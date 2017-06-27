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Волейбол. Международный турнир "Кубок Ельцина"-2017. Женщины
Турция Сербия 17:30
Россия Болгария 20:00
Казахстан Турция 17:30
Россия Сербия 20:00
Волейбол. Чемпионат Азии по волейболу среди клубных мужских команд 2017
Канберра Хит Алтай 14:00
Аль Араби Янь Чай 16:30
Аль Араби Алтай 16:30
Янь Чай Канберра Хит 16:30
Футбол. Чемпионат Казахстана 2017. Премьер-Лига
Окжетпес Атырау 18:00
Тараз Астана 19:00
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Шахтер-Булат Жетысу
Кайрат А Кыран
Кызыл-Жар СК Каспий
Байконур Экибастуз
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Астана (мол) Жетысу (мол) 16:00
Окжетпес (мол) Акжайык (мол) 16:00
Кайсар (мол) Рузаевка 16:00
Атырау (мол) Шахтер (мол) 17:00
Актобе (мол) Тараз (мол) 17:00
Кайрат М (мол) Тобол (мол) 16:00
Иртыш (мол) Ордабасы (мол) 17:00
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Пайде ЛМ Тулевик 22:30
Футбол. Лига чемпионов 2017/18
ФКИ Таллин Хибернианс П 22:00
Санта-Колома Алашкерт 00:30
Футбол. Лига Европы 2017/18
Кайрат Атлантас 19:45
Иртыш Дунав 20:00
Пюник Слован Бр 21:00
Динамо Мн Рунавик НСИ 21:30
Чихура Альтах 22:00
Шахтер Сл Судува 22:00
Зира Дифферданж 03 23:00
Фола Милсами 23:30
Широки Бриег Ордабасы 00:30
Младость Лч Интер Бк 00:30
Сент-Джонстон Тракай 00:45
Бальцан Видеотон 21:45
Прогрес Глазго Рейнджерс 23:45
Футбол. Футбол. Контрольные матчи 2017
Вождовац Спартак М 21:30
Футбол. Кубок Конфедераций 2017
Германия Мексика 23:55
Бокс. Профессиональный бокс 2017
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Групповая гонка. Этап 3. Вервье - Лонгви (212.5 km) 16:25
Групповая гонка. Этап 4. Мондорф-ле-Бен - Витель (207.5 km) 16:20
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Как завершится бой Головкин - Альварес?

ФК "Кайрат" объяснил отсутствие Бауыржана Исламхана в заявке на Лигу Европы

Соперником алматинцев в первом раунде будет литовский "Атлантас".

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34 Комментария
Фото с сайта ФК "Кайрат"
Фото с сайта ФК "Кайрат"

Капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан не попал в заявку команды на участие в первом раунде Лиги Европы сезона-2017/18. Как рассказали корреспонденту Vesti.kz в алматинском клубе, это вызвано дисквалификацией футболиста в прошлогоднем матче с "Маккаби" из Тель-Авива. 

Как известно, первая встреча команд в Алматы завершилась со счетом 1:1. На 29-й минуте счет с передачи Жерара Гоу открыл Андрей Аршавин, но гости смогли уйти от поражения благодаря голу Йосси Бенаюна в компенсированное время матча. При этом до финального свистка хозяева отличились снова, но мяч Гафуржана Суюмбаева засчитан не был, а капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан был удален с поля за споры с арбитром. 

В итоге Исламхан пропустил ответный матч в Тель-Авиве, где алматинцы уступили со счетом 1:2 и выбыли из Лиги Европы на стадии второго отборочного этапа. 

Поскольку Исламхан был дисквалифицирован на две игры, а дозаявить футболиста можно только между раундами, то он будет вынужден пропустить оба матча с литовским "Атлантасом".

Первая встреча с "Атлантасом" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2017/2018 пройдет 29 июня в Алматы. Ответная состоится 6 июля в Литве. 

  Комментариев: 34
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Комментарии

 
 
Сеиткамал Каримсаков 27 июня 11:39
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 510
повезло литовцам
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Fankz 27 июня 15:31
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Сеиткамал Каримсаков, закон парных случаев) Их капитан Андрюс Барткус также не попал в заявку, из-за травмы
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kuan 27 июня 21:00
Статус: Дублёр
Рейтинг: 179
Сеиткамал Каримсаков,повезло Кайрату
Ответить 0
 
Алтай Калимов 27 июня 12:04
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1468
Надеюсь он делает правильные выводы для себя
Ответить 1
 
Марс Венера 27 июня 12:11
Статус: Дублёр
Рейтинг: 103
Так ему и надо. Да и не нужен он в принципе потому что лучше другого взять который надежно сыграет до конца матча без нарушении.
Ответить 0
 
Дәуит Алаба'й 27 июня 12:24
Статус: Профи
Рейтинг: 476
Когда же он взрослеет?!
Ответить 0
 
kuan 27 июня 21:08
Статус: Дублёр
Рейтинг: 179
Дәуит Алаба й,он, уже двигается как старик
Ответить 0
 
Askar 27 июня 12:24
Статус: Зритель
Рейтинг: 7
Преступник не нужен лучше пусть другой сыграет
Ответить -1
 
Жанибек Макатов 27 июня 12:33
Статус: Фанат
Рейтинг: 42
В следующем раунды дозаявят этого шлака,если пройдут Атлантас
Ответить -2
 
stark stark 27 июня 12:44
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1001
Очень жаль, мог бы помочь команде, а получается снова подводит! Он еще совсем молод, а косяки почти в каждом матче! В кайрате незнаю, но в сборной точно забрать капитанскую повязку! Слишком, слишком молод для этой роли
Ответить 2
 
Mansur Nurmukhambetov 27 июня 13:14
Статус: Профи
Рейтинг: 436
Сейчас фан кз будет писать мол это заговор
Ответить 0
 
Fankz 27 июня 14:33
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Mansur Nurmukhambetov, что я буду писать ты за меня решил)))
Ответить 0
 
WBOKING 27 июня 13:14
Статус: Профи
Рейтинг: 435
Это не повлияет на бездарную игру кайрата
Ответить -3
 
Стратег 27 июня 14:06
Статус: Профи
Рейтинг: 426
WBOKING,Народная команда Кайрат выйграет и без него просто с ним былобы проще а тебе наверное завидно что у наших очень длинная скамейка запасных
Ответить 0
 
Fankz 27 июня 14:51
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Стратег, да не отвечай ты этому провокатору. Не стоит он того. Может он не состоявшийся спортсмен, его не взяли в этот клуб, отсюда и такая "неприязнь, что аж кушать не может"))
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Алишер Абилбек 27 июня 15:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1128
Fankz, ещё эта особь прям болеет з в Сондерса
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Алишер Абилбек 27 июня 15:10
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1128
Алишер Абилбек, за
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Fankz 27 июня 15:40
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Алишер Абилбек, ну надо же(( У нас целая плеяда звезд, а он поди же ты... за Сондерса
Как говорил Головкин: "все знают, что Сондерс - клоун"
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Balg 27 июня 13:34
Статус: Мастер спорта
Рейтинг: 573
В принципе чтобы проити Атлантас он не особо нужен,в Кайрате достаточно исполнителей на его позиции-Аршавин,Иличевич,Жуков, Исаель.Его неординарное мышление и техника игры потребуется с более серьезными соперниками!
Ответить 2
 
Zhum 27 июня 13:57
Статус: Чемпион РК
Рейтинг: 1141
Аршавин в связке с Жуковым неплохо справятся.А капитану лишний повод подумать о своей ответственности за команду.
Ответить 2
 
Стратег 27 июня 13:59
Статус: Профи
Рейтинг: 426
Еслибы он был не нужен с ним давно попрощались. Нет худа без добра, он теперь будет знать что не все можно и и свои эмоции держать в руках а если не можешь то надо на бой без правил переходить
Ответить 1
 
Жанболат Кумыспаев 27 июня 14:07
Статус: Фанат
Рейтинг: 23
Можно же было заявить, но в первой игре не выпускать! Что то перемудрили!
Ответить -1
 
Каппас Жакупов 27 июня 14:17
Статус: МСМК
Рейтинг: 739
От этого капитана одни проблемы, как в клубе, так и в сборной.
Ответить 0
 
тигр котовский 27 июня 14:41
Статус: Профи
Рейтинг: 395
Ну это было в другом сезоне наидут повод же
Ответить -1
 
Fankz 27 июня 14:48
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Странно, это же новый сезон. Ничего капитан, в жизни бывают разные дни, прорвешься. Но как бы там ни было, первый раунд "Кайрат" пройдет.
Ответить 0
 
Уланжан Нургалиев 27 июня 14:51
Статус: Дублёр
Рейтинг: 174
Саламалейкум, киын жагдай болды гой, Бауыржан негизи команда тащеры еди, ким болады екен онын орнына а? Маскара
Ответить 1
 
Fankz 27 июня 15:57
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Уланжан Нургалиев, Исламбек Куат, бiрiншi вице капитан
Ответить 0
 
Fankz 27 июня 16:02
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
Баружан Исламхан -капитан, Исламбек куат - первый вицекапитан, Андрей Аршавин - второй вицекапитан. В случае, если их нет, то кэп Михаил Бакаев.
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alik wardanian 27 июня 16:14
Статус: Дублёр
Рейтинг: 153
Fankz,ну да этого надеюсь не дойдет
Ответить 1
 
Fankz 27 июня 17:00
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
alik wardanian, спс) Но была одна игра, когда Куат отсутствовал из-за перебора желтых, а Баторика и Шаву заменили, повязка была отдана Мише Бакаеву. В принципе, нет повода чтобы прямо так напрягаться)
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Fankz 27 июня 16:03
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
так что не переживайте, команда выйдет на поле с капитаном или лицами, заменяющими его.
Ответить 0
 
alik wardanian 27 июня 16:20
Статус: Дублёр
Рейтинг: 153
и что вы, господа, шум подняли ,это же было сказано еще в том году,не важно с ним или без него просто обязаны проходить дальше,удачи вам соперники по чемпионату,всем нашим удачи,особенно она потребуется *павлодарцам*,
Ответить 2
 
Fankz 27 июня 17:03
Статус: Легенда спорта
Рейтинг: 5062
alik wardanian, верно.
Первый раунд, очень надеюсь, ВСЕ наши пройдут на радость не только своим болельщикам, но и всему KZ
Ответить 1
 
NuLL Вчера 20:08
Статус: Олимп. чемпион
Рейтинг: 2227
Потому что он бревно а не футболист
Ответить 0
 