WBC создал специальный пояс для боя "Канело" и Чавеса-младшего

Поединок мексиканцев пройдет в промежуточном весе.
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Коллаж BT Sport
Всемирный боксерский совет (WBC) учредил специальный чемпионский пояс для боя между мексиканцами Саулем "Канело" Альваресом и Хулио Сезаром Чавесом-младшим.
Чемпионский пояс был учрежден в честь бывшего президента Мексики Адольфо Лопеса Матеоса. Он руководил страной с 1958 по 1964 год и был главным инициатором создания WBC.
Бой Альварес - Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе и будет проходить в промежуточном весе 164,5 фунта. На кону будет стоять только специальный чемпионский пояс WBC.
WBC неоднократно изготавливает специальные пояса к боям. В рамках программы BoxVal ("Бокс с ценностями") были презентованы титулы для поединков "Канело" - Амир Хан в 2015 году и Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс в марте 2017 года.
Чемпионский пояс был учрежден в честь бывшего президента Мексики Адольфо Лопеса Матеоса. Он руководил страной с 1958 по 1964 год и был главным инициатором создания WBC.
Бой Альварес - Чавес состоится 6 мая в Лас-Вегасе и будет проходить в промежуточном весе 164,5 фунта. На кону будет стоять только специальный чемпионский пояс WBC.
The 5 de mayo Huichol @wbcgreenbelt is ready! Are you ready for #CaneloChavezJr? Artist Luis De La Cruz, stated today he felt like a real Champion when he finished the belt! It is such a beautiful art piece, full of symbolism and great Mexican pride! The belt will travel to Las Vegas and we will find a way to exhibit it, and it will be presented to the winner of @canelo vs @jcchavezjr in Mexico City, by the daughter of Adolfo López Mateo. Design by @heczar for @wbcboxing #WBC #HopeAndGlory #BoxingInspires #GreenBelt #KnockoutConInterjet #LasVegas #Mexico #YoPeleoporMexico
WBC неоднократно изготавливает специальные пояса к боям. В рамках программы BoxVal ("Бокс с ценностями") были презентованы титулы для поединков "Канело" - Амир Хан в 2015 году и Геннадий Головкин - Дэниэл Джейкобс в марте 2017 года.