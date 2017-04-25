Эксперт ESPN поговорил с промоутером Головкина и узнал об их планах на 2017 год

В марте GGG победил американца Джейкобса, впервые в карьере проведя 12 раундов.
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Фото с сайта boxingscene.com
Эксперт телеканала ESPN и один из известных обозревателей бокса в США Дэн Рафаэль раскрыл информацию о ближайших планах чемпиона мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0, 33 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Поговорил с Томом Леффлером сегодня в Лондоне, и он сказал, что Геннадий Головкин не будет драться в июне, как это планировалось. Теперь Головкин ждет победителя боя "Канело" - Чавес, чтобы встретиться с ним осенью", - написал в своей колонке на ESPN Рафаэль, который еще до этого "похоронил" июньский поединок Головкина против Сондерса.
Напомним, в марте после победы над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО) появилась информация, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником назывался британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО), владеющий титулом WBO в среднем весе. По слухам, их поединок должен был состояться 10 или 17 июня в Астане.
При этом сторона Сондерса не скрывала факт переговоров. Промоутер британца Фрэнк Уоррен задержку с подписанием контракта объяснял тем, что у Головкина травма. Однако тренер казахстанца Абель Санчес эту информацию опроверг.
Позже журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственные источники сообщил, что Головкин не будет драться с Сондерсом в июне. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО), который может пройти в сентябре. Эту версию подтвердил и президент WBO.
Эта новость обрадовала промоутера мексиканца Оскара Де Ла Хойю, который выступал против того, чтобы Головкин дрался в июне, так как это могло сорвать его поединок с "Канело". А недавно Де Ла Хойя в очередной раз заверил, что бой его подопечного с GGG состоится в этом году.
Добавим, что Сондерс в июле в Лондоне проведет защиту титула против "временного" чемпиона WBO Автандила Хурцидзе. Британец признался, что ему важно победить в этом бою, так как он по-прежнему заинтересован в поединке с Головкиным.
"Поговорил с Томом Леффлером сегодня в Лондоне, и он сказал, что Геннадий Головкин не будет драться в июне, как это планировалось. Теперь Головкин ждет победителя боя "Канело" - Чавес, чтобы встретиться с ним осенью", - написал в своей колонке на ESPN Рафаэль, который еще до этого "похоронил" июньский поединок Головкина против Сондерса.
Напомним, в марте после победы над американцем Дэниэлом Джейкобсом (32-2, 29 КО) появилась информация, что Головкин вернется на ринг в июне. Наиболее вероятным соперником назывался британец Билли Джо Сондерс (24-0, 12 КО), владеющий титулом WBO в среднем весе. По слухам, их поединок должен был состояться 10 или 17 июня в Астане.
При этом сторона Сондерса не скрывала факт переговоров. Промоутер британца Фрэнк Уоррен задержку с подписанием контракта объяснял тем, что у Головкина травма. Однако тренер казахстанца Абель Санчес эту информацию опроверг.
Позже журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственные источники сообщил, что Головкин не будет драться с Сондерсом в июне. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО), который может пройти в сентябре. Эту версию подтвердил и президент WBO.
Эта новость обрадовала промоутера мексиканца Оскара Де Ла Хойю, который выступал против того, чтобы Головкин дрался в июне, так как это могло сорвать его поединок с "Канело". А недавно Де Ла Хойя в очередной раз заверил, что бой его подопечного с GGG состоится в этом году.
Добавим, что Сондерс в июле в Лондоне проведет защиту титула против "временного" чемпиона WBO Автандила Хурцидзе. Британец признался, что ему важно победить в этом бою, так как он по-прежнему заинтересован в поединке с Головкиным.