Бой Головкин - "Канело" вернет боксу былую славу. Вот увидите, Сауль его нокаутирует - Де Ла Хойя

Промоутер мексиканца заверил, что этот поединок состоится в этом году.
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Сауль "Канело" Альварес и Оскар Де Ла Хойя. Фото с сайта boxingscene.com
Владелец промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя, представляющей интересы чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (48-1-1, 34 КО), заверил, что долгожданный поединок против чемпиона WBA (Super), IBO, WBC и IBF в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (37-0, 33 КО) состоится в этом году.
Более того, по словам промоутера, "Канело" завершит его досрочно в свою пользу. Де Ла Хойя отметил, что Головкин, как и любой человек, имеет свои слабости.
"Я всегда говорил, что бой "Канело" и Головкина состоится в этом году. 2017 год - это год бокса, и у нас есть возможность вернуть ему былую славу. Бой Мейвезера и Пакьяо навредил боксу, это было ужасно, из-за него мы потеряли многих поклонников. Так что в этом году у нас есть шанс вернуть их обратно. Думаю, "Канело" может стать спасителем бокса, и если он победит Чавеса, мы увидим его против Головкина, я в этом не сомневаюсь.
Я всегда говорил, что "Канело" нокаутирует Головкина, у меня нет в этом сомнений. Люди говорят, что Джейкобс "раскрыл" и перебоксировал Головкина. Это был отличный и близкий бой. Но как и у любого другого боксера, у Triple G есть свои слабости. Он такой же человек, как и все. Попомните мое слово, когда они встретятся в ринге, "Канело" нокаутирует Головкина", - заявил Де Ла Хойя в интервью K.O. Artist Sports.
Напомним, у "Канело" на 6 мая в Лас-Вегасе намечен бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 КО). Он пройдет в рамках промежуточного веса 164,5 фунта, а на кону будет стоять специальный пояс WBC. Эту инициативу восприняли как попытку отмазать "Канело" от встречи с Головкиным, которому мексиканец в 2016 году без боя отдал полноценный титул WBC в среднем весе.
Более того, по словам промоутера, "Канело" завершит его досрочно в свою пользу. Де Ла Хойя отметил, что Головкин, как и любой человек, имеет свои слабости.
"Я всегда говорил, что бой "Канело" и Головкина состоится в этом году. 2017 год - это год бокса, и у нас есть возможность вернуть ему былую славу. Бой Мейвезера и Пакьяо навредил боксу, это было ужасно, из-за него мы потеряли многих поклонников. Так что в этом году у нас есть шанс вернуть их обратно. Думаю, "Канело" может стать спасителем бокса, и если он победит Чавеса, мы увидим его против Головкина, я в этом не сомневаюсь.
Я всегда говорил, что "Канело" нокаутирует Головкина, у меня нет в этом сомнений. Люди говорят, что Джейкобс "раскрыл" и перебоксировал Головкина. Это был отличный и близкий бой. Но как и у любого другого боксера, у Triple G есть свои слабости. Он такой же человек, как и все. Попомните мое слово, когда они встретятся в ринге, "Канело" нокаутирует Головкина", - заявил Де Ла Хойя в интервью K.O. Artist Sports.
Напомним, у "Канело" на 6 мая в Лас-Вегасе намечен бой с соотечественником Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 КО). Он пройдет в рамках промежуточного веса 164,5 фунта, а на кону будет стоять специальный пояс WBC. Эту инициативу восприняли как попытку отмазать "Канело" от встречи с Головкиным, которому мексиканец в 2016 году без боя отдал полноценный титул WBC в среднем весе.