Президент WBO объяснил, почему бой Головкин - Сондерс не состоится этим летом

Стороны вели переговоры о поединке, который, по слухам, был намечен на июнь в Казахстане.
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Билли Джо Сондерс с поясом WBO. Фото с сайта World Boxing News
Президент Всемирной боксерской организации (WBO) Франциско Валькарсель считает, что бой между чемпионом организации в среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом (24-0, 12 КО) и обладателем титулов WBA (Super), IBO, WBC и IBF в этой же категории казахстанцем Геннадием Головкиным (37-0, 33 КО) не состоится вообще.
Ранее сообщалось, что Головкин вернется на ринг в июне, а наиболее вероятным соперником на этот срок назывался Сондерс, команда которого не скрывала факт переговоров. По слухам, их поединок был намечен на 10 июня в Казахстане. В то же время промоутер британца Фрэнк Уоррен объяснил задержку с подписанием контракта тем обстоятельством, что у Головкина травма. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.
"Бой между Сондерсом и Головкиным не санкционирован, более того, его нет даже в планах. У них нет подписанного контракта на этот бой. Признаться, я думаю, что этот бой вообще не состоится. Я знаю, что Головкин хочет отдохнуть, восстановиться. Ранее речь шла об июле, но, судя по всему, в июле ничего не получится, ведь осталось не так много времени. Мне думается, что этого боя все же не будет", - сказал Валькарсель в беседе с "Р-Спорт".
Между тем 11 апреля журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать с Сондерсом в июне. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который может пройти в сентябре. Промоутера мексиканца эта новость обрадовала. Эксперт ESPN Дэн Рафаэль также "похоронил" поединок GGG против Сондерса.
В свою очередь команда Головкина выступила с официальным заявлением по этому поводу. Менеджер казахстанца попросил болельщиков и боксерскую общественность доверять только официальной информации.
Ранее сообщалось, что Головкин вернется на ринг в июне, а наиболее вероятным соперником на этот срок назывался Сондерс, команда которого не скрывала факт переговоров. По слухам, их поединок был намечен на 10 июня в Казахстане. В то же время промоутер британца Фрэнк Уоррен объяснил задержку с подписанием контракта тем обстоятельством, что у Головкина травма. Однако тренер казахстанца Абель Санчес опроверг эту информацию.
"Бой между Сондерсом и Головкиным не санкционирован, более того, его нет даже в планах. У них нет подписанного контракта на этот бой. Признаться, я думаю, что этот бой вообще не состоится. Я знаю, что Головкин хочет отдохнуть, восстановиться. Ранее речь шла об июле, но, судя по всему, в июле ничего не получится, ведь осталось не так много времени. Мне думается, что этого боя все же не будет", - сказал Валькарсель в беседе с "Р-Спорт".
Между тем 11 апреля журналист Yahoo! Sports Крис Мэнникс со ссылкой на собственный источник сообщил, что Головкин не будет боксировать с Сондерсом в июне. Вместо этого казахстанец сосредоточится на подготовке к бою с мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом, который может пройти в сентябре. Промоутера мексиканца эта новость обрадовала. Эксперт ESPN Дэн Рафаэль также "похоронил" поединок GGG против Сондерса.
В свою очередь команда Головкина выступила с официальным заявлением по этому поводу. Менеджер казахстанца попросил болельщиков и боксерскую общественность доверять только официальной информации.