Рафаэль "похоронил" июньский бой Головкина с Сондерсом

Известный обозреватель также назвал причину.
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Известный обозреватель в мире бокса, аналитик ESPN Дэн Рафаэль считает, что остается очень мало шансов на то, что казахстанский чемпион мира в среднем весе по версиям WBA (Super), IBO, WBC и IBF Геннадий Головкин в июне встретится с обладателем пояса WBO в этом же дивизионе британцем Билли Джо Сондерсом, сообщают Vesti.kz.
Об этом Рафаэль написал в своем чате, отвечая на вопросы читателей.
- Тема боя GGG - Сондерс в июне официально "похоронена"? Если да, то почему?
- Выглядит именно так. Главным образом потому, что GGG был немного потрепан в бою с Джейкобсом, как я слышал, - ответил Рафаэль.
Напомним, ранее источник со ссылкой на Рафаэля сообщил, что следующим соперником Головкина, скорее всего, станет Сауль "Канело" Альварес.