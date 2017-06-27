"Кайрату" по силам побороться за чемпионство и попасть в группу Лиги Европы - Цхададзе

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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Лучший гол 17 тура КПЛ

"Кайрату" по силам побороться за чемпионство и попасть в группу Лиги Европы - Цхададзе

Первый матч с "Атлантасом" состоится в Алматы завтра, 29 июня.

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21 Комментарий
Кахабер Цхададзе. Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Кахабер Цхададзе. Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Главный тренер "Кайрата" Кахабер Цхададзе рассказал о планах своей команды на матч первого квалификационного раунда Лиги Европы против литовского "Атлантаса", передает корреспондент Vesti.kz.

"Мы все хотим пробиться в групповой раунд Лиги Европы. Ребята готовятся, но это другой уровень. Могу обещать,что мы будем стараться. Надо с уважением относиться ко всем командам. Если футболисты "Кайрата" покажут свой максимум, то проблем с "Атлантасом" не будет.

Мы посмотрели три игры и разобрали действия соперника. Нам помогает, что мы провели уже много матчей в сезоне. Но, с другой стороны, нельзя забывать, что это и колоссальная физическая нагрузка.

Мы будем играть свой футбол, но это двухраундовое противостояние. Главное - сделать хороший результат и нельзя зацикливаться на одной игре. Футболисты хорошо поработали. У нас есть две задачи, и я думаю, нашей команде по силам выполнить их. Выиграть чемпионство и попасть в группу Лиги Европы мы можем, - отметил Цхададзе.

Отметим, что член исполкома ФФК и исполняющий обязанности директора "Шахтера" Олжас Абраев заявил, что все отечественные клубы должны проходить в следующий раунд. В свою очередь, литовский журналист Ритис Казлаускас назвал "Атлантас" аутсайдером противостояния с "Кайратом".

Первый матч "Кайрата" и "Атлантаса" состоится завтра, 29 июня, в Алматы и начнется в 20:45 по местному времени, а ответная игра состоится через неделю. 

Что нужно знать о соперниках "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы" по Лиге Европы
  Комментариев: 21
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Комментарии

 
 
тигр котовский Вчера 18:35
Статус: Профи
Рейтинг: 395
Только замените Аршавина на хорошего футболиста
Ответить -2
 
Стратег Вчера 18:47
Статус: Профи
Рейтинг: 426
тигр котовский,как всегда только негатив от кошачьего тигра
Ответить -1
 
Стратег Вчера 18:50
Статус: Профи
Рейтинг: 426
тигр котовский,ШАВА это звезда мировой величины
Ответить 0
 
тигр котовский Вчера 18:56
Статус: Профи
Рейтинг: 395
Стратег ,для тебя звезда для меня он шавка пердун старый
Ответить -2
 
Даян Кабаков Вчера 19:57
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
тигр котовский,Пора игорь вам взраслеть, а у вас болезни шизифрина проявляется. Когда у людей нормальные коментарии у вас идёт пердёшка. НАХАЛЬСТВО - ЭТО САМОВЛЮБЛЁННОСТЬ, доведённая до придела: Самовлюблённый утомляет, докучает, надоедает; нахал оталкивает, ожесточает, раздражает, оскорбляет. ЭТИ ПРИЗНАКИ, у ауидитори как клякса в коментариях, пора одуматся!!!..
Ответить 0
 
Fankz Сегодня 00:08
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
гоша, АНДРЕЙ АРШАВИН ЗВЕЗДА не только для Стратега, а для всех НАС.
Ответить 1
 
Fankz Сегодня 01:06
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
хотел бы быть ты джеки чаном
ну или стэтхемом но ты
телосложеньем дрищ и только
глаголом типа жжешь)) сердца
Ответить 0
 
WBOKING Вчера 20:49
Статус: Профи
Рейтинг: 435
И то и другое не по силам кайрату при всём уважение
Ответить -1
 
Fankz Сегодня 00:07
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
значит ты гоша?, слушай сюда, тебе Шава автограф что-ли не дал? Чего ты все суетишься со своими мелкотравчатыми замечаниями, зачем? можешь обьяснить?
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Жумабай Санкубаев Вчера 18:36
Статус: МСМК
Рейтинг: 757
"Мы все хотим пробиться в групповой раунд ЛЧ" - но обещать иногда опасно Каха!
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Fankz Вчера 23:42
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Жумабай Санкубаев, "мужик сказал -мужик сделай!"
Ответить 0
 
Седой из Астаны Вчера 19:09
Статус: Профи
Рейтинг: 470
Ана мечтай... Максимум второе место!
Ответить 0
 
Даян Кабаков Вчера 20:12
Статус: Любитель
Рейтинг: 10
Седой из Астаны, Мечтать не вредно, а вот Астане в этом году с такой игрой выйти в групповой не светит, тем более играки которые в прошлом сезоне играли их нет.
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Balg Вчера 19:53
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
Глорота астанинская развелась,безрассудная в отличие от немногих
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123 Вчера 19:54
Статус: Чемпион мира
Рейтинг: 1815
Состав хороший, теперь главное чтобы Каха все правильно сделал.
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Нурлан Шынтасов Вчера 20:15
Статус: Профи
Рейтинг: 343
Қазақстан клубтары үшін екі команда төртінші раундқа жетсе норма,біреуі группаға туссе жақсы,ал енді екі команда группаға тусер болса онда өте тамаша,өйткені Астана мен Қайрат басқа көптеген клубтарға қарағанда бай клубтар
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Марат Токтаев Вчера 20:28
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
Астана 3-е место
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Марат Токтаев Вчера 20:39
Статус: Фанат
Рейтинг: 49
ДА
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Mara Вчера 21:28
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1373
Не будем загадывать , время всё покажет. Но верим в тебя Кайрат. Завтра вы покажете ка вы подготовились к ЛЕ. А чемпионство это 3 я игра с Астаной покажет.
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Fankz Вчера 23:44
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Сам сказал, батоно) а "мужик сказал, мужик сделал"
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Шах Ермекулы Сегодня 03:04
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
До 3-го точно доберутся,а дальше уж какой соперник попадётся?.!
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