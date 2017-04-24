Специальный пояс WBC для боя с Чавесом расценили как попытку отмазать "Канело" от встречи с Головкиным

В 2016 году мексиканец без боя отдал GGG титул WBC в среднем весе.
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Фото: WBC
Портал Boxing News Results прокомментировал инициативу Всемирного боксерского совета (WBC) с созданием специального чемпионского пояса для боя между мексиканцами Саулем "Канело" Альваресом (48-1-1, 34 КО) и Хулио Сезаром Чавесом-младшим (50-2-1, 32 КО).
Чемпионский пояс был учрежден в честь бывшего президента Мексики Адольфо Лопеса Матеоса. Он руководил страной с 1958 по 1964 год и был главным инициатором создания WBC. Сам поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и будет проходить в промежуточном весе 164,5 фунта. Хотя "Канело" владеет титулом WBO в первом среднем весе (154 фунта), но он не будет стоять на кону в этом поединке, а только специальный пояс WBC.
"Через год после того, как "Канело" освободил свой титул WBC в среднем весе, чтобы избежать боя с Геннадием Головкиным, Всемирный боксерский совет создал специальный памятный пояс, за который 6 мая поборются "Канело" и Чавес-младший.
WBC посчитал их бой настолько значимым, что решил создать для него искусственный пояс. Решение совета не нашло одобрения среди фанатов бокса. Они расценили этот ход, как попытку WBC отмазать "Канело", который не хочет брать на себя риск и драться с чемпионом организации Головкиным за его титул. Тем не менее новый пояс WBC может оказаться в трофейном кабинете Головкина уже в этом году, если промоутеры "Канело" позволят ему встретиться с GGG в сентябре.
То, что "Канело" дерется за искусственный пояс WBC вместо того, чтобы сразиться с Головкиным за титул WBC в среднем весе, выставляет его не в лучшем свете. Потому что последние два года все видели, что "Канело" избегает Головкина", - говорится в заметке.
Ранее Чавес-младший также выразил сомнения, что "Канело" станет когда-либо драться с Головкиным. По его словам, этого боя никогда не будет, потому что Альварес еще во время спаррингов прочувствовал на себе силу GGG.
Чемпионский пояс был учрежден в честь бывшего президента Мексики Адольфо Лопеса Матеоса. Он руководил страной с 1958 по 1964 год и был главным инициатором создания WBC. Сам поединок состоится 6 мая в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena и будет проходить в промежуточном весе 164,5 фунта. Хотя "Канело" владеет титулом WBO в первом среднем весе (154 фунта), но он не будет стоять на кону в этом поединке, а только специальный пояс WBC.
"Через год после того, как "Канело" освободил свой титул WBC в среднем весе, чтобы избежать боя с Геннадием Головкиным, Всемирный боксерский совет создал специальный памятный пояс, за который 6 мая поборются "Канело" и Чавес-младший.
WBC посчитал их бой настолько значимым, что решил создать для него искусственный пояс. Решение совета не нашло одобрения среди фанатов бокса. Они расценили этот ход, как попытку WBC отмазать "Канело", который не хочет брать на себя риск и драться с чемпионом организации Головкиным за его титул. Тем не менее новый пояс WBC может оказаться в трофейном кабинете Головкина уже в этом году, если промоутеры "Канело" позволят ему встретиться с GGG в сентябре.
То, что "Канело" дерется за искусственный пояс WBC вместо того, чтобы сразиться с Головкиным за титул WBC в среднем весе, выставляет его не в лучшем свете. Потому что последние два года все видели, что "Канело" избегает Головкина", - говорится в заметке.
Ранее Чавес-младший также выразил сомнения, что "Канело" станет когда-либо драться с Головкиным. По его словам, этого боя никогда не будет, потому что Альварес еще во время спаррингов прочувствовал на себе силу GGG.