и колоссальная физическая нагрузка.
Мы будем играть свой футбол, но это двухраундовое противостояние. Главное - сделать хороший результат и нельзя зацикливаться на одной игре. Футболисты хорошо поработали. У нас есть две задачи, и я думаю, нашей команде по силам выполнить их. Выиграть чемпионство и попасть в группу Лиги Европы мы можем, - отметил Цхададзе.
Отметим, что член исполкома ФФК и исполняющий обязанности директора "Шахтера" Олжас Абраев заявил, что все отечественные клубы должны проходить в следующий раунд. В свою очередь, литовский журналист Ритис Казлаускас назвал "Атлантас" аутсайдером противостояния с "Кайратом".
Первый матч "Кайрата" и "Атлантаса" состоится завтра, 29 июня, в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени, а ответная игра состоится через неделю.
Что нужно знать о соперниках "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы" по Лиге Европы
"Мы все хотим пробиться в групповой раунд Лиги Европы. Ребята готовятся, но это другой уровень. Могу обещать,что мы будем стараться. Надо с уважением относиться ко всем командам. Если футболисты "Кайрата" покажут свой максимум, то проблем с "Атлантасом" не будет.
Мы посмотрели три игры и разобрали действия соперника. Нам помогает, что мы провели уже много матчей в сезоне. Но, с другой стороны, нельзя забывать, что это и колоссальная физическая нагрузка.
Мы будем играть свой футбол, но это двухраундовое противостояние. Главное - сделать хороший результат и нельзя зацикливаться на одной игре. Футболисты хорошо поработали. У нас есть две задачи, и я думаю, нашей команде по силам выполнить их. Выиграть чемпионство и попасть в группу Лиги Европы мы можем, - отметил Цхададзе.
Отметим, что член исполкома ФФК и исполняющий обязанности директора "Шахтера" Олжас Абраев заявил, что все отечественные клубы должны проходить в следующий раунд. В свою очередь, литовский журналист Ритис Казлаускас назвал "Атлантас" аутсайдером противостояния с "Кайратом".
Первый матч "Кайрата" и "Атлантаса" состоится завтра, 29 июня, в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени, а ответная игра состоится через неделю.
Что нужно знать о соперниках "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы" по Лиге Европы