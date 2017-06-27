Литовский эксперт определил аутсайдера противостояния ЛЕ "Кайрат" - "Атлантас"

Первый матч команд состоится в Алматы 29 июня.
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Футбольный эксперт литовского сайта Delfi.lt Ритис Казлаускас назвал корреспонденту Vesti.kz фаворита противостояния первого квалификационного раунда Лиги Европы между "Кайратом" и "Атлантасом".
"Кайрат" является явным фаворитом этой пары. "Атлантас" прошел через некоторые изменения, сменился тренер, и ушли несколько ведущих игроков. Учитывая эти обстоятельства, в этой паре именно литовский клуб аутсайдер. Конечно, в этом противостоянии может произойти все что угодно, однако я считаю, "Кайрат" имеет больше шансов на победу", - отметил Казлаускас.
Напомним, что член исполкома ФФК и исполняющий обязанности директора "Шахтера" Олжас Абраев заявил, что все отечественные клубы должны проходить в следующий раунд. Между тем в первом матче с "Атлантасом" команде не сможет помочь капитан Бауыржан Исламхан.
29 июня "Кайрат" примет в Алматы "Атлантас". Ответная встреча пройдет 6 июля в Литве. Команда, прошедшая в следующий раунд, встретится с победителем противостояния "Скендербеу" (Албания) - "Сан-Хулиа" (Андорра).
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