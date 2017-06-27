ФК "Кайрат" объяснил отсутствие Бауыржана Исламхана в заявке на Лигу Европы

Соперником алматинцев в первом раунде будет литовский "Атлантас".
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Капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан не попал в заявку команды на участие в первом раунде Лиги Европы сезона-2017/18. Как рассказали корреспонденту Vesti.kz в алматинском клубе, это вызвано дисквалификацией футболиста в прошлогоднем матче с "Маккаби" из Тель-Авива.
Как известно, первая встреча команд в Алматы завершилась со счетом 1:1. На 29-й минуте счет с передачи Жерара Гоу открыл Андрей Аршавин, но гости смогли уйти от поражения благодаря голу Йосси Бенаюна в компенсированное время матча. При этом до финального свистка хозяева отличились снова, но мяч Гафуржана Суюмбаева засчитан не был, а капитан "Кайрата" Бауыржан Исламхан был удален с поля за споры с арбитром.
В итоге Исламхан пропустил ответный матч в Тель-Авиве, где алматинцы уступили со счетом 1:2 и выбыли из Лиги Европы на стадии второго отборочного этапа.
Поскольку Исламхан был дисквалифицирован на две игры, а дозаявить футболиста можно только между раундами, то он будет вынужден пропустить оба матча с литовским "Атлантасом".
Первая встреча с "Атлантасом" в рамках первого квалификационного раунда Лиги Европы сезона-2017/2018 пройдет 29 июня в Алматы. Ответная состоится 6 июля в Литве.