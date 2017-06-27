Литовский эксперт определил аутсайдера противостояния ЛЕ "Кайрат" - "Атлантас"

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Результаты
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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Болгария Сербия 0:3
Россия Казахстан 3:0
Казахстан Болгария 1:3
Россия Турция 3:1
Болгария Турция 0:3
Сербия Казахстан 3:0
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Алтай Янь Чай 3:0
Аль Араби Канберра Хит 3:0
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Актобе Шахтер 0:1
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Алашкерт Санта-Колома 1:0
ТНС Нью-Сейнтс Колледж Европа 1:2
Хибернианс П ФКИ Таллин 2:0
Викингур Трепча 89 2:1
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Португалия Чили 0:0 п. 0:3
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Каруана 1:0 ТП
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир серии ITF - "Казань (Россия) - 2017/2"
Воронин Хасанов 1:0 ТП
Боборыкин, Киямов Хасанов, Заричанский 2:1
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Поффли Недовесов 0:1 ТП
Химено-Травер Бублик 0:2
Мотт Бублик 0:2
Полански Недовесов 2:0
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Куценко
>>>
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
Линфилд Ла-Фиорита 1:0
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Теннис. Турнир серии "Челленджер" - "Милан (Италия) -2017"
Попко Эрнандес-Фернандес 0:0
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
>>>
Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
Кайсар Акжайык 19:00
Шахтер Актобе 19:00
Астана Кайсар
Футбол. Первенство Казахстана по футболу 2017. 1 лига
Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
Футбол. Вторая лига Казахстана 2017
Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
СДЮШОР №7 Алтай УК 18:00
Жетысу (мол) Атырау (мол)
Футбол. Чемпионат Узбекистана 2017
Алмалык Бухоро 17:00
Футбол. Чемпионат Эстонии 2017
Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
Шарипова Пряшка
Коточигов Янянин
Теннис. Турнир Большого шлема "Уимблдон" 2017
Брандс Бублик 19:00
Велоспорт. Супервеломногодневка "Тур де Франс-2017"
Индивидуальная гонка. Этап 1. Дюссельдорф - Дюссельдорф (14 km) 19:15
Групповая гонка. Этап 2. Дюссельдорф - Льеж (203.5 km) 16:30
Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
Групповая гонка. Этап 5. Витель - Ля Планш де Бель Фий (160.5 km) 17:20
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Литовский эксперт определил аутсайдера противостояния ЛЕ "Кайрат" - "Атлантас"

Первый матч команд состоится в Алматы 29 июня.

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9 Комментариев
Фото пресс-службы ФК "Кайрат"
Фото пресс-службы ФК "Кайрат"

Футбольный эксперт литовского сайта Delfi.lt Ритис Казлаускас назвал корреспонденту Vesti.kz фаворита противостояния первого квалификационного раунда Лиги Европы между "Кайратом" и "Атлантасом".

"Кайрат" является явным фаворитом этой пары. "Атлантас" прошел через некоторые изменения, сменился тренер, и ушли несколько ведущих игроков. Учитывая эти обстоятельства, в этой паре именно литовский клуб аутсайдер. Конечно, в этом противостоянии может произойти все что угодно, однако я считаю, "Кайрат" имеет больше шансов на победу", - отметил Казлаускас.

Напомним, что член исполкома ФФК и исполняющий обязанности директора "Шахтера" Олжас Абраев заявил, что все отечественные клубы должны проходить в следующий раунд. Между тем в первом матче с "Атлантасом" команде не сможет помочь капитан Бауыржан Исламхан.

29 июня "Кайрат" примет в Алматы "Атлантас". Ответная встреча пройдет 6 июля в Литве. Команда, прошедшая в следующий раунд, встретится с победителем противостояния "Скендербеу" (Албания) - "Сан-Хулиа" (Андорра).

Что нужно знать о соперниках "Кайрата", "Иртыша" и "Ордабасы" по Лиге Европы

  Комментариев: 9
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Комментарии

 
 
Balg 27 июня 23:54
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
Албанский Скенбербеу следующий! Уровнем чуть выше их прошлогодней Теуты.
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WBOKING Вчера 01:39
Статус: Профи
Рейтинг: 435
Balg,скендербеу точно не по зубам кайрату, я думаю
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Стратег Вчера 13:50
Статус: Профи
Рейтинг: 426
WBOKING,Не по зубам это про Астану а Народной команде КАЙРАТ любая команда по зубам
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Шах Ермекулы Вчера 00:29
Статус: Дублёр
Рейтинг: 121
И Скендербеу пройдём, сомнении нет.
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Абдинагим Кошер Вчера 00:43
Статус: Юниор
Рейтинг: 52
Знаете почему Орда проиграл Кайрату дома? Потому что хотел отдохнут что бы выиграть Боснийскую команду. Теперь они их обязаны выиграть. Если проиграет большой позор будет
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Стратег Вчера 13:53
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Абдинагим Кошер,Орда проиграла потомучто КАЙРАТ на голову выше
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Руслан Россонери Вчера 01:12
Статус: Фанат
Рейтинг: 37
Так как я не фанат Кайрата,Иртыша,Орды и Астаны,все равно эти клубы представляют нашу страну,я их буду поддерживать.Казахстанские клубы в европе это испытание для всех нас.Давайте же дружно поддержим их в не легком бою!Алга Казахстан!
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Lapochka Lapulya Вчера 02:55
Статус: Профи
Рейтинг: 481
Руслан Россонери, всё правильно сказал. Не то что всякие там WBOKING и ему подобные детилер, которые только и желают проигрыша всем казахстанским клубам в Европе, кроме своего
Ответить 1
 
Стратег Вчера 13:45
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Кто фаворит мы и без литовского оракула знаем ,только заранее не хотим говорить
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